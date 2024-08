¿Qué significa sobrevivir a una bomba atómica?

Michiko Kono habla con Vatican News sobre su vida como superviviente de la bomba atómica, 79 años después de Hiroshima y Nagasaki.

Francesca Merlo - Vatican News

Michiko tenía sólo cuatro meses el 6 de agosto de 1945. Ese día, hace 79 años, el avión de combate estadounidense B-29 lanzó la bomba atómica, conocida como "Little Boy", sobre su ciudad natal, Hiroshima.

Eran las 8:15 de la mañana y Michiko y sus padres estaban en la estación de Hiroshima, donde su madre acababa de colocarla en un banco de madera para cambiarle el pañal.

Poco después, a sólo 2 km de distancia y a 2.000 pies de altura, se detonó la bomba A "Little Boy". 80.000 personas murieron en el acto. El calor de la explosión alcanzó la estación y, aunque sus padres sufrieron graves quemaduras, Michiko tuvo suerte en su banco de madera: el respaldo la protegió del calor y salió ilesa. A 1,6 km al sur, en su casa, su abuela enviudó.

Michiko sólo tenía cuatro meses en aquel momento, por lo que no recuerda el suceso, pero sí sabe lo que se siente al haber pasado toda su vida como sobreviviente, dedicada a difundir un mensaje de paz y esperanza a las generaciones más jóvenes.

Su voz está en perfecta sintonía con la del Papa Francisco, que visitó los lugares de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, bombardeados sólo tres días después de la Hiroshima de Michiko.



Siguiendo los pasos de su predecesor, Juan Pablo II, que visitó los lugares en 1989, el Papa Francisco estuvo en el Memorial de la Paz de Hiroshima treinta años después, y pronunció un histórico discurso en el que denunció el uso y la posesión de armas atómicas como "inmorales".

En aquella ocasión, el Papa destacó que "el uso de la energía atómica con fines bélicos es hoy, más que nunca, un crimen no sólo contra la dignidad de los seres humanos, sino contra cualquier futuro posible para nuestra casa común. El uso de la energía atómica con fines bélicos es inmoral, como inmoral es la posesión de armas atómicas", antes de advertir: "Seremos juzgados por esto".

Tiempo ganado

La señora Kono cree que la voz de los líderes influyentes también son voces de paz y esperanza.

"Ahora la gente es más consciente de lo que ocurrió. De los peligros de la bomba atómica", afirma a Vatican News.

Se encuentra en Italia para asegurarse de ello, ya que asiste a la Universidad Internacional de Verano de Tonalestate. Este año, la Universidad se centra en el tema "El tiempo vencido", y Michiko Kono participa en una jornada titulada "Es un signo de gran carácter tener siempre esperanza".

Una infancia a la sombra de la bomba

El Museo de la Paz de Hiroshima que visitó el Papa Francisco y del que Michiko Kono es ahora voluntaria se inauguró en 1955, diez años después de la bomba.

Michiko tardó 40 años en atreverse a visitar el museo. "Mi madre me llevó cuando tenía diez años, pero tenía demasiado miedo para entrar", cuenta. En 2001, "me di cuenta de que era mi deber como sobreviviente contar mi historia".

Fue en el museo donde se dio cuenta de lo afortunada que era.

"De niña viví en los suburbios de Hiroshima y allí fui a la escuela. Allí no vi tantas secuelas de la radiación. En el museo me enteré de sus consecuencias y de los niños que murieron en la escuela primaria de leucemia y otras enfermedades causadas por la bomba".

Había 350.000 personas en la ciudad y a finales de año habían muerto 140.000. Más de la mitad de los fallecidos se convirtieron al instante en cenizas no identificables, que ahora yacen en la cripta del monumento conmemorativo.

Muchas personas sufrieron las secuelas de la radiación. Varias de ellas murieron y, a día de hoy, muchas más siguen sufriendo los efectos de la radiación.

En 2005, Michiko se incorporó al sistema de sucesión de legados del museo. Allí conoció a Mitsuo Kodamo, con quien pasó dos años hablando y aprendiendo. Tenía 16 años cuando cayó la bomba atómica y vivió con los graves efectos de la radiación hasta su muerte a los 66 años. Ahora, la Sra. Kono viaja por el mundo contando su historia y su legado.

¿Efectos secundarios?

Aunque una de las afortunadas, Michiko Kono, y su familia, tuvieron extrañas experiencias al crecer.

"En junio, al año siguiente de la explosión, caí enferma con fiebre alta y diarrea. Mi médico pensó que moriría. Mi padre sufrió hemorragias en las encías durante un tiempo después de la explosión, mientras que mi madre tenía fiebre baja continuamente. Recuerdo que cuando tenía unos nueve años me aparecieron muchos forúnculos en la parte inferior del cuerpo. Me dolían mucho. Todavía no sé qué los causó, dice. "Luego, cuando era adolescente y estaba en el primer ciclo de secundaria, sufría de agotamiento en verano. Esto también puede haber sido un efecto de la radiación. Y en la universidad, cuando estaba cansada, a veces se me hinchaban los dedos. Siempre me preguntaba si era la radiación".

Pero Michiko no sabe si fue la radiación, ni si otros también experimentaron cosas extrañas que no podían explicar. "En aquella época, no había información sobre los efectos secundarios de la radiación. No se hablaba mucho de ello en los medios de comunicación, así que no nos dimos cuenta y no pudimos comparar".

En los años posteriores a la guerra, Japón estuvo ocupado por los aliados, liderados por Estados Unidos. Durante 7 años, hasta que terminó la ocupación en 1951, se restringió la cobertura mediática y el material de información e investigación sobre la bomba atómica.

Todo ciudadano del mundo debería saber

Ahora, dice la Sra. Kono, "creo que más gente está empezando a aprender sobre la bomba atómica". Habla de los líderes mundiales que visitan el Museo de la Paz de Hiroshima y se enteran de "lo poderosa y espantosa que fue la bomba atómica".

Pero no es suficiente, continúa: "Todos los ciudadanos del mundo deberían saber lo cruel que fue la bomba atómica".

A los jóvenes, les dice: "Por favor, infórmense. Vengan a Hiroshima y Nagasaki y aprendan lo terrible y cruel que fue la bomba atómica. Empiecen a pensar en la posibilidad de poner fin a las armas nucleares".

Esto, concluye, "es necesario para un mundo en paz".