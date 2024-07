Alta tensión entre Israel y Hezbolá. Netanyahu: Nuestra respuesta será dura

Tres días después de la masacre de niños en los Altos del Golán, alcanzados por un misil procedente de Líbano, la comunidad internacional intenta evitar una escalada del conflicto en Oriente Próximo. Pero el gobierno israelí prepara una reacción militar y sigue atacando objetivos terroristas en el País de los Cedros. Milicianos chiíes amenazan: Si Israel entra en Líbano, pondremos un pie en Galilea.

Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

Todavía no ha llegado la «dura respuesta» de Israel al ataque del pasado sábado en el Golán, con un cohete en el campo de fútbol de la localidad drusa de Majdal Shams, que costó la vida a 12 niños, y atribuido a Hebzolá. Pero la tensión sigue siendo muy alta, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que visitó ayer el lugar de la masacre junto con el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, asegura que habrá una respuesta, mientras algunos habitantes lo discuten. Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacaron una decena de objetivos terroristas de Hezbolá en siete zonas diferentes del sur de Líbano, matando a un miliciano de la organización chií en la zona de Bayt Lif, además de golpear un depósito de armas e instalaciones militares de la milicia vinculada a Irán.

Hezbolá: responderemos a cualquier ataque



Hezbolá, por su parte, «se toma en serio las amenazas de Israel» y «considerará cualquier ataque, limitado o no, como una agresión» a la que «seguirá una respuesta», afirmaron altos cargos de la organización. El grupo libanés volvió a negar cualquier implicación en el lanzamiento del cohete Falaq, de fabricación iraní, que alcanzó a los niños de Majdal Shams. «Enviados extranjeros han sugerido no responder a ningún ataque para no ampliar el conflicto, pero responderemos», continuaron los miembros de Hezbolá, que no esperan una invasión terrestre israelí, »pero si lo hicieran, estaríamos preparados. Si deciden entrar en Líbano, pondremos un pie en Galilea». Dieciséis niños heridos por la explosión del misil lanzado por Líbano siguen hospitalizados, siete de ellos en estado grave.

EEUU: la guerra Israel-Hezbolá no es inevitable



Mientras los países europeos, entre ellos Italia, piden a sus ciudadanos que abandonen Líbano lo antes posible, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha declarado que una guerra entre Israel y Hezbolá no es inevitable, subrayando que Washington desearía que la situación se resolviera diplomáticamente. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, expresó la plena solidaridad de su país con Líbano y subrayó el rechazo de El Cairo a «cualquier amenaza destinada a desestabilizar» el país del cedro o «la seguridad de su pueblo». La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de visita en China, declaró que «cada vez que parece que estamos un poco más cerca de un alto el fuego ocurre algo. Esto significa que hay varios actores regionales que pretenden una escalada y que siempre pretenden obligar a Israel a reaccionar. También digo esto para instar a Israel a que no caiga en esta trampa».

Irán: el pueblo de Gaza, estandarte del Islam



Mientras tanto, en la Franja de Gaza, donde la guerra ha alcanzado el día 298, la Fuerza Aérea israelí alcanzó a Ibrahim Hegazi, encargado de los misiles antitanque en el batallón Nuseirat de Hamás. En el centro de Gaza, las tropas están llevando a cabo incursiones selectivas, eliminando a terroristas y desmantelando su infraestructura terrorista, incluso en la zona de Tel al-Sultan. Posteriormente, el ejército israelí anunció la retirada de la 98ª división de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, al término de una semana de operaciones. En Teherán, el Guía Supremo de Irán, Alí Jamenei, durante una reunión con el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, y el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Najalá, afirmó que «hoy, la más alta bandera del islam está en manos de los palestinos y del pueblo de Gaza y, gracias a su resistencia, se ha preparado el terreno para la promoción del islam».