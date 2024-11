La Cop29 en Bakú: Hay que tomar decisiones drásticas sobre el clima

Continúa en Bakú la cumbre de la Cop29 (AFP or licensors)

El llamamiento procedente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 se dirige a los líderes para que el mundo reduzca los daños causados por los modelos de desarrollo depredadores implantados por el ser humano

por Pierluigi Sassi

En la COP29, la segunda semana de negociaciones ha iniciado con una alarma climática. Ministros de Medio Ambiente de todo el mundo convergen en Azerbaiyán y darán a las negociaciones el sello político de sus propios gobiernos.

El «clima» se está poniendo realmente «caliente» y los que pueden hacen llamamientos enérgicos sobre la urgencia de actuar.



El Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, pide a todos que salgan de la teatralidad de estas negociaciones y se enfrenten a «decisiones que marcan la diferencia entre la seguridad o el desastre para miles de millones de personas».

Mientras tanto, los científicos del clima reiteran que en 2024 ya se han alcanzado 1,5 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales. Un límite que el Acuerdo de París pretendía no superar a finales de siglo. ¡Realmente no se entiende cómo esto no suscita soluciones drásticas por parte de quienes nos gobiernan y están hoy en la mesa de negociaciones de Bakú!

En los últimos días, los dos mayores contaminadores del planeta -Estados Unidos y China- han confirmado sus compromisos conjuntos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2, dando un raro ejemplo de colaboración entre Estados rivales. Estados Unidos también ha firmado un nuevo acuerdo con el Reino Unido para colaborar en la nueva generación nuclear, que los científicos no dudan en calificar de energía limpia del futuro. Pero no es menos cierto que los resultados de las elecciones estadounidenses siguen pesando como una losa aquí en Bakú, y es de esperar que los negociadores no los utilicen como coartada para eludir sus responsabilidades, como ya ha hecho Argentina.

También es muy significativo el llamamiento que hizo en la conferencia el presidente de Cop29, Mukhtar Babayev, refiriéndose al G20 que se celebraba al mismo tiempo en el lejano Brasil: «Los países del G20 representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones globales. Su liderazgo es esencial para avanzar en todos los aspectos del Acuerdo de París, desde la financiación hasta la mitigación y la adaptación. No podemos tener éxito sin ellos. El G20 debe enviar una señal positiva sobre su compromiso inmediato para hacer frente a la crisis climática. Queremos que proporcione un mandato claro que llevar a la COP29. Tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo».

Y desde el país amazónico se hicieron eco de las declaraciones del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió a los líderes del G20 que 'den ejemplo de civilización encontrando compromisos para salvar la Cop29'.

En resumen, un grito de alarma se eleva con fuerza desde Bakú. Las voces de quienes esperan un resultado positivo de esta Cop -llamada a encontrar los recursos económicos para salvar a la humanidad del peligro de una naturaleza que se rebela contra nuestros modelos depredadores de desarrollo- se convierten en un llamamiento a los pocos hombres de quienes depende el futuro de la humanidad.