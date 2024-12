Siria, la comunidad católica: "Confiamos en la buena voluntad de los sirios"

Tras la caída de Assad, los cristianos del país comparten esperanzas de un futuro mejor. El vicario apostólico de Alepo: «Espero que pueda comenzar el retorno de muchos refugiados, y entre ellos los numerosos cristianos que han huido».

Roberto Cetera - Jerusalén

Las tranquilizaciones prevalecen sobre las aprensiones, pero la cautela sigue dominando los comentarios en Siria y gran parte de Oriente Próximo, tras la salida de escena de Bashar al Assad y la toma del poder en Damasco por las fuerzas de oposición Hayat Tahrir al Sham (Hts), las milicias dirigidas por Abu Mohammed al Yolani.

El párroco de Alepo: queremos igualdad de derechos y deberes

«Ayer domingo por la mañana nos despertamos con la noticia de la caída de Damasco y la huida de Assad», cuenta a L'Osservatore Romano el padre Bajhat Karakach, párroco de Alepo: »Hay carruseles de coches, manifestaciones espontáneas de alegría en las calles y satisfacción por el fin de la dictadura de Assad. Los presos políticos han sido liberados de todas las cárceles del país». El gobierno de Assad, sin embargo, protegió a las minorías, y a la cristiana en particular, que ya estaba muy castigada: «La comunidad cristiana -continúa el párroco-, después de casi 14 años de guerra civil y de la sangrienta dictadura de Assad, ha adelgazado: muchos han huido al extranjero. Ahora esperamos que puedan volver, porque los cristianos son un componente que puede aportar mucho a la reconstrucción de Siria». Evidentemente, las milicias vencedoras y el gobierno que tomará posesión en Damasco tendrán que confirmarnos las garantías que han dado hasta ahora a los cristianos, prometiendo que todas las minorías serán tratadas con la misma dignidad de ciudadanos. Nosotros, en cambio, no pretendemos ser tratados como una minoría a la que hay que proteger, sino como ciudadanos con los mismos derechos y deberes».

«Los cristianos son ciudadanos sirios»



Además, explica el padre Bahjat, «los cristianos no son un grupo aparte, son sirios como todos los demás.Y como todos los sirios, están agotados por la situación impuesta por el régimen.La Siria de Assad lleva años sin conocer el desarrollo, la economía, la cohesión social.En Siria no se vive, se sobrevive.Y luego estos milicianos, en los últimos años, en la provincia de Idlib han mostrado una apertura diferente hacia los cristianos.Por ejemplo, devolviendo propiedades que antes les habían confiscado.



Y ahora, tras entrar en Alepo, han enviado mensajes muy fuertes de tolerancia y respeto. Por eso, el hecho de que hoy su líder, Al Yolani, no haya querido tomar el poder en Damasco, sino que se haya enfrentado a miembros del gobierno anterior, es una señal muy importante de que no pretenden adoptar un perfil extremista o radical. Esperamos», concluye, “que estas promesas se sancionen definitivamente con el lanzamiento de una nueva Constitución”. Según noticias de última hora, los milicianos han confiado el papel de jefe del gobierno de transición a Muhammad Bashir, y no al ex primer ministro en el exilio, Riad Hijab, ni al actual primer ministro, Muhammad Jalali, como estaba previsto inicialmente. La elección, según Al Yazira, la hizo directamente Al Yolani.

Padre Lufti: confiamos en el apoyo internacional

El padre Firas Lutfi, párroco de los católicos latinos de Damasco, la capital, no se muestra menos positivo: «Es un regalo que nos llega el día de María: es el nacimiento de la nueva Siria.Tras 53 años de un gobierno dictatorial y sanguinario que aniquiló a sus opositores.Una dictadura que, sin embargo, ha dejado muchas heridas: más de medio millón de muertos, 11 millones de refugiados que huyeron al extranjero, a Turquía y a Europa, un sistema económico destruido y mucha, mucha, pobreza.Ahora todo esto ha terminado.El dictador ha huido, víctima de su propia presunción de invencibilidad.Ahora debemos mirar al futuro, a la Nueva Siria que nace esta mañana.Esperemos que los sirios se encuentren por fin unidos para construir un futuro común de bien y de solidaridad social.Evidentemente, aún quedan muchos interrogantes sobre las líneas maestras de este futuro, sobre el tipo de gobierno que se establecerá, sabiendo que las fuerzas vencedoras tienen en su seno una cierta heterogeneidad.Pero confiamos no sólo en la Providencia, sino también en la buena voluntad de los sirios, y también en el apoyo de la comunidad internacional, que sin duda desempeñó un papel en el éxito de al-Jolani y sus tropas».

Vicario Jallouf: «Esperamos el regreso de los refugiados»



Sobre este punto interrogamos también al vicario apostólico de Alepo, monseñor Hanna Jallouf, que es obispo de los católicos latinos en Siria: «La dinámica de los acontecimientos de estas horas dice mucho en realidad sobre su génesis en un marco internacional, que implica a Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía y también Israel.Cada una de estas partes ha obtenido algún beneficio del cambio de régimen».En particular, monseñor Jallouf se refiere a «la consecuencia inmediata del levantamiento para la tregua en Líbano con Hezbolá, y luego también a la rapidez del resultado obtenido por las milicias: en 6 días lograron lo que no habían conseguido en 13 años».Sobre los posibles escenarios futuros, el Vicario Apostólico de Alepo se muestra confiado: «La situación se irá aclarando poco a poco.En los próximos días sabremos qué tipo de gobierno se establecerá.Pero las condiciones previas parecen reconfortantes; se nos ha asegurado la máxima atención a los derechos de los cristianos en una reunión con los obispos de todas las confesiones cristianas.También espero que pueda iniciarse el retorno de muchos refugiados.En los últimos años, casi una cuarta parte de la población, y entre ellos muchos cristianos, han abandonado el país».

Impacto en todo Oriente Próximo



Monseñor Jallouf explica que ya se ha reunido con al-Yolani: «Me dio garantías de que no se tocará al pueblo cristiano ni lo que posee, y de que atenderán todas nuestras legítimas demandas.Y, efectivamente, durante los últimos seis días así ha sucedido.Espero que ahora todos podamos ir en la misma dirección, que es devolver a Siria el papel que la historia y la cultura le han dado en el pasado».El impacto que el cambio de gobierno puede tener en el tablero de Oriente Próximo es significativo.Para Turquía, abre la posibilidad de resolver el problema de los millones de refugiados sirios alojados en el sur del país, que son fuente de continuas tensiones.Para rusos e iraníes es la desvinculación de una situación que agravaba sus problemas y conflictos contextuales (además, parece que las nuevas llegadas confirman también la presencia de los rusos en la estratégica base naval de Tauro) y para EEUU y los israelíes (que en cualquier caso han reforzado cautelarmente los contingentes en la zona fronteriza del Golán) es la ventaja de un cortocircuito en el suministro de armas de Irán a Hezbolá que precisamente transitaban por Siria.

Esperanza de paz

Los próximos días serán decisivos para determinar si la moderación de Al Yolani -que en el pasado fue dirigente de Al Qaeda- resultará fiable.Que todo el tablero está en movimiento lo indica también un breve encuentro entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicario de la Custodia de Tierra Santa, el padre Ibrahim Faltas, que tuvo lugar al margen de la inauguración en París de la restaurada catedral de Notre Dame.Trump habría indicado al franciscano que una rápida pacificación de la zona es una prioridad absoluta para la nueva administración estadounidense, añadiendo que el punto central es el destino de Jerusalén: «Si no hay paz en Jerusalén, no hay paz en todo Oriente Próximo».