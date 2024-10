Carla Zaldívar: Una chica que desde que tenía 4 años ha seguido su sueño

“Con disciplina y dedicación todo se puede lograr. Sigan adelante, cumplan sus sueños, y que nadie o nada los detenga”. Son estas palabras claves las que definen la trayectoria que está realizando esta chica, cantante, que poco a poco va llegando, “al corazón de la gente”, quiere ser cantante profesional, cantar ópera, de todo, componer canciones y ser coach vocal.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Nació en San Pedro Sula, la ciudad industrializada de Honduras en 2006. Desde que tiene 4 años canta. Y la descubre la Fundación MHOTIVO, (por sus siglas: Más Hondureños Teniendo Identidad, Valores y Orgullo), una organización que promueve programas educativos de alta calidad para chicos, jóvenes y adultos de escasos recursos, enseñándoles valores morales, espirituales, sobre la identidad nacional, la educación ambiental y la promoción de la responsabilidad social corporativa.



Ayudar a seguir los sueños

Su profesora, Glenda Vega, luego de escucharla cantar ópera la integró en el coro de la fundación, donde recibió sus primeras lecciones de canto. Su primera vez como solista fue a los 6 años, en la celebración del día de la Madre enla escuela, cantando Ben de Michael Jackson, y a los 8 era solista en la Orquesta Victoriano López. Siguió sus estudios en la Fundación MHOTIVO y en la escuela de Música Victoriano López. Se ha presentado en escenarios nacionales, ampliando con el tiempo su repertorio musical y participando en varios festivales a nivel nacional entre ellos, el Festival de la Canción de Tela y el Festival Nacional de la Canción de Santa Rosa.

Está en Roma, donde ha tenido dos conciertos, en la Basílica Sant’Andrea della Valle y en la Prefectura de Italia, organizados por ambas embajadas de Honduras ante Italia y la Santa Sede. Y en la Prefectura, además de las embajadas de Honduras, se les unieron en la organización las embajadas de Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Programas Musicales y la Redacción española de Vatican News/Radio Vaticano la hemos entrevistado. En este artículo publicamos algunas de las preguntas que le hizo en su programa en italiano Stefano Sparro, que se complementan con la entrevista que le hicimos en español.

Carla nos cuenta que en la Fundación Mhotivo, aprendió a mejorar su canto y a cantar profesionalmente, además aprendió a tocar varios instrumentos, piano, oboe, violín, contrabajo y guitarra. Poco a poco se ha ido forjando su futuro, dijo que está feliz de sus logros alcanzados hasta ahora, y cuenta con el apoyo de toda su familia.



Carla Zaldívar cantando Ave María de Shubert

En el 2020, llegó a España, tenía 15 años, y apenas vio la oportunidad en Barcelona, quiso participar en otro concurso

“A la semana de estar allí vimos en la televisión que anunciaban el concurso de Idol Kids me inscribí, hice todas las participaciones, llegando a la final, donde con mucho orgullo, gané dejando bien en alto a mi país, Honduras. Desde entonces, he estado estudiando y teniendo presentaciones varias, incluso benéficas contra el cáncer por ejemplo”

La emoción de ganar el primer lugar en Idol Kids

Carla ganó el primer lugar en el programa Idol Kids. Desde que cantó por primera vez en el programa se conquistó a los jurados con su estupenda voz, y poco a poco fue subiendo escalones hasta alcanzar el primer lugar. ¿nervios? no le preocuparon las 700 personas que hacían parte del público, como toda profesional, su preocupación, su nerviosimo radicó en no equivocarse, en hacerlo muy bien, en si pasará o no a la siguiente fase. Era una chica de 15 años, y se sintió acogida por el público.

Clasificó con la canción pienso en tí, I got nothing de Whitney Houston, entró en las semifinales con And I´m telling you de Jennifer Hudson. Nos contó que le dio covid, en las semi finales, y tuvo que practicar las notas más altas con mucho esfuerzo. En las finales cantó feeling good.

Carla interpretando I will always love you de Whitney Houston

Carla, ya se está preparando su futuro, componiendo, dando prioridad al estudio del canto pero también a los estudios de la secundaria, para salir como bachiller. Le encanta la ópera, pero siente que cantará todos los géneros. Se inspiró escuchando a Whitney Houston, es de las que más canto, dijo, o a Jennifer Hudson.

“Jennifer Hudson representa al soul, pop, balada, romántico, me encantan sus voces, me gustaría llegar a ser como ellas algún día”

Alcanzar tu sueño con disciplina y dedicación

Para perfeccionar su voz, Zaldívar tiene tres diferentes clases de dos horas cada una durante la semana, son siete horas en total. Y en casa practica antes de cada clase, haciendo ejercicios de vocalización, apoyo y retención, etc..

A todos los chicos que tienen talento, les aconseja que no dejen nunca delado la disciplina y la dedicación. Sólo así lograrán su sueño. Que sigan adelante, que cumplan sus sueños, y que nadie o nada los detenga.

