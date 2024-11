Difícil el diálogo en la COP29 en Bakú: El ecosistema terrestre está en riesgo

La difícil tarea de los delegados de 193 países de las Naciones Unidas, reunidos hasta el 22 de noviembre en la capital de Azerbaiyán con el objetivo de crear las condiciones para afrontar una crisis climática sin precedentes. Mientras tanto, en el G20 de Río, que concluyó ayer, la ONG Oxfam denunció las fuertes desigualdades en el mundo.

por Pierluigi Sassi

Un antiguo proverbio chino afirma que «el rico encuentra parientes incluso entre extraños; los pobres encuentran extraños incluso entre sus parientes". La Cop29 está tratando de resolver el muy difícil diálogo entre ricos y pobres del mundo: 193 países de las Naciones Unidas están reunidos en Bakú con el objetivo de crear el requisito previo fundamental para abordar una crisis climática sin precedentes. Más de 50.000 delegados vinieron a Azerbaiyán para definir las inversiones muy urgentes necesarias para garantizar el desarrollo sostenible de los países pobres, sin las cuales el ecosistema terrestre, ya al borde del "colapso", corre el riesgo de provocar un número sin precedentes de víctimas medioambientales y daños económicos irreparables.

Mientras todo esto sucede, los países ricos tuvieron su reunión "privada" en Brasil, país que acogerá la trigésima COP en 2025. Todos esperaban que el G20 contemporáneo ofreciera la oportunidad adecuada para simplificar el diálogo entre ricos y pobres y dar un impulso decisivo a las negociaciones sobre el clima. Todo el mundo pensaba que no podía haber una mejor oportunidad para consolidar a las 20 economías más prósperas y contaminantes del planeta en una posición financiera aceptable. Pero no sucedió así. De hecho, para decirlo sin rodeos, el G20 no ha producido un resultado creíble ni para la COP29 ni para sus propios objetivos.

En Río de Janeiro, la ONG Oxfam presentó sus impactantes datos sobre las desigualdades, frente a las cuales los líderes mundiales evidentemente han desarrollado una sólida "inmunidad colectiva". El 1% más rico de la población de estos 20 países – en los que se concentra el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones globales de CO2 – ha visto crecer su riqueza un 150% en apenas veinte años, alcanzando un valor equivalente a dos tercios del PIB mundial.

Quizás esto no impresionó demasiado a la presidencia del G20, dado que Brasil es el país donde se registran las desigualdades más dramáticas del mundo: el 1% de su población posee una riqueza equivalente al 48% más frágil. De hecho, las declaraciones "tibias" y vagas realizadas por el G20 sobre el clima – como sobre todas las demás cuestiones sociales, como el hambre, la pobreza, la justicia fiscal, la transición energética, la reforma de la gobernanza global – han asestado un duro golpe a las negociaciones de la COP29 que ya se habían complicado seriamente por el resultado de las elecciones estadounidenses y las guerras en curso.

El aire que se respira hoy en el Estadio Olímpico de Bakú ciertamente no es de confianza. Todavía faltan dos días y la esperanza, como sabemos, es siempre "la última en morir". Sin embargo, una cosa es segura: si esta importante COP fracasa, el significado mismo de las negociaciones climáticas globales de las Naciones Unidas cambiará inexorablemente. De hecho, quedará claro para todos que estos foros no pueden encontrar una solución audaz y ambiciosa para salvar a la humanidad de la crisis más grave jamás vivida. Y en ese momento será mucho mejor para todos, sin excepción, arremangarse.