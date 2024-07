Al menos 30 muertos en Gaza tras un ataque israelí contra un hospital de campaña

Tres misiles alcanzaron las instalaciones situadas en el interior de una escuela en el centro de la Franja de Gaza. Mientras tanto, mañana se inaugura en Roma una cumbre entre la CIA, el Mosad, Qatar y Egipto. La noticia, adelantada por fuentes de prensa, fue confirmada por el primer ministro israelí Netanyahu

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

Un hospital de campaña dentro de una escuela fue atacado en la Franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que habían alcanzado a «terroristas que operaban en un centro de mando y control de Hamás» incorporado a la institución. Según el ejército israelí, el recinto era utilizado «como escondite para dirigir y planear numerosos ataques contra las tropas israelíes». Las autoridades de Gaza condenan en un comunicado lo que califican de «horrible masacre de la ocupación israelí contra un hospital de campaña que prestaba servicios médicos a decenas de pacientes y heridos, todos ellos civiles».

Cumbre en Roma

Mientras tanto, el primer ministro israelí Netanyahu confirmó, según varios medios de comunicación internacionales, que Israel enviará un equipo negociador a Roma para mantener conversaciones, «probablemente a principios de semana». Anteriormente, fuentes de prensa habían informado de que el jefe del Mossad se reunirá mañana en Roma con el director de la CIA, el primer ministro qatarí y el jefe de los servicios de inteligencia egipcios. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre los rehenes que siguen en manos de Hamás y para una tregua en Gaza. Según diversas fuentes, el primer ministro israelí quiere que se establezca un mecanismo de vigilancia de los movimientos de armas y militantes palestinos desde el sur de la franja de Gaza hacia el norte y que se mantenga el control israelí de la zona entre Gaza y Egipto. Un funcionario israelí descartó la posibilidad de un avance mañana en Roma. Netanyahu -explicó el funcionario- quiere «un entendimiento que no se puede alcanzar». «Ahora mismo no está dispuesto a moverse, así que podríamos acabar en una crisis en las negociaciones y no en un acuerdo».

Un barco israelí intercepta un dron procedente del Líbano

El ejército israelí ha pedido a los residentes de las zonas del sur de Jan Yunis que abandonen sus hogares y se trasladen a la costa. Así lo anunció el portavoz militar, justificando la petición «con la importante actividad terrorista» en la zona y «el lanzamiento de cohetes hacia Israel desde la zona sur de Jan Yunis». Un barco militar israelí también interceptó un dron que entró en aguas israelíes desde territorio libanés. Así lo informó el Jerusalem Post.

OMS: un millón de vacunas contra la polio en Gaza

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que se enviarán un millón de dosis de vacunas contra la polio a la Franja de Gaza en un intento de proteger a los residentes de la enfermedad. Sin embargo, advirtió, muchos seguirán muriendo en la Franja por enfermedades que podrían prevenirse.