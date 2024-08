Mauritania: Los derechos humanos en peligro por la esclavitud y racismo

En este país de África Occidental, aunque no existen estadísticas oficiales sobre el número de víctimas de la esclavitud y el racismo, varias comunidades se enfrentan cada día a esta dura realidad. Dieynaba N'Diom, socióloga y feminista mauritana: "Estas prácticas constituyen un grave atentado contra la dignidad humana, por lo que "los tribunales antiesclavitud deben ser más operativos".

Augustine Asta y Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

"Todavía hoy, en 2024, aquí en Mauritania, vemos muy claramente y en casi todas partes que la esclavitud existe y se practica bajo diferentes formas. Este es el único país donde hay un tribunal contra la esclavitud, y esto atestigua la existencia de esta práctica. La esclavitud y el racismo son dos realidades que aún perduran en el siglo XXI en Mauritania". Así, la socióloga y feminista mauritana Dieynaba N'Diom insiste en que es imposible pensar que en el desértico Estado de Mauritania, situado en el noroeste del continente africano, las prácticas de esclavitud y racismo sean un recuerdo lejano.



La indigna práctica de la esclavitud



Muchas personas viven, de hecho, en la condición de esclavo o antiguo esclavo. "Son personas que no tienen libertad de movimiento. No disfrutan del derecho a la educación, por ejemplo. De hecho, son personas sometidas a otros que las utilizan a su antojo. Algunos han sido 'liberados'. Pero hay muchos otros que siguen sometidos. Hasta el punto de que la persona no puede hacer nada por sí misma, no puede decidir nada, no tiene acceso a nada. Sólo está ahí por el deseo y la buena voluntad del 'amo'", confiesa la activista de derechos humanos. Por desgracia, las prácticas esclavistas siguen existiendo hoy en Mauritania.

Personas consideradas socialmente inferiores

Mauritania reúne diferentes componentes sociolingüísticos y culturales. Soninké, wolof, peul, moros blancos, árabes, bereberes e incluso bambara, por citar sólo algunos. Es en las comunidades negro-mauritanas, sobre todo en las wolof, poular y soninké, donde siguen existiendo estas prácticas de esclavitud", afirma Dieynaba N'Diom con el corazón herido, "con una casta que sigue sufriendo discriminación por no haber nacido en la familia adecuada o por ser considerado descendiente de esclavos, entre otras cosas. Así que la persona es considerada socialmente inferior a los demás". Luego añade: "También están los árabes-bereberes que de alguna manera están relacionados con la comunidad descendiente de esclavos llamada 'Haratine'. De hecho, fueron los árabes bereberes quienes sometieron a los "haratines" a la esclavitud. Y a menudo es de esta forma de esclavitud de la que más se habla, porque es la más espantosa y también la más visible en Mauritania".

Las mujeres son las principales víctimas



Las personas que pagan el precio más alto por las diversas prácticas de esclavitud son las mujeres. "Son las mujeres las que más sufren porque son sometidas a violaciones repetidas. Mujeres que también sufren violencia física, sexual, psicológica (...). Mujeres que no tienen dignidad humana y dependen de la voluntad de los jefes, de los hombres, de la tribu", explica Dieynaba N'Diom. Las antiguas personas esclavizadas también viven con esta carga dentro de la sociedad. Su liberación a menudo no está clara ni definida. "A las personas que se han encontrado en esta situación, no es fácil arrancarlas del brazo del 'amo'. Porque siempre es difícil liberar a una persona que no ha sido educada para ser autónoma. También hay "esclavos" que no quieren ser liberados. Otros dicen abiertamente que prefieren ser "esclavos" de por vida. Porque les hemos enseñado, durante toda su vida, a depender de otras personas e inevitablemente, aunque les liberemos, se sentirán aún más perdidos. Porque piensan que no podrán integrarse de forma óptima en la sociedad", denuncia.

Esclavitud y racismo: dos problemas distintos



Según Dieynaba N'Diom, además de la esclavitud, el racismo también es una realidad en Mauritania. Este fenómeno, afirma, "afecta a todos los negros" de su país. Otra terrible realidad que hay que combatir a toda costa. "Todo mauritano negro, haya nacido libre o no, está sometido al racismo. Muy sencillamente porque es una persona negra que vive en Mauritania", argumenta. Sea cual sea su clase social, su identidad o la comunidad a la que pertenezcan, "todas las personas negras experimentan el racismo de una forma u otra". El racismo en Mauritania "es ante todo sistémico. No está en la ley, pero se practica de forma muy sutil", atestigua el militante de los derechos humanos.