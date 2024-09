Hacia la COP29 en el espíritu de "Laudato si'"

En vísperas de la COP 29 en Azerbaiyán, la Embajada de la Soberana Orden Militar de Malta ante la Santa Sede organizó un acto de alto nivel para presentar las conclusiones de un estudio de la Fundación MAIRE, en el que se afirma que la conversión energética no sólo es «fundamental» para combatir los daños medioambientales, sino que también ofrece una oportunidad trascendental para la creación de empleo y la inversión en educación.

Por Deborah Castellano Lubov

Para combatir el aumento de las temperaturas globales y el cambio climático, es esencial la transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables y circulares.

Esta constatación fue el tema central de una presentación y un debate de alto nivel que tuvo lugar en el Palacio Orsini de Roma, organizados por la Embajada de la Soberana Orden Militar de Malta ante la Santa Sede, el lunes 16 de septiembre.

En evidencia 16/09/2024 “Protocolo de Montreal: Promoviendo la acción climática” 16 de septiembre: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono es una oportunidad para conmemorar los avances del Protocolo de Montreal y contribuir a las iniciativas ...

«En el espíritu de Laudato Si. Hacia la COP 29»

El evento, titulado «En el espíritu de Laudato si. Toward COP 29: Energy Transition as an Opportunity for Social and Employment Inclusion», se presentará el estudio de la Fundación MAIRE y los desarrollos previos a la COP 29 en Azerbaiyán.

En esta investigación, presentada durante la COP 28 en Dubai, participaron 1.700 encuestados de diez países, entre ellos Italia, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Argelia, Chile y Estados Unidos.

El estudio de la Fundación MAIRE se realizó en colaboración con la empresa multinacional de consultoría e investigación de mercados IPSOS.

Las conclusiones completas pueden consultarse aquí, en la web de la Fundación, que reafirma el compromiso de la entidad de «fomentar la formación de los “ingenieros humanistas” del mañana, capaces de aplicar su amplia visión y sus conocimientos multidisciplinares para contribuir a la transición energética y digital».

Urge la conversión energética

A partir de sus datos, la organización apela a un «cambio profundo» del panorama industrial y económico y a la reconversión energética, advirtiendo de que, de lo contrario, el medio ambiente sufrirá daños irreparables.

Para esta transición son fundamentales las nuevas competencias y la reconversión de la mano de obra actual.

Según confirma el estudio, los ingenieros que lideren esta transformación tendrán un enfoque más «humanista» de cómo afrontar la transición.

Cero neto y neutralidad de carbono

Asimismo, la Fundación aboga por «un cambio disruptivo en la forma de formar a las personas necesarias para alcanzar la neutralidad neta».

«Como Fondazione MAIRE», destaca, »continuamos con nuestro compromiso de ayudar a evolucionar a la sociedad hacia los objetivos de neutralidad de carbono a través de la formación y la incitación cultural».

Oportunidad para la creación de empleo y la inclusión

El estudio revela una creciente concienciación sobre la importancia del desarrollo de competencias para abordar la transición energética, especialmente en los países emergentes de Asia, Oriente Medio, Norte de África y Sudamérica.

Además, indica una nueva conciencia y un papel de liderazgo emergente de estas regiones en la transición ecológica.

La transición energética, reconoce el estudio, no sólo sirve como respuesta urgente a la crisis climática, sino que también representa una oportunidad sin precedentes para la creación de empleo y la inclusión de las mujeres y las minorías en la mano de obra.

Invertir en educación y formación

En este contexto, las organizaciones insisten en que invertir en educación y formación para afrontar estos nuevos retos, con un enfoque de ecología integral, «es vital» para garantizar un futuro sostenible a las generaciones venideras.

De este modo, añaden, la propuesta se alinea igualmente con el espíritu de la innovadora Encíclica del Papa Francisco de 2015 sobre el medio ambiente «Laudato Si».

Durante el evento, la Fundación MAIRE también lanzará una beca de investigación para estudios sobre la integración de los flujos migratorios en la mano de obra dentro del sector de la transición energética.

Panel de expertos

El Embajador Antonio Zanardi Landi, de la Soberana Orden Militar de Malta ante la Santa Sede, y Fabrizio Di Amato, Presidente y Fundador del Grupo MAIRE y Presidente de la Fundación MAIRE, dieron la bienvenida a los invitados, antes de una presentación de la investigación a cargo de la Directora General de la Fundación, Ilaria Catastini.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda entre el Ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi; el Padre Enzo Fortunato, Director de Comunicación del Tejido de San Pedro; y Cristina Finocchi Mahne, Miembro del Consejo Asesor de la Fordham Gabelli School of Business de Nueva York y Profesora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán.

El panel fue moderado por Carlo Nicolais, Director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad del Grupo MAIRE.