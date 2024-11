Unrwa: El “no” israelí, decisión de consecuencias “inimaginables"

El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Jonathan Fowler, comentó la reciente decisión de la Knesset de prohibir las actividades del organismo de la ONU en territorio israelí e impedir que funcionarios israelíes cooperen con él: si cesara la ayuda que prestamos, el nivel de vida de la población de la zona, ya de por sí bajo, se desplomaría.

Marine Henriot - Ciudad del Vaticano

El pasado 28 de octubre, el Parlamento israelí aprobó dos leyes relativas a la UNRWA, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. La primera ley, aprobada por la Knesset, prohíbe las actividades de la agencia en territorio israelí, mientras que la segunda impide a los funcionarios israelíes colaborar con ella, lo que podría desestabilizar considerablemente las actividades de la agencia, ya que Israel controla todos los envíos de ayuda humanitaria a Gaza. Las dos leyes entrarán en vigor 90 días después de su aprobación por la Knesset.

Desde 1949, esta agencia de la ONU gestiona, entre otras cosas, centros de salud y escuelas en Gaza y Cisjordania, atendiendo las necesidades básicas de más de 5 millones de refugiados palestinos en Oriente Medio. Las consecuencias humanitarias de su prohibición son “inimaginables”, declaró a los medios de comunicación vaticanos Jonathan Fowler, portavoz de la agencia.

Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cómo debe interpretarse esta decisión?

Israel no tiene absolutamente ningún derecho a prohibir la Unrwa. Es importante recordar que fuimos establecidos en 1949 bajo un mandato de la Asamblea General de la ONU y nuestro mandato ha sido renovado regularmente desde entonces. También debemos recordar que la Asamblea General ha crecido para incluir a nuevos países, cada uno de los cuales representa una voz más en la comunidad internacional a favor de la renovación de nuestro mandato. Así es como funciona el derecho internacional, a través de las resoluciones de la ONU. Un miembro individual no puede decidir unilateralmente y decir: “No nos gusta esta agencia, va en contra de nuestros intereses, así que adiós”. No funciona así.

Nos preguntan cómo reaccionamos ante estas leyes, pero por desgracia estamos acostumbrados. Hemos sido objeto de una campaña para desmantelar la Unrwa por diversos motivos desde mucho antes del comienzo de este conflicto, pero este desmantelamiento ha alcanzado proporciones sin precedentes. Estas leyes representan un paso más en esta dirección.

¿Y el caso concreto de Jerusalén Este?

El caso de Jerusalén Este ejemplifica toda la cuestión. Israel ha considerado Jerusalén Este parte integrante de su territorio desde su anexión en la década de 1980. Sin embargo, a ojos de la comunidad internacional Jerusalén Este es territorio ocupado y cuando se habla de Cisjordania se incluye Jerusalén Este. Israel afirma en su nueva legislación que la Unrwa no tiene derecho a operar en su territorio soberano, por tanto, tampoco en Jerusalén Este. Pero ahí radica el problema: la comunidad internacional no lo considera como tal. Nuestras oficinas están en Jerusalén Este desde los años cincuenta. Nuestro arrendador es Jordania y seguirá siéndolo. Nuestro contrato de arrendamiento sigue siendo válido y no hay motivo para revocarlo.

¿Qué margen de maniobra tiene ahora la Unrwa?

En primer lugar, el Secretario General de la ONU presentará el asunto a la Asamblea General. Nuestra referencia es la Asamblea General, donde se decide si continúa o no el mandato de una agencia de la ONU. Este es un primer camino y Noruega también ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia. Así pues, se están tomando medidas dentro de lo que podemos considerar el sistema multilateral. Al mismo tiempo, varios países y grupos de países están intentando dejar claro que esto no es aceptable y que tales leyes deben ser revocadas o no aplicadas.

¿Es esto un nuevo golpe al multilateralismo?

Eso es exactamente lo que es. El problema es que si se mantienen estas leyes, ¿quién puede decir que mañana no ocurrirá lo mismo en otro lugar? Un gobierno o un país podría, por una razón u otra, declarar lo mismo en su propio territorio. Si esto sienta un precedente respecto a acciones unilaterales, es casi el fin del multilateralismo, que, aunque no es un sistema perfecto, es sin embargo el mejor sistema que tenemos para resolver nuestras diferencias desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de estas leyes para la población de Gaza?

En Gaza, somos la columna vertebral de la operación humanitaria internacional. Si lo comparamos con un cuerpo, quitar la columna vertebral significa derribarlo todo. Y éste es, por desgracia, el riesgo real en Gaza: la operación humanitaria internacional podría empezar a desintegrarse gradualmente o incluso detenerse de un día para otro. Debemos saber que tenemos 13.000 empleados en Gaza, de los cuales unos 5.000 siguen trabajando. Son personas que a menudo viven en condiciones de desplazamiento y sufren continuas pérdidas en sus familias, pero siguen trabajando. No hay ninguna otra agencia de la ONU comparable a UNRWA, las otras agencias no pueden operar sin nosotros. Las consecuencias del fin de las operaciones humanitarias son impensables para la población. El hambre ya está presente en Gaza, las epidemias se extienden. La polio ha vuelto tras 25 años desde su erradicación, nos dirigimos a lo peor. Es inimaginable.

La Unrwa también está presente en Cisjordania, ¿cómo se imagina la vida en estos territorios sin la presencia de la Agencia?

Somos una agencia única en el sistema de la ONU y nuestra primera misión es prestar servicios directamente a la población. Gestionamos escuelas, clínicas, algunos hospitales, servicios sociales, recogida de basuras, etc. Si esto cesara, el nivel de vida de la población de Cisjordania, que ya es bajo, correría el riesgo de cambiar radicalmente. No se puede sustituir a una agencia que hace todo lo que nosotros hacemos, y no se nos debe sustituir, porque nadie más en nuestro sistema internacional tiene el mandato de hacer lo que nosotros hacemos.