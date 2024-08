Venezuela. Europa no reconoce la victoria de Maduro

La Unión Europea exige claridad sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que llevaron a la reelección de Nicolás Maduro. Las protestas continúan en el país con la detención de cientos de personas.

Stefania Ferretti - Ciudad del Vaticano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que 2.000 personas implicadas en las protestas tras las elecciones han sido detenidas y que la cifra aumentará en los próximos días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado que no es su intención aceptar que la oposición "usurpe" la presidencia del país.



Europa

Un comunicado del Consejo Europeo, publicado el 4 de agosto, afirma que los resultados de la votación presidencial en Venezuela "no pueden ser reconocidos". La Unión Europea pide una "verificación independiente", subrayando que, "en ausencia de pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral" de Venezuela "no pueden ser reconocidos". "Los informes de los observadores internacionales establecen claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral", reza la nota. El comunicado también pide que "las protestas sigan siendo pacíficas".

Reacciones

Maduro criticó duramente la posición de la UE, calificándola de "vergüenza". La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, por su parte, expresó su agradecimiento a los siete gobiernos europeos que exigieron, ayer, la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que no existen órdenes de captura contra los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y defendió la labor de las fuerzas de seguridad durante las protestas de los manifestantes que aseguran que este último es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del pasado domingo.

Mientras tanto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Chile, donde mantendrá dos días de reuniones con políticos y empresarios, sin desviar la atención de las recientes elecciones en Venezuela.