El flagelo del trabajo infantil en los barrios marginales de Bangkok

En conversación con el padre Alessandro Brai sobre el compromiso de los Javerianos junto a los pobres y los inmigrantes birmanos: "Hay mucho trabajo en los campos y pocos tailandeses para hacerlo, por lo que los niños birmanos se ven empujados a trabajar por sus familias. Tratamos de Hablar con los padres para entender cómo podemos ayudarlos a vivir sin que sus hijos vayan a trabajar".

Jean-Benoît Harel – Ciudad del Vaticano

Incluso hoy en día “nos resulta difícil mirar a los ojos a un niño marginado, explotado y maltratado”. Lo recordó el Papa Francisco durante su tradicional catequesis de los miércoles, expresando una vez más su indignación por la explotación de los niños, especialmente a través del trabajo. Según las Naciones Unidas, 160 millones de niños, es decir aproximadamente uno de cada diez en todo el mundo, son víctimas de este dramático fenómeno.

Pobreza y falta de educación

A menudo, debido a la pobreza, los niños no tienen otra opción que trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias. En los barrios marginales de Bangkok, por ejemplo, "hay muchos que están fuera, que no van a la escuela y que hacen trabajos ocasionales, como vender cosas o ayudar a transportar herramientas o comida", dijo el padre Alessandro Brai a los medios vaticanos. Llegó a Tailandia en 2012 con sus colegas y se instaló inicialmente en KhlongToey, uno de los barrios marginales más grandes de la capital tailandesa. En 2023, el sacerdote de origen sardo se unió a una misión en el “Km 48”, a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar.

Trabajar en los campos

Desde que comenzó la guerra civil en febrero de 2021, alrededor de 2 millones de birmanos han huido de Myanmar para buscar refugio en Tailandia. “Al no tener documentos, las familias son muy pobres, necesitan dinero”, explica el padre Brai. Una pobreza que empuja a los niños a trabajar desde edades tempranas. En las familias generalmente numerosas, la madre se encarga del cuidado de los hijos en casa y el salario del padre es insuficiente. “Hay mucho trabajo en los campos y no hay suficientes tailandeses para hacerlo, así que los niños birmanos se ven obligados a trabajar por sus familias”, dice el misionero.

El compromiso de los misioneros javerianos con las familias migrantes

Frente al flagelo del trabajo infantil, Don Alessandro Brai anima a las familias a enviar a sus hijos a la escuela. Pero estos niños, refugiados en Tailandia, no pueden beneficiarse de la educación pública, porque no tienen documentos. Sin embargo, algunos centros de aprendizaje administrados por organizaciones no gubernamentales están tratando de brindar acceso a la educación básica a los jóvenes. Sin embargo, las plazas son muy limitadas. En 2022 los misioneros Javerianos también abrieron su colegio. Por lo tanto, es necesario convencer a los padres de que dejen a sus hijos en la escuela. “Lo que intentamos hacer con las familias es hablar con los padres, para intentar entender cómo podemos ayudarles a vivir sin que sus hijos vayan a trabajar”, ​​continúa el padre Brai. Es por esto que algunos padres son contratados por la parroquia u otros católicos para ganar un salario digno y mantener a todos sus hijos. Los misioneros también tienen que convencer a los profesores para que permanezcan detrás de sus escritorios. “A veces los profesores van a trabajar al campo en lugar de dar clases, para llevar más dinero a sus familias”, afirma el sacerdote, que se ha comprometido a pagar un salario digno a todos los docentes de su centro.

Ayuda para los estudios y alimentación

Varias asociaciones trabajan con estos refugiados birmanos que viven en la pobreza, como Enfants du Mékong, enviando voluntarios y donaciones. El padre Brai recibe y distribuye esta ayuda "para los estudios de los niños, lo que supone comprar uniformes, material escolar pero también comida, porque muchas veces lo que necesitan es precisamente comida". El misionero, al igual que sus compañeros, se dedica a la tarea de brindar la mejor educación posible a los niños, aunque es consciente de la inmensidad de la tarea en esta región montañosa del noroeste de Tailandia: "Son miles y miles de personas que tienen necesidad". “Ayuda porque muchas familias están refugiadas allí desde hace mucho tiempo y cada día llegan más”.