Kiev avanza hacia Kursk, conquistados mil kilómetros

Rusia amenaza con duras reacciones tras el avance ucraniano en la región fronteriza entre ambos países. Las autoridades locales informan que las fuerzas ucranianas han tomado el control de veintiocho localidades, conquistando un territorio de mil kilómetros cuadrados. Moscú, por su parte, acelera su ofensiva en Donetsk

Gianmarco Murroni – Ciudad del Vaticano

Dura respuesta del presidente ruso Putin, que convocó una reunión operativa para analizar la situación en las zonas fronterizas tras la incursión de las tropas de Kiev en la región de Kursk, que para el jefe del Kremlin representa un intento de Ucrania de frenar el avance ruso en el Dombás y obtener ventajas en unas posibles futuras conversaciones de paz.

Según Putin, "los ucranianos esperaban provocar disturbios públicos en Rusia con este ataque, pero – añadió – no consiguieron su objetivo". Putin señaló que desde el inicio del asalto a Kursk ha crecido el número de voluntarios dispuestos a alistarse en las fuerzas armadas rusas. Y aseguró que la operación en las regiones orientales de Ucrania seguirá adelante.

El avance ucraniano

Una semana después del inicio del avance, Ucrania controlaría unos mil kilómetros cuadrados de la región de Kursk, según informó el jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky. No sólo eso: veintiocho asentamientos habrían sido ocupados por las fuerzas de Kiev, según comunicó el propio gobernador de la región rusa, Alexey Smirnov, que no oculta las dificultades de la situación con las evacuaciones que afectan a ciento veintiún mil residentes de la zona fronteriza.

Del gobernador también procede la acusación de que las fuerzas ucranianas supuestamente utilizaron armas químicas. Por otra parte, Putin no quiere dejar sin defensa el frente ucraniano y reiteró la determinación rusa de avanzar en las zonas ocupadas. "El enemigo recibirá sin duda una respuesta digna y todos los objetivos a los que nos enfrentamos serán alcanzados sin ninguna duda", afirmó. Las tropas rusas han intensificado las operaciones ofensivas en dirección a Donetsk, conquistando la aldea de Lisichnoye.

La respuesta de Zelenski

El presidente ucraniano Zelenski, que ha confirmado públicamente la operación en las últimas horas, argumentó que "Rusia debe ser forzada a la paz si Putin quiere seguir haciendo la guerra tan duramente" y volvió a exigir "las autorizaciones pertinentes a los socios para utilizar armas de largo alcance" con el fin de "avanzar significativamente en el

"Es correcto destruir a los terroristas rusos allí donde están, desde donde lanzan sus ataques. Aeropuertos militares rusos, logística", remarcó el líder ucraniano, porque "vemos lo útil que puede ser para acercar la paz". Al parecer, las autoridades ucranianas están preparando un plan humanitario para la zona implicada en las operaciones, donde las evacuaciones han afectado hasta ahora a más de ciento veinte mil residentes.

Incendio en Zaporiyia

Mientras tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha vuelto sobre el incendio de la central nuclear de Zaporiyia, afirmando que por el momento no puede "sacar conclusiones definitivas" sobre la causa del fuego. No obstante, la OIEA precisa que es "improbable" que las llamas pudieran iniciarse "desde la base de la torre de refrigeración", y añade que no encontró "restos de neumáticos ni de drones" durante su inspección de la estructura.

Durante la visita del equipo a la torre de refrigeración "se determinó que lo más probable es que los daños se concentraran en el interior" de la instalación, con zonas quemadas en el equipo "más arriba". La agencia también reiteró que "la seguridad nuclear de la instalación no se ha visto comprometida".