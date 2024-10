Líbano: Atención a víctimas de quemaduras durante la guerra

Desde la fatídica fecha del 23 de septiembre, el único centro especializado en quemados del Líbano está a rebosar. Entrevistamos al cirujano Pierre Yared, director del Hospital Geitaoui de Beirut.

Delphine Allaire - Ciudad del Vaticano



Se trata de una obra única en el paisaje de Beirut y Levante. Es una "isla" de cuidados y dedicación que lucha por su supervivencia en el ciclón mortal de la guerra que azota el país de los Cedros desde la ofensiva terrestre israelí contra Hezbolá. El Hospital Geitaoui fue fundado hace casi un siglo por las Hermanas Maronitas de la Sagrada Familia. Seis religiosas siguen trabajando allí hoy en día.

La unidad de quemados existe desde hace 25 años, pero nunca había visto tal afluencia de pacientes ni un nivel de gravedad tan alto como a principios de otoño. "No tiene precedentes. Porque en 2006, durante la guerra con Israel, hubo algunas víctimas de quemaduras, pero sólo quemaduras de segundo y tercer grado hasta un máximo del 20, 30, 40%. Ahora son del 50, 60, 70% y ya hemos tenido cinco muertos entre las víctimas de quemaduras», deplora el doctor Pierre Yared, director del hospital universitario cuya unidad especializada está saturada.

Quemaduras de segundo y tercer grado



De una capacidad inicial de nueve camas, se ha pasado a 25 a instancias del Ministerio de Salud, y una planta médica se ha transformado en un piso dedicado a las víctimas de quemaduras. A medida que llovían las bombas, empezaron a amontonarse pacientes con la piel ennegrecida.

El trabajo médico se convirtió en una misión humanitaria. La noche del inicio de las hostilidades, el 23 de septiembre, está grabada a fuego en la memoria del cirujano visceral: «Trabajamos todo el día del 23 y toda la noche del 23 al 24». Hacia las once de la noche, estábamos todos listos, junto con las enfermeras y el personal administrativo, para recibir a las víctimas quemadas. A partir de medianoche, empezamos a recibir quemados de todo el país, civiles heridos y quemados por el ataque aéreo, en su mayoría quemados de segundo y tercer grado con quemaduras profundas. Estos pacientes tienen una superficie quemada de más del 60%».

Apósitos e injertos de piel



Supervivientes, hombres, mujeres y niños, cuyas extensas heridas tienen que cubrirse con apósitos todos los días. "Cada uno de estos apósitos dura entre dos y tres horas. Luego los tratamos con injertos de piel. Les damos muchos antibióticos, albúmina y suero. Dos o tres de ellos están con respiradores, dormidos", explica el médico libanés Yared, que ha tratado a un adolescente de 15 años y a dos bebés de uno y dos años. La media de edad es de entre 40 y 50 años, pero el médico cristiano asegura que «todos son civiles, no combatientes».

El 80% de las víctimas de quemaduras proceden de la región del Sur del Líbano, y el 20% de la Bekaa. Herido y quemado in situ, el paciente es hospitalizado en la región y trasladado a la unidad especializada uno o dos días después.



"Las distancias son largas y los traslados nocturnos resultan arriesgados en estas condiciones. Los bombardeos aéreos son frecuentes, y esperamos las treguas para traernos a estos civiles".

La cruda realidad de la guerra es visible en la carne de estas personas, y la moral del personal médico pende de un hilo. «No tenemos elección, no vamos a rendirnos», afirma con determinación el Dr. Yared, a pesar de la escasa ayuda económica y las precarias condiciones de trabajo. En un país sin gobierno, el apoyo oficial al sector sanitario es mínimo, por no decir inexistente. El hospital universitario sobrevive gracias a la iglesia local y a las ONG.

Falta de liquidez y necesidad de medicamentos



"Estamos preocupados porque nuestro flujo de efectivo no será suficiente durante más de un mes. A final de mes hay que pagar los sueldos, el combustible es muy caro y los proveedores de medicamentos se niegan a pagar a tiempo. La tarifa del Ministerio de Salud no representa más del 50% del coste real de la atención a estos quemados y heridos», lamenta, tras haber lanzado ya varios llamamientos de ayuda a diversas organizaciones, como "La Obra de Oriente", que le ha hecho socio, y la CNEWA (Catholic Near East Welfare Association).



En la práctica, la unidad de quemados de Geitaoui necesita antibióticos, albúmina, apósitos de vaselina, soluciones jabonosas, betadine, medicamentos antibióticos y nutrición parenteral. «Todo esto es caro y hay que pagarlo al contado», exclama Pierre Yared, empeñado en resistir: "No podemos abandonar el país, no podemos dejar solos a estos pacientes y heridos. Son personas inocentes que han sido alcanzadas por la metralla, a veces por bombas que les han quemado dentro de sus casas o de los centros donde estaban alojados".

