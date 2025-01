El arzobispo de Santa Cruz pide diálogo y reflexión en Bolivia

Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, celebró una Eucaristía en la Basílica San Lorenzo Mártir, donde animó a la comunidad a profundizar en el Evangelio y a reflexionar sobre la situación actual de Bolivia en su Bicentenario, destacando la necesidad de un diálogo sincero entre los ciudadanos

Vatican News

Monseñor René Leigue, arzobispo de la arquidiócesis de Santa Cruz celebró la Eucaristía dominical del pasado 19 de enero en la Basílica de San Lorenzo Mártir. Desde la profundización del Evangelio, dijo que el vino del que se habla en la Sagrada Escritura representa la alegría. En su reflexión invitó a todo el pueblo de Dios a profundizar en la Palabra e interpretar lo que Dios nos dice. Así mismo pidió reflexionar sobre la situación del país en este año del Bicentenario.

Este pasaje bíblico explicó, es una manifestación donde Jesús es el esposo y la Iglesia es la esposa:

“Jesús en la entrega que él hizo por nosotros derrama su sangre por nosotros y la sangre se convierte en vino, que para nosotros es vida, que para nosotros es alegría, para nosotros es el compartir con Jesús. De eso se trata. De eso se trata el vino aquí”

Homilía de Monseñor Rene Leigue

El arzobispo les invitó a los fieles a que escuchen, analicen y reflexionen la Palabra de Dios y que la participación en la misa no se quede sólo en un momento, sino que se adopten enseñanzas, de lo que nos quiere decir Dios, para toda la vida. Y añadió:

“El domingo el Señor siempre está hablando a cada uno. Entonces tienen durante todo este tiempo para descubrir ¿qué le dice el Señor?”

Monseñor Leigue recalcó asimismo que María nos dice hoy: ¡Hagan lo que Él les diga!, pero nos pide no sólo estar atentos a la Palabra sino a ponerla en práctica en la vida diaria; de otro modo nos está invitando también a poner al servicio de los demás, los dones y carismas que ha regalado a cada uno:

Cada uno de nosotros tenemos nuestro carisma, tenemos los dones que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo lo estamos nosotros viviendo eso? ¿Cómo lo estamos poniendo en práctica esos dones que el Señor nos ha regalado?

“Yo les invito a ustedes, de verdad, a que puedan reflexionar sobre esta palabra del Señor. Lo que hoy el Señor les pide a ustedes. Y esta frase que no se les olvide lo que nos dice María. Hagan lo que Él les diga. Pon en práctica lo que Él te dice. Vívanlo. Si así lo hacen verán el resultado después, serán felices porque esa es la finalidad que el Señor quiere para nosotros, quiere nuestra felicidad”

También reflexionó sobre los carismas que nos da Dios, y, citando a los problemas del país, cuestionó que hay personas que tal vez están en un puesto de trabajo, no por su capacidad, sino solo por el salario, “y cuando de eso se trata, pues no van a hacer bien las cosas, no van a administrar bien las cosas, y eso parece que es lo que está pasando hoy día en nuestro país, ¿será por eso que hay tanta corrupción?, porque no están por servicio, sino para aprovecharse”, sostuvo pidiendo analizar la realidad de Bolivia en este año del Bicentenario.

Finalmente pidió que se evite que actúe ese espíritu egoísta y no el espíritu que el Señor nos da, “que siempre nos hace ver a los demás como personas y no como objeto, no como alguien del cual nos debemos servir y después dejarlo a un lado. Pidámosle, Señor, que ese espíritu actúe en nosotros y que cumplamos, y hagamos lo que María nuestra madre hoy nos dice. Hagan lo que Él les diga”. Escuchémosle a Dios, escuchémosle a su Hijo y pongamos en práctica lo que Él nos dice. Que así sea”.