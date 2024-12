El Papa descubrirá la religiosidad popular en Córcega

Este domingo se esperan más de 120.000 personas en la ciudad más grande de Córcega para la primera visita de un Sucesor de Pedro a la "Isla de la Belleza", el equivalente a uno de cada tres isleños. El reto logístico y económico es enorme, pero desde el anuncio de la visita del Papa, hace tres semanas, la movilización ha sido casi total. Los corsos quieren mostrar al Santo Padre la vitalidad de sus tradiciones religiosas.

Marie Duhamel - Ciudad del Vaticano

Decenas de hombres vestidos con capas, portando pesadas cruces, la estatua de su santo o el estandarte de su cofradía. El domingo, el Papa descubrirá la Granitula, una procesión típica de la Semana Santa en Córcega, en la que los cofrades ruedan en espiral, cantando. Es una tradición que Nicolas Bras quiere transmitir.

A sus 32 años, es el prior de una de las cofradías más antiguas de la isla. Dedicada a San Antonio Abad en Calvi, data del segundo cuarto del siglo XIV.

"He tenido la suerte de trabajar al lado de veteranos que me han transmitido estos conocimientos, que yo intento transmitir a mi manera a las nuevas generaciones. Mi abuela materna, con la que pasábamos mucho tiempo, era muy religiosa. Su fe me conmovió profundamente y en la hermandad encontré una manera de descubrir esta fe y de desarrollarme. Al principio, me uní a la hermandad por el canto, pero también había una necesidad de tradición. Era un momento de mi vida en el que necesitaba encontrarme a mí mismo. También he tenido mis desgracias. El año pasado perdí a mi hermano, que sólo tenía 26 años. De hecho, la hermandad me ayuda a acercarme a mi fe y a no rendirme".

En evidencia 12/12/2024 La piedad popular, "sistema inmunológico" de la Iglesia para el Papa El domingo 15 de diciembre, el Papa Francisco viajará a Córcega -su segunda visita a Francia en menos de dos años- para clausurar un simposio sobre la religiosidad popular en el ...

La cofradía de San Antonio Abad en Calvi. Crédito: Crystal photo.

El "Riacquistu"

En 1905, cada pueblo tenía una cofradía, o incluso dos, hasta que casi desaparecieron todas.

"La sociedad corsa sufrió un cambio de rumbo total en el siglo XX", prosigue Angelina Antonetti, profesora de lengua y cultura corsas en la Universidad Pasquale Paoli y ponente en el coloquio sobre religiosidad popular que François acaba de clausurar.

Las dos guerras diezmaron la población, y los corsos abandonaron su modo de vida agrario-rural y sus pueblos para irse a la costa o al continente. Hubo que esperar a los años sesenta y setenta para que el movimiento Riacquistu se convirtiera en una poderosa fuerza de reapropiación cultural, con cantos polifónicos profanos primero, sacros después.

La Granitula, una procesión de caracoles típica de Córcega. Aquí, en Casamacciuli.

En evidencia 23/11/2024 Cardenal Bustillo: Córcega es un laboratorio de paz, la visita del Papa un regalo El obispo de Ajaccio comenta el viaje del Pontífice a la isla confirmado hoy: 'Un regalo que nos estimula a la responsabilidad para el futuro'. Francisco llegará allí el 15 de ...

Una presencia católica centenaria

El martirio de varios santos, como el de Julie de Catharge, o la presencia en Ajaccio del baptisterio de San Juan, desenterrado en 2005 durante las excavaciones preliminares para la construcción de un aparcamiento y donde el Papa hará su primera parada el domingo, atestiguan una presencia católica desde el inicio de la era cristiana en el siglo V, pero fue la llegada de los franciscanos a la isla entre los siglos XIII y XV la que echó raíces para la religión católica.

Fue la llegada de los franciscanos a la isla, entre los siglos XIII y XV, la que echó raíces para la religión católica, "porque abandonaron el latín para hablar corso y acercarse a la gente, y luego también llevaron los rituales fuera de los muros de las iglesias, lo que supuso el inicio de las procesiones, y finalmente implicaron a los laicos en la realización de los rituales, multiplicando las estructuras cofrades", explica Angelina Antonetti.

El canto polifónico, parte esencial de este proceso de reaculturación

"El obispo de Córcega de la época, monseñor Casanova, dio el impulso en los años ochenta. Los grupos culturales grabaron la liturgia cantada polifónicamente, que se convirtió en un estándar", explica Angelina Antonietti, “y en los años 90 todo el mundo estaba familiarizado con esta versión cantada de la Misa”.

La doctoranda señala también que, a raíz de los trabajos del etnomusicólogo Félix Quilici, que recorrió Córcega en 1949 para grabar sus cantos, algunas cofradías fueron en busca de las grabaciones de sus predecesoras (disponibles en el Museo de Córcega o en la página web del patrimonio). Pero "algunas cofradías no han podido recuperar su forma de cantar y ahora inventan la suya propia". Es una tradición viva, en plena efervescencia creativa, con cofradías que recuperan su historia y vuelven a acompañar misas fúnebres, como ya hacen los miembros de la cofradía de Saint Antoine Abbé. "En Calvi, hay una cosa especial", señala Nicolas Bras, "y es que todos los funerales son cantados por cofrades. En este sentido, hay una inversión importante en la vida litúrgica, pero conseguimos mantener este compromiso, esta misión de caridad, que hemos heredado".

Procesión de la cofradía de San Antonio Abad en Calvi. Crédito: Foto de cristal.

Las cofradías, garantes del tejido social

Cercanía y caridad siguen siendo los pilares de estas asociaciones regidas por la ley de 1901. Françoise Sabiani, alcaldesa durante 25 años de su pueblo natal, Casamacciuli, en Alta Córcega, y actual responsable de 'a Cunfraterna d'a Santa di u Niolu, da fe de ello. "En invierno, tenía un secretario en el ayuntamiento que, naturalmente, se interesaba por las pocas casas donde había ancianos. Llevaba leña e iba a ver si tenían las persianas abiertas".

Este compromiso era el de un miembro del equipo municipal, un aldeano o “paesanu” y un compañero de la comunidad, señala Françoise Sabiani. Este triple papel no plantea ningún problema en Córcega, donde el laicismo se vive de forma muy diferente a la Francia continental.

"Cuando me eligieron alcaldesa, había tensiones en el pueblo, entre dos bandos, y eso afectaba incluso a nuestras familias", recuerda Françoise Sabiani. "Entonces decidió dejar claro que estaría al servicio de todos, y decidió en particular 'velar por que el ayuntamiento y la cofradía trabajaran juntos para ciertos acontecimientos, como la Navidad'".

151 bautismos de adultos

A sus 83 años, Françoise Sabiani intenta animar a una generación más joven en su cofradía, con éxito, ya que ahora hay miembros de 14 años. Hay que decir que el número de cofradías en Córcega crece rápidamente, hasta alcanzar unas 80 en la actualidad, y que los adolescentes se implican plenamente.

"Al principio, no buscan necesariamente un vínculo directo con Dios, y la mayoría ni siquiera lo tienen. Pero todos, absolutamente todos, sin excepción, dicen que después de un cierto tiempo de permanencia en las cofradías, de un cierto número de ceremonias realizadas, de misas cantadas, de compartir una comida, que también forma parte del ritual, todos, sin excepción, dicen haber recibido la fe", afirma Angelina Antonetti, doctoranda sobre la religiosidad popular en Córcega.

Un joven se une a la Cofradía de San Antonio Abad.

En Ajaccio, la noche del Sábado Santo de 2024 se celebraron 151 bautismos de adultos, frente a 130 en 2023 y una cincuentena en 2022. La Iglesia se alegra de esta vuelta a lo espiritual y al mensaje evangélico, pero si la fe se vive cada vez más, ¿se volverá a vivir durante los sacramentos, en particular la celebración de la Eucaristía? Según todos los indicios, las iglesias no están muy concurridas los domingos.