Romanelli: La vida vuelve lentamente a Gaza, el Papa siempre cercano

En estas primeras horas de tregua, el párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza cuenta cómo se está viviendo, habla de "un paso hacia la paz" y de la cercanía de Francisco durante todo el conflicto. La llamada telefónica de anoche del Papa para infundir esperanza y confianza en la paz

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Ver el mar después de más de un año, andar en bicicleta, buscar entre los restos de la casa algo que sea un ancla al pasado, que no borre lo vivido antes: una foto, un objeto que da esperanza para el mañana y fuerza para reconstruir el futuro. Son muchas las imágenes que contó a los medios vaticanos el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, pocas horas después del inicio del alto el fuego.

En resumen, ¿se puede empezar a dar un suspiro de alivio en Gaza?

Sí, ciertamente, aunque en el momento del inicio previsto para el alto el fuego todavía había tiroteos y bombardeos, de hecho hubo un retraso en la divulgación de los nombres de los rehenes, pero ahora se ha firmado la tregua. Realmente hay esperanza, la gente empieza a pensar, a vivir. Aquí hay varios refugiados que quieren ir a su casa o a donde estaba su casa, pero hasta ahora no está permitido porque es una zona militar y porque el ejército se irá retirando poco a poco. Algunos quieren ir al mar, sobre todo, los pescadores, Gaza está en el Mediterráneo, por lo que después de más de un año tienen el deseo de ver el mar, las autoridades israelíes han explicado que todavía no es posible acercarse al mar para pescar o nadar, en muchos querían nadar a pesar del frío. Ciertamente, hay alivio, la gente está empezando a pensar en cómo reconstruir sus hogares, cómo retomar sus vidas, pero todavía hay incertidumbre.

Pronto llegará una importante ayuda humanitaria, que también es muy necesaria.

Gaza está realmente destruida en todas sus estructuras, son pocas las que están en pie y, por tanto, la ayuda humanitaria es necesaria, absolutamente necesaria. Se espera ayuda humanitaria que, ciertamente, consistirá en alimentos, agua potable, diésel, lo necesario para los generadores y para todo el sistema eléctrico, la gente ya está esperando reconstruir sus casas y, aunque eso no está incluido en el primera etapa del acuerdo de alto el fuego, en cualquier caso habrá 600 camiones en lugar de los 400 que había antes de la guerra. Durante la guerra hubo días en los que no entró nada, por lo tanto 600 es una buena cifra, ciertamente no es suficiente, pero se espera que la voluntad de quienes aceptaron la tregua y la ayuda internacional se materialice para salvar a esta población de 2 millones y 300 mil personas.

El Padre Gabriel nos habla de la cercanía del Papa Francisco. También hubo la habitual llamada telefónica que el Papa le hacía cada vez para mostrarle su cercanía, pero la de anoche fue una llamada especial...

Fue muy bonito ayer, llama religiosamente a las 8 aquí, a las 7 en Roma y luego anoche llamó. Había un número importante de refugiados, algunos están enfermos, están postrados, había niños pequeños que ya estaban durmiendo porque se hace temprano en la noche y como tenemos muy poca luz la usamos, por ejemplo, para tener Internet, trabajar. La sorpresa fue que un gran número de refugiados vinieron aquí a decir gracias, gracias por estar siempre con nosotros, hicieron una pancarta con estas palabras, se la cantaron al Papa Francisco, dijeron una frase en español, en árabe, en inglés, en italiano y él respondió que era agradable verlos allí y que estaba feliz de que la paz llegara a Gaza. Esa frase impactó a todos y sabemos que la tregua, el alto el fuego no es sinónimo de paz, sin embargo, como dice el Papa Francisco, la paz está llegando, es un paso hacia el fin de esta guerra y el comienzo de una nueva etapa en la vida de la Franja. Desde el comienzo de la guerra llamó todos los días a orar, a dar su bendición, a cuidar uno a uno de los habitantes de Gaza y se convirtió, como decía el Patriarca de Jerusalén, en uno más de nuestra comunidad, en un feligrés más.

¿Cuál es su estado de ánimo ahora y cuál es su esperanza para el futuro?

En realidad estamos muy cansados, mucho, porque no olvidemos que la guerra es terrible en todas partes, esta guerra fue terrible y luego, cuando uno se relaja, llega el cansancio. En general, hay un clima de serenidad, de paz, pero hay que pensar día tras día, habrá mucho que hacer y la Iglesia siempre estará cerca de las personas que lo necesitan espiritual, moral y materialmente. Agradeciendo al Señor ha habido generosidad de muchas personas y la Iglesia aquí en Gaza, por ejemplo, ayudó a 10 mil familias, alrededor de 60 mil personas, el mes pasado, donando algunas verduras y frutas. Llevamos 3 o 4 días esperando más ayuda, enviada por el Patriarcado Latino, por los Caballeros de Malta, y que están detenidas en la frontera. Seguiremos ayudando. Reabrimos el colegio hace unos meses, salvamos el último curso '23-'24 y empezamos el curso '24-'25, pero no podemos recibir alumnos de fuera, está destinado sólo a niñas, niños y niños refugiados, pero esperamos reabrir, reconstruir, hay varias estructuras de la Iglesia que también han sido bombardeadas, destruidas, pero el Señor nos ayudará y junto a Él muchos hombres de buena voluntad que están en todas partes y que también quieren ayudar a construir la paz aquí en Gaza ¡Y en toda Tierra Santa!