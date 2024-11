El Banco Mundial y el desafío de apoyar a los países frágiles

El presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, explica a los medios vaticanos la acción de la institución financiera para combatir la pobreza. La atención se centra en África, en dificultades desde el punto de vista alimentario y sanitario, pero "nos comprometemos a llegar a 1.500 millones de personas en el mundo de aquí a 2030" y gran parte concierne a ese continente.

Valerio Palombaro – Ciudad del Vaticano

Ajay Banga, un empresario indio naturalizado en los Estados Unidos, es desde hace 17 meses presidente del Grupo del Banco Mundial, la institución financiera creada tras los acuerdos de Bretton Woods en 1945 con el objetivo de combatir la pobreza y organizar la ayuda a los Estados en desarrollo. En una entrevista con los medios vaticanos, antes de su visita a Roma estos días, el presidente Banga ilustra el trabajo de la institución con sede en Washington para ser un Banco "mejor" y "más rápido" en un escenario internacional complejo y en plena evolución.

«Una de las primeras cosas que hicimos – dice Banga – fue ampliar la visión del Banco Mundial para considerar los desafíos interconectados vinculados a fragilidades generalizadas, conflictos, violencia, pandemias y cambio climático, para darnos cuenta de que todo esto plantea desafíos en los esfuerzos por combatir la pobreza". Por tanto, el Banco Mundial, según el presidente, está procediendo a reducir los plazos de aprobación de proyectos financiados en los países más pobres: «De una media de 19 meses hemos pasado a 16 meses y ahora nos fijamos en el objetivo de llegando a 12 por mitad de 2025. En algunos casos ya estamos muy por debajo: recientemente aprobamos cinco proyectos de salud en otros tantos países africanos en menos de 100 días y otro similar en las islas del Pacífico en menos de 10 meses". Pero no es sólo una cuestión de velocidad. "Estamos avanzando para trabajar mejor dentro de la institución, entre los diferentes componentes del Banco y con nuestros socios", subraya el presidente, según el cual el Banco Mundial trabaja hoy en estrecha coordinación con los bancos multilaterales de desarrollo, como el Inter -Banco Americano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo.

El Banco Mundial concluyó recientemente su reunión anual en Washington a finales de octubre y una de las prioridades que surgieron es la de crear empleos para los jóvenes en los países en desarrollo. «Hay 1.200 millones de jóvenes que viven en los mercados emergentes y que se incorporarán al mundo laboral en los próximos 10/15 años y, al mismo tiempo, esos mismos países están en camino de crear sólo 420 millones de puestos de trabajo, por lo que es un gran vacío: 800 millones de jóvenes - subraya Banga - que quedarían fuera. Pero las previsiones no son un destino cerrado. Debemos cuidar de los jóvenes a lo largo de su camino y garantizar su dignidad, esperanza y perspectivas de empleo" como parte del desafío global de "erradicar la pobreza en un planeta habitable".

«El Banco Mundial – insiste el presidente – es una institución que tiene todo lo necesario para hacer posible la creación de empleo». Y esto se logra mediante una combinación de palancas públicas y privadas disponibles para el Banco en sectores cruciales como la educación, la atención sanitaria y la infraestructura. «Financiamos entre 60 y 80 mil millones de dólares en proyectos cada año, todos ellos en países emergentes», afirma Banga, explicando que el Banco Mundial también trabaja más allá de los aspectos puramente financieros. «Comparte mejores prácticas e historias de éxito sobre cómo implementar proyectos en países en desarrollo. Y es por eso que creamos las Academias de Conocimiento del Grupo del Banco Mundial para funcionarios y políticos de países interesados ​​en los proyectos para que puedan aprender las mejores prácticas de otros países. De esta manera, los gobiernos pueden implementar políticas favorables para las pequeñas empresas, por ejemplo, en el sector agrícola, sin incurrir en los riesgos de un sistema regulatorio incierto. Entre el 70 y el 80 por ciento de los empleos en todos los países, incluidos Italia, Estados Unidos, China e India, son creados por pequeñas y medianas empresas, y no son generados por el sector público sino por el privado".

En la entrevista, el presidente del Banco Mundial destaca la atención puesta en África, en particular en cinco sectores cruciales para la creación de empleo: infraestructura, agricultura, sanidad, turismo y manufactura. «África está en dificultades desde el punto de vista alimentario, pero tiene tierra y agua, pero carece de riego y logística. Si se producen alimentos en Uganda y se quieren llevar a Angola, por ejemplo, hay que enviarlos en un barco con destino a China y luego traerlos de vuelta, evitando el Cabo de Buena Esperanza, porque no hay carreteras ni ferrocarriles". Otro elemento esencial para el desarrollo de África es la electricidad: «Sin electricidad – observa Banga – no se puede hacer nada. Alrededor de 600 millones de personas en África no tienen acceso a la electricidad. Nos hemos comprometido con socios del Banco Africano de Desarrollo y organizaciones como la Fundación Rockefeller a proporcionar electricidad a 300 millones de personas para 2030". Mientras que en materia de asistencia sanitaria básica "nos comprometemos a llegar a 1.500 millones de personas en el mundo de aquí a 2030" y una gran parte concierne a África. El Banco Mundial también dedica especial atención a la agricultura. "Acabamos de comprometernos en nuestra reciente reunión anual a duplicar la financiación para el emprendimiento agrícola a 9 mil millones de dólares al año para ayudar a los pequeños agricultores a desarrollarse y conectarse a los mercados agrícolas".

El Presidente Banga subraya luego que los 78 países más pobres del mundo gastarán aproximadamente la mitad de sus ingresos este año en servicios de deuda, más de lo que gastan en salud, educación e infraestructura. «Trabajamos con el Fondo Monetario Internacional en lo que se llama la Mesa Redonda sobre Deuda Soberana Global. El gran cambio que se ha producido en los últimos 20 años - afirma - es que la deuda de los países emergentes no se contrae sólo con los países occidentales, sino también con otros Estados a nivel bilateral, como China y la India, y con muchas empresas comerciales. financieros. Por eso en el G20 hemos creado un marco común para abordar juntos la cuestión de la deuda. Cuatro países de África (Chad, Etiopía, Ghana y Zambia) han acordado avanzar en esta mesa redonda para tratar de encontrar una manera de reducir su carga de deuda. Zambia y Ghana han completado más o menos la reestructuración de su deuda; Etiopía lo está haciendo, mientras que Chad está un poco por detrás. Todavía queda mucho por hacer para acelerar este proceso".

El Banco Mundial ha sido la única institución que ha dado dinero a estos cuatro países africanos desde que se unieron al marco del G20. "Les hemos dado 16.000 millones de dólares en los últimos cuatro años, aproximadamente la mitad como regalo, sin pagos ni intereses". Pero la atención del Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, se dirige a los Estados que tienen problemas temporales de liquidez porque el tipo de interés al que se revalúa su deuda es muy alto y en general a los países más pobres.

Una palanca utilizada en estos casos es la ayuda proporcionada por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), un organismo del Banco Mundial que otorga donaciones o préstamos a una tasa de interés cercana a cero a cambio de reformas acordadas. «Actualmente hay 78 países – explica – que reciben dinero de Ida. Estos son préstamos muy convenientes. Además, ofrecemos nuestra experiencia a los países beneficiarios: por ejemplo, ya podemos compartir las mejores prácticas sobre infraestructuras digitales públicas recopiladas en la India en al menos otros 20 países. El tercer elemento es financiero, porque como institución tenemos una calificación triple A. Podemos tomar cada dólar que nos dan nuestros donantes y multiplicarlo a través del mercado privado de bonos recaudando bonos a precios muy razonables por cantidades entre 3,5 y 3,5. 4 dólares por cada dólar. Así que realmente significa que, si recaudamos 20.000 millones de los donantes, podremos convertirlos en entre 80.000 y 100.000 millones en préstamos en tres años".

A lo largo de los años, 35 países han pasado de ser beneficiarios del financiamiento de la AIF a ser importantes donantes. «La gente – concluye Banga – olvida que Corea del Sur fue beneficiaria de la ayuda de la AIF, al igual que China, India y Turquía. Son historias de éxito que demuestran cómo esta ayuda es la mejor inversión en desarrollo”.