Hamás no participará en las conversaciones de Doah

Cada vez parece más improbable que se llegue a un resultado concreto en las reuniones de mañana en Qatar, en las que no estarán presentes ni el movimiento palestino ni los iraníes. Ya hay unos 40.000 muertos en la Franja

Alessandro Guarasci - Ciudad del Vaticano

En Gaza hay cerca de 40 mil muertos. El Ministerio de Sanidad de la Franja, controlada por Hamás, ofrece un nuevo balance de muertos desde el inicio de la guerra con Israel, faltarían miles.

Hamás e Irán: no estaremos en Doha

Se está a la espera de una posible tregua en Gaza, con las esperanzas pendiendo de un hilo, teniendo en cuenta que Hamás, a la agencia rusa Ria Novosti, desmintió su presencia en las negociaciones previstas para mañana en Doha. A los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos, el movimiento fundamentalista palestino les habría pedido que, en lugar de celebrar una nueva ronda de negociaciones, presentaran un plan para aplicar lo acordado previamente, sobre la base de lo propuesto por el presidente estadounidense Biden y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Otro no al encuentro de mañana vino de Irán, que no enviará representantes a Qatar. Teherán rechaza lo que califica de «petición excesiva», es decir, la invitación de Gran Bretaña, Francia y Alemania a abstenerse de tomar represalias contra Israel por el asesinato de altos cargos de Hamás y Hezbolá, que sólo puede detenerse, explican los iraníes, con el cese de la guerra en Gaza. No hay más tiempo que perder -es el llamamiento que llega desde la Casa Blanca-, hay que alcanzar un alto el fuego y después una solución diplomática entre Líbano e Israel. Desde Beirut, un emisario del presidente estadounidense explica la urgencia de aprovechar esta «ventana» para actuar. Biden espera que el acuerdo de alto el fuego en Gaza evite las represalias iraníes contra Israel, aunque admite ante los periodistas que «cada vez es más difícil» a pesar de su intención de no rendirse.

Enfrentamientos en Cisjordania

La situación también es difícil en Cisjordania, donde al menos seis palestinos habrían muerto en operaciones israelíes en Tubas, Tamoun y Anata. Mientras tanto, se dispararon unos 25 cohetes desde Líbano hacia la Alta Galilea, en el norte de Israel, todos los cuales impactaron en zonas abiertas y no hubo heridos.