Olimpiadas, Salis: Las palabras del Papa sobre la tregua, inspiración para el mundo

Olimpiadas de París (AFP or licensors)

La vicepresidenta adjunta del Comité Olímpico Nacional Italiano habla a los medios de comunicación vaticanos en vísperas de los Juegos de París: el deporte pone de relieve la igualdad en la diversidad. Todos competimos con nuestras fuerzas, no importa de qué país vengamos, se trata de compromiso y lealtad y respeto mutuo

Gianmarco Murroni - Ciudad del Vaticano

El deporte como instrumento de paz: esto es lo que siempre ha deseado el Papa Francisco en los últimos meses, invocando varias veces en las últimas semanas una tregua olímpica que pueda favorecer las relaciones entre los pueblos y pueda contribuir al cese de las guerras, en el espíritu de los próximos Juegos Olímpicos que arrancan el 26 de julio en París, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos a partir del 28 de agosto. Un deseo que el Pontífice ha impreso también con tinta en el prefacio del libro Giochi di pace. L'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi (Juegos de paz. El alma de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos), publicado el pasado mes de junio por Lev por iniciativa de Athletica Vaticana y editado por Vincenzo Parrinello. Un texto en el que también participó Silvia Salis, ex martillista italiana, desde 2021 vicepresidenta adjunta del CONI. "Para mí ha sido un honor formar parte de este gran proyecto, teniendo en cuenta también el número de personas importantes, exponentes del mundo del deporte y los grandes atletas que han participado", afirma Salis.

Lea también 24/07/2024 Arrancan los Juegos de París 2024, la lección del deporte en un mundo en conflicto Hoy, miércoles 24 de julio, tendrán lugar las primeras competiciones olímpicas, pero la ceremonia de inauguración de los Juegos de París 2024 se celebrará en el Sena el viernes por ...

Lealtad en el deporte

En el libro, la ex atleta italiana describe lo que es uno de los conceptos más importantes en el deporte, la lealtad: "Desde mi punto de vista, no hay deportes individuales y deportes de equipo, todos los deportes son de equipo. Incluso un atleta que practica un deporte individual tiene un equipo con el que trabaja y coopera para obtener un resultado. El valor más importante dentro de un equipo es la lealtad, es decir, saber que la gente con la que estás cerca puede confiar en ti y tú puedes confiar en ellos". Y esto se aplica aún más en el contexto de los Juegos Olímpicos: "Los Juegos Olímpicos son la selección nacional de las selecciones nacionales, es el momento en que todos los equipos, que compiten por sus objetivos en los distintos deportes, forman parte de un grupo mayor. Esto también se respira en la villa olímpica: participé en dos Olimpiadas, me di cuenta de lo que se siente al formar parte de un proyecto y de un viaje junto a atletas desconocidos hasta ese momento".

Lea también 19/07/2024 El Papa: La paz, gravemente amenazada, necesita de la tregua olímpica de París Mensaje de Francisco al arzobispo Ulrich con motivo de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto: «Que sean una ocasión para la ...

La tregua olímpica

La lealtad y otros valores deportivos han sido celebrados varias veces por el Papa Francisco en sus constantes llamamientos a una tregua olímpica. "Las palabras del Santo Padre son una inspiración para el mundo entero, porque el deporte une y va más allá de las diferencias que existen entre los pueblos", explica Salis. "Todos nacemos iguales, quizá con capacidades o aspiraciones diferentes, pero el deporte pone de relieve esta igualdad en la diversidad. Todos competimos con nuestras fuerzas, no importa de qué país vengamos, se trata de compromiso y respeto mutuo". Un concepto que cobra aún más valor en estas Olimpiadas, en las que por primera vez en la historia hay absoluta paridad de género: "Al principio de la historia olímpica la mujer era un concepto muy abstracto en el deporte, afortunadamente con el paso de las décadas las cosas han cambiado hasta el punto de que hay un equilibrio total entre la representación masculina y femenina. Espero que con los años esto se traduzca también en un equilibrio dentro de la clase dirigente y entre los entrenadores".