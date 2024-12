Teología en diálogo con el mundo: El Congreso internacional en Roma

“Patrimonio e imaginación” se presentará en el Vaticano y tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre en Letrán. Se espera la presencia de 500 teólogos de diversas partes del mundo. Cardenal Tolentino de Mendonça: "La teología, dentro de la Iglesia, debe retomar su función de ayudar a profundizar la experiencia cristiana de todos"

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Se puede definir como histórico el Congreso Teológico Internacional "Patrimonio e Imaginación", que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Lateranense. Histórico porque el evento, promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y presentado hoy, 3 de diciembre, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, acogerá a 500 teólogos de todo el mundo. Histórico porque, por primera vez de forma sistemática, permitirá un diálogo y una comparación entre el pensamiento estrictamente teológico y el de conocimientos más amplios vinculados, por ejemplo, al mundo de la cultura, la literatura, el cine y la física teórica. Histórico también porque seguirá un modelo de escucha de estilo sinodal, que sigue también el método de organización de la discusión, realizada en la interacción más amplia y libre entre todos los participantes.

Diferentes objetivos

El Congreso, que se inaugurará la mañana del 9 de diciembre con una audiencia con el Papa Francisco, tiene varios objetivos: «Soy - resumió el cardenal José Tolentino de Mendonça , prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación durante la presentación a los periodistas- aquellos de poner a los teólogos y teólogas en condiciones de ser escuchados y de escucharse unos a otros; reconocer la importancia de la teología en la vida de la Iglesia; recibir propuestas que implementen lo requerido en el proemio de la Constitución Apostólica Veritatis gaudium , con los consecuentes impactos en los planes de estudio. Cuestionar el “dónde”, el “cómo” y el “por qué” de la teología; reafirmar la contribución fundamental de la teología en todo el sistema científico y en la investigación universitaria; contrarrestar la clandestinidad cultural que sufre la teología, destacando su contribución específica en la creación de nuevos paradigmas de racionalidad; reconocer mutuamente la relevancia de los lugares geográficos, académicos, eclesiales y culturales donde se desarrolla y enseña la teología".

Nuevos idiomas

Conversando al margen de la rueda de prensa con los medios vaticanos, el cardenal explicó que "la teología, dentro de la Iglesia, debe retomar su función de ayudar a profundizar la experiencia cristiana de todos". La Iglesia no puede vivir con un déficit de teología: la necesita también para su acción pastoral, para pensar en su ser en el mundo. Y debe buscar un lenguaje cada vez más nuevo, cada vez más incisivo, para hablar de fe al hombre contemporáneo". Escuchar al mundo, para el congreso, significa confiar reflexiones y experiencias a expertos de siete áreas geográficas y eclesiales diferentes que serán, esta vez, verdaderamente protagonistas: África, Asia, América del Norte, América del Sur, Europa, Oceanía, Iglesias Orientales. Y todo esto no representa una simple formalidad o una banalidad vacía.

Monseñor Pagazzi: "El 'dónde' de la teología es importante"

Porque, como señala monseñor Giovanni Cesare Pagazzi , secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el "dónde" se forma el pensamiento teológico no es un hecho secundario que deba despreciarse. Los lugares son esenciales: «El “dónde” de un hombre y de una mujer es fundamental. Gran parte de nuestra identidad está marcada por el lugar en el que nacimos: una cosa es nacer en África y otra cosa es nacer en Italia. Es interesante notar que los primeros discípulos de Jesús, según el evangelio de Juan, no preguntan al Señor quién eres sino dónde vives, maestro. Así pues, si dónde es decisivo para cada persona, también lo es para aquella forma de pensamiento y de afecto que concierne a la teología". Es importante, sin embargo, que ningún "dónde" prevalezca sobre el otro. «Y el congreso - añade Pagazzi - no será el lugar en el que el "dónde" se reivindique, sino la ocasión en la que las personas provenientes de un "dónde" único e identificado podrán encontrarse y luego regresar a sus naciones con una participación igualitaria. más católico, global."

La mirada femenina

Se trata de una joven teóloga con una mirada abierta al mundo, como Isabella Bruckner, titular de la cátedra de pensamiento y formas de lo espiritual de la Universidad Pontificia de Sant'Anselmo, que en la rueda de prensa no dudó en definir el acontecimiento en el que participará como una verdadera experiencia de apertura: «Porque en teoría hemos comprendido que las condiciones en las que nacen nuestras teologías son diferentes, pero vivirlo concretamente es otra cosa. Y aquí experimentaremos concretamente con encuentros personales y directos."

También habló de un soplo de aire fresco el teólogo Piero Coda, secretario general de la Comisión Teológica Internacional, afirmando en un enlace web que el congreso «tiene como objetivo responder a algunas cuestiones radicales que circulan no sólo en el ámbito eclesial sino también en el mundo más amplio, un vasto mundo cultural: ¿tiene futuro la teología? ¿Tiene la teología un compromiso en la vida de la Iglesia, en la construcción de una cultura verdaderamente al servicio de la verdad, de la paz y de la fraternidad universal? Responder a estas preguntas es un desafío necesario y fascinante.