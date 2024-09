Movimientos Populares. Grabois: “Iniciar procesos y no ocupar espacios"

Para conmemorar el décimo aniversario del primer encuentro mundial del Papa Francisco con los Movimientos Populares, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral junto con el Encuentro Mundial de Movimientos Populares organiza este 20 de septiembre un Simposio que tiene como lema: “Plantando bandera frente a la deshumanización”. Juan Grabois: “Es necesario crear un espacio que nos permita articular la lucha por ‘tierra, techo y trabajo’ en todo el mundo”.

Vatican News

“Con este simposio queremos cerrar una etapa y abrir otra. Hemos planteado una renovación de la comisión organizadora para que haya gente más joven. Hay que iniciar procesos y no ocupar espacios tanto tiempo y darle fuerza no solamente como espacio de diálogo con el Papa que se da una vez o dos veces por año, sino como un espacio que nos permita articular la lucha por ‘tierra, techo y trabajo’ en todo el mundo”, es cuanto afirma Juan Grabois, miembro del núcleo fundador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) y miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (DSDHI), en vista del Simposio organizado por este Dicasterio junto al EMMP, para conmemorar el décimo aniversario del primer encuentro del Papa Francisco con los Movimientos Populares.

“Por una sociedad sin esclavos ni excluidos”

Al explicar el origen de este evento que se desarrollará este viernes 20 de septiembre, en el Palazzo San Calixto en Roma, el abogado argentino señaló que, el encuentro del Papa Francisco con los Movimientos Populares es “una continuación del trabajo pastoral que Jorge Mario Bergoglio desarrolló cuando era arzobispo de Buenos Aires”, con la creación de “la Vicaria para las villas de emergencia” y que cuando llegó al Pontificado “asumió un formato internacional”.

“Él (Papa, ndr) desarrolló algo muy importante que es la Vicaría para los sacerdotes de las villas de emergencia, que es como nosotros llamamos a los barrios más pobres, que son un montón de curas que aún hoy están en las barriadas donde se sufre el hacinamiento, la falta de servicios básicos, el avance del narcotráfico por el retiro del estado, por la ofensiva que hay contra las organizaciones comunitarias de muchos gobiernos y su experiencia también con las organizaciones de economía popular, particularmente la de los cartoneros y recicladores y de los costureros que salían de los talleres clandestinos de trata de personas para organizarse en cooperativas. Y que todos los años, desde el año 2007 se hacía una Misa hasta el año 2012, con un título lindo que es: Por una sociedad sin esclavos ni excluidos”.

“Tierra, techo y trabajo” como derechos sagrados

Asimismo, el dirigente social indicó que, desde su origen el EMMP está conformado por representantes de los Movimientos Populares de los cinco continentes. El primer encuentro mundial con el Papa Francisco se realizó el 28 de octubre de 2014 en el Vaticano y luego se realizaron otros tres encuentros. En aquella primera ocasión, en la vieja Aula del Sínodo, el Pontífice les dio como consigna las 3T, “tierra, techo y trabajo”.

“Este primer encuentro planta una bandera que es ‘tierra, techo y trabajo’ como derechos sagrados. Y de ahí en adelante, de 2014, esta consigna surge no de una idea genial de los movimientos, ni del propio Papa, sino de un diálogo, algo sinodal de alguna manera. Así, se da continuidad a esto durante cuatro encuentros, el último fue en la pandemia y algunos encuentros menores locales”.

“Hay que iniciar procesos y no ocupar espacios”

Por todo ello, el miembro del núcleo fundador del EMMP precisó que este Simposio busca ser un punto de quiebre en este proceso que se inició hace diez años y dar mayor espacio a la promoción de las 3T.

“La idea de este aniversario es cerrar una etapa y abrir otra. Hemos planteado una renovación de la comisión organizadora para que haya gente más joven. Cuando empezamos yo tenía treinta ahora tengo cuarenta. Entonces, hay que iniciar procesos y no ocupar espacios tanto tiempo y darle fuerza no solamente como espacio de diálogo con el Papa que se da una vez por año, dos veces por año, sino como un espacio que nos permita articular la lucha por ‘tierra, techo y trabajo’ en todo el mundo”.

Escucha y descarga la entrevista con Juan Grabois

Dialogar y reflexionar sobre el camino recorrido

El Simposio está centrado en analizar los pasos que se han dado en el camino recorrido desde el primer al cuarto encuentro con los Movimientos Populares y como se ha ido respondiendo a los diferentes desafíos que se han presentado.

“En muchos países, yo conozco más América Latina, pero también ha sucedido en África y en la India, las organizaciones sociales a partir de que el Papa presta su voz para señalar las injusticias que se viven y un camino hacia la justicia social, han logrado el desarrollo de algunas políticas públicas con avances y retrocesos porque hay gobiernos que son más permeables a estas propuestas otros que son menos permeables. Cada vez que las organizaciones toman un protagonismo y una capacidad de movilización y de acción colectiva eso asusta en general a los gobiernos, pero se han logrado cosas muy importantes en Brasil con el avance de la reforma agraria, en Argentina con la integración socio urbana, en países como Ghana con la organización de los de los recicladores; incluso en Liberia. Creo que es una siembra para el futuro, que el Papa está sembrando para el futuro”.

Las 3T expresan un sujeto social: los excluidos

Sobre las 3T, “Tierra, techo y trabajo”, el miembro del DSDHI dijo que, no solamente es una consigna, un lema, sino que es algo que personas de distintas ideologías políticas y sociales o incluso personas sin ideología, personas de distintas religiones pueden asumir como propio porque es algo que todo el mundo quiere para sus hijos, que tengan un lugar para vivir, un trabajo para ganarse el pan y, sobre todo, si viven en la ruralidad, tierra y también territorio.

“No es solamente un lema, sino expresa un sujeto social que son los excluidos de la tierra, del techo, y del trabajo o porque no lo tienen o porque lo tienen en una cantidad y calidad insuficiente. Los trabajadores más precarios, los trabajadores que están en la informalidad, incluso, trabajadores que se inventaron su propio trabajo frente al descarte que el Papa denuncia permanentemente. Las familias sin techo porque viven en la calle, pero también porque están sometidas a alquileres que se le llevan la mitad de lo que ganan trabajando, o porque viven en barriadas que no tienen las condiciones elementales de agua, luz, cloacas, escuelas, clubes de barrio, lo que se necesita para vivir bien. Y los campesinos, los pueblos originarios que no tienen tierra o que están amenazados permanentemente por el avance del extractivismo, del agronegocio”.

“Plantando bandera frente a la deshumanización"

Y al comentar el lema de este Simposio, el abogado argentino dijo que hoy en día existen diversas formas de deshumanización en el mundo, incluso se pasa de una “cultura del descarte” a una “cultura de la deshumanización”, incluso del exterminio, donde la vida humana vale cada vez menos.

“Lo que nosotros creíamos como un orden institucional, donde por lo menos se proclamaba la justicia social como un elemento positivo, un avance, es decir, el respeto a la dignidad humana, hoy están cuestionadas. Hay personas muy poderosas y muy influyentes que piensan que la vida de un migrante no vale, que piensan que la vida de una persona que está excluida socialmente no vale, y lo plantean de manera abierta. Esa es una forma de deshumanización, otra forma es la hipocresía, los que predican la justicia social, pero practican todo lo contrario”.

Un libro y un video para conmemorar este 10 aniversario

Finalmente, Juan Grabois dijo que el Simposio consiste en un diálogo. Además, de la intervención del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral habrá algunas ponencias de los que fundaron el Encuentro (EMMP), de personas representativas de los tres sectores que se agrupan, del sector rural, urbano, y de economía popular. El evento concluirá con las palabras que el Papa Francisco dirigirá a los participantes. Y con la presentación de un libro y la publicación de un video conmemorativo.

“Queremos cerrarlo con un libro donde estén reunidos todos los discursos del Papa a los Movimientos Populares, no solamente los cuatro oficiales más el que vaya a dar porque va a dar un discurso el Papa este viernes. El libro básicamente son esos discursos, pero también mostrar la continuidad con los antecesores del Papa Francisco que también hablan de la tierra, del techo, del trabajo, de la reforma agraria, de integración urbana, de las formas cooperativistas, es decir, hablaban de distintos aspectos que nosotros planteamos hoy, y que el Papa Francisco ha retomado y ha actualizado”.