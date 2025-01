El relato de un misionero en Sudán: el pueblo desesperado sueña con la tranquilidad

Tras la reconquista gubernamental de Wad Madani, ciudad estratégica del país africano, el padre Diego Dalle Carbonare, comboniano, relata cómo el conflicto puede estar remitiendo ahora en muchas zonas importantes de la nación. «En las ciudades controladas por el gobierno se han reabierto las escuelas y se han celebrado los exámenes de secundaria. En Port Sudan, el día de Navidad, el jefe del gobierno quiso saludar a los cristianos al final de una misa celebrada en un patio».

Federico Piana- Ciudad del Vaticano

Una señal elocuente, de esas fuertes. Que podría anunciar un giro decisivo e inesperado. La reconquista de Wad Madani no sólo sería el éxito del ejército sudanés, que el sábado pasado arrebató la ciudad, a unos 200 km al sureste de Jartum, de las manos de los grupos paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF): también podría representar la posibilidad real de que la guerra que está desgarrando la nación africana desde hace más de dos décadas pueda atenuarse -quizá incluso detenerse- en algunas partes importantes de la nación que ahora derraman sangre y dolor.

Narración objetiva

El pensamiento que el padre Diego Dalle Carbonare, superior provincial de los combonianos en Egipto y Sudán, confía a los medios de comunicación vaticanos es el resultado del análisis cuidadoso y meticuloso de alguien que conoce bien la actual dinámica social y política del país y no olvida sopesar incluso los acontecimientos más pequeños pero significativos, a menudo ignorados por las principales cadenas de noticias. El resultado es un relato distante pero realista de un observador completamente neutral. «Wad Madani es la capital del estado agrícola de Gezira, la zona más fértil de todo Sudán, enclavada entre dos ríos: el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Es una riqueza sin fronteras. Pero Wad Madani no sólo tiene un inmenso valor por esto: también es un nudo estratégico de carreteras que permite las conexiones entre las zonas del noreste controladas por el ejército, como Port Sudan y Cassala, y las demás provincias del sur, separadas desde hace más de un año».

Muerte y destrucción

Cuando un día termine la guerra, la fecha de la reconquista de Wad Madani figurará en los libros de historia. El padre Diego está convencido de ello. Igual que está convencido de que el avance de las fuerzas gubernamentales en Jartum y luego hacia el oeste, en la carretera de Kosti a El Obeid, acabará por acelerar la desescalada parcial del conflicto. «Pero por cada centímetro que avanzan lanzan una enorme cantidad de bombas y el número de muertos es muy elevado, como incalculables son los daños, la destrucción total».

Zonas malditas

Darfur y Kordofán seguirán siendo zonas malditas donde seguirá corriendo la sangre durante muchos años más: «Para estas partes del país, no creo que termine pronto. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que la guerra que estamos viviendo no es más que el fruto de 20 años de conflicto en Darfur, desde luego no empezó en 2023 con los enfrentamientos en Jartum». Si alguna vez callan las armas en un trozo de un Sudán plagado de balas y misiles, no será ciertamente por una paz deseada y acordada, sino por la aplastante victoria de un contendiente sobre el otro. Sin embargo, todo esto haría que una población agotada por la violencia deseara volver pronto a la normalidad, independientemente de quién sea el vencedor. «En algunas ciudades controladas por el gobierno, las escuelas han reabierto y al mismo tiempo se han reanudado los exámenes de secundaria. Una señal elocuente de que existe el deseo de pasar página».

En busca de la normalidad

La misma sensación de anhelada normalidad tuvo recientemente el misionero mientras paseaba por las calles de Port Sudan, convertida ahora en capital de facto: «Los habitantes se han más que duplicado, se están construyendo nuevos edificios, mientras que en sus afueras sigue habiendo campos de refugiados. Incluso las celebraciones navideñas tenían lugar como si la guerra no fuera más que un mal sueño. «En nuestras capillas había más gente que en años anteriores, mientras que el día de Navidad, el jefe del ejército y del gobierno, el general Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, acudió sorprendentemente al patio de una escuela donde acababa de terminar la misa matutina para saludar a los cristianos en fiesta. En su breve discurso, quiso destacar «el vínculo de paz que une a cristianos y musulmanes».

Los desplazados, un problema candente

Otro signo de la tranquilidad buscada en una nación donde más del 97% de la población es islámica y donde, debido al recrudecimiento de los enfrentamientos, los sacerdotes que han podido se han convertido en refugiados junto con la multitud de personas que abandonan sus ciudades para intentar salvar la vida. «Muchos huyen a Egipto, otros prefieren quedarse en la frontera, en campamentos instalados en Rabak, cerca del Nilo Blanco. La mayoría, sin embargo, elige Sudán del Sur: hasta ahora, los que han cruzado la frontera con el sueño de llegar a Juba son casi dos millones». Y pensar que ni siquiera a Sudán del Sur le va tan bien en medio de la violencia y la pobreza sin límites: el riesgo es que vaya de mal en peor.