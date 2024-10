Asalto a las fuerzas de paz: signo de la ausencia de diplomacia

Romano Prodi, ex primer ministro italiano y presidente de la Comisión europea, apoya el llamamiento del Papa Francisco a respetar la Unifil en el Líbano: o nos identificamos con las Naciones Unidas, o el poco orden que hay se irá al vacío. La esperanza de que, al menos después de las elecciones americanas, haya diálogo entre China y EEUU y se calmen las aguas

Antonella Palermo – Ciudad del Vaticano

“Los ataques contra las posiciones de la misión de la ONU son inaceptables”, declaró el Alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la política de seguridad, Josep Borrell, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo para anunciar el acuerdo de los 27 Estados miembros de apoyar a la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU. Es absolutamente inaceptable, dijo, atacar a las tropas de la ONU”.

Mientras tanto, el ejército israelí insta a los civiles libaneses a evacuar otros 25 pueblos del sur del país y, en el norte de la Franja de Gaza, varias personas habrían muerto en un ataque de artillería israelí contra un centro de distribución de alimentos de la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) en Jabalia.

Romano Prodi, ex primer ministro italiano y presidente de la Comisión europea, comenta a los medios de comunicación vaticanos el llamamiento del Papa Francisco a la hora del Ángelus del domingo pasado para que se respete la misión de la ONU.

Presidente, ¿cómo ha respondido al llamamiento que hizo el Papa para que se respete a las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano?

Lo acojo con esperanza porque es la única palabra que se puede tener. La situación es, en efecto, muy muy pesada. Se están produciendo acontecimientos que nunca habíamos visto en nuestra historia. Disparar a las tropas de la ONU es algo diferente. ¿Qué quieren, hacer la guerra al mundo? O nos identificamos con la ONU, o el poco orden que hay, se va al vacío.

También tengo un problema personal, en el sentido de que la organización más fuerte de esta misión fue con mi gobierno, con el secretario de la ONU y para gran satisfacción del ministro de Asuntos Exteriores israelí, con quien recuerdo que hicimos un “pacto de hierro”, como se lo llamaba. Porque el gobierno israelí y el gobierno libanés estaban de acuerdo. Estas cosas no se pueden romper sin hacer un gran daño al mundo.

A lo largo de los años, ¿qué ha provocado que la situación haya degenerado hasta tal punto?



El mundo está cada vez más dividido. Esperábamos que, tras la caída del muro (Berlín, ndr.), hubiera un momento de unidad, de cooperación. Y así fue. Luego, poco a poco, las tensiones aumentaron y hoy el mundo está cada vez más dividido en dos bloques: west (occidente) contra el rest (el resto del mundo), dicen. Esto es precisamente lo que no debe ocurrir.

No hay interés por parte de Occidente y es un drama para el resto del mundo. Pero hay que esperar las elecciones estadounidenses, de esta incertidumbre americana Netanyahu se aprovecha evidentemente y me temo que no podremos hablar de paz durante un tiempo.

En su opinión, ¿cuál es la estrategia, si es que existe una clara, que está siguiendo el primer ministro israelí?

Conquistar todo el territorio, expulsando esencialmente a toda la presencia palestina. Enfrentar a la comunidad internacional a un estado de cosas. Además de Jerusalén, ya tenemos 500.000 colonos en Palestina. Por lo tanto, ya está logrado, allí.

Hezbolá, Irán y Hamás quieren contrarrestar esta acción...

Ahora mismo no tienen fuerza para hacer nada. Sobre el terreno, la fuerza de Israel es realmente preponderante. Veremos cómo evolucionan las relaciones internacionales, pero ciertamente existe una superioridad militar reconocida por todos, es un hecho. Luego hay otro problema: esa maravillosa frase del Papa de “la guerra mundial en pedazos” es desgraciadamente muy cierta.

Nos centramos en el conflicto árabe-israelí, pero todo Oriente Medio está convulsionado. Pensemos en lo que está ocurriendo en Sudán, en el Mar Rojo... Todo se suma con países que ahora se acercan a uno u otro bando con una inestabilidad impresionante.

Y claro que haría falta una conferencia internacional en estos casos, pero no soy tan ingenuo como para pensar que podría ocurrir en un tiempo factible y rápido. Espero que al menos después de las elecciones estadounidenses haya un diálogo entre China y Estados Unidos que calme de alguna manera las cosas.

De hecho, el Papa volvió a mencionar Sudán, Myanmar, Haití, Ucrania...

Y claro, Myanmar y Haití están fuera de esta zona con más dramas, dramas “aislados” no obstante. Todos los países que hemos enumerado son piezas de un mismo mosaico.

Pero, ¿por qué la diplomacia parece encallada?

No lo parece, está varada. Tampoco está allí por Ucrania, es una situación increíble. El asalto a la guarnición de la ONU me preocupó porque es el símbolo más flagrante de la falta de diplomacia.

¿Es una deficiencia de la propia diplomacia o una presunción de superioridad que va contra todo y contra todos?

Es el período de la fuerza. Y la diplomacia está arrinconada. Está claro, el debilitamiento de la ONU no es un hecho de hoy, es algo largo y progresivo. Las grandes potencias la han sustituido, el Consejo de Seguridad ha marginado a la Asamblea de la ONU. Sin embargo, este nuevo paso es simbólico porque nunca antes se había levantado en armas contra quienes representan la más alta diplomacia del mundo, la ONU.

Presidente, usted siempre ha valorado el papel de un Mediterráneo de paz. ¿Está desanimado?

Sí, hace poco hice la propuesta de universidades mixtas e iguales entre el norte y el sur del Mediterráneo para, al menos, recrear aquellas relaciones que eran mejores bajo los últimos años del Imperio Otomano que hoy.

Hemos llegado a este absurdo. Pero todo cansa, no hay impulso desde la Unión Europea para pensar en el futuro del Mediterráneo, para construir lugares comunes donde los jóvenes puedan crecer. Porque la política actual sólo piensa en el corto plazo. Se necesitan años para hacer estas cosas. La democracia está en crisis, de verdad. El pensamiento a largo plazo está en crisis, se obliga a la democracia – lamento utilizar este término – a pensar sólo en las próximas elecciones.