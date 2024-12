El capellán de Rebibbia: los reclusos esperan al Papa con alegría

La invitación a no olvidar a los reclusos al menos durante todo el año jubilar viene del padre Lucio Boldrin, capellán de la cárcel romana donde el Pontífice abrirá una Puerta Santa el 26 de diciembre: «Los reclusos esperan a Francisco con alegría, sienten su cercanía mientras perciben el desapego de la sociedad». El hacinamiento, los suicidios, la soledad presentan problemas, pero, dice el sacerdote, a través de la fe y el trabajo garantizamos el cuidado y combatimos la indiferencia.

Será la decimoquinta vez que el Papa Francisco visite una institución penitenciaria, el próximo 26 de diciembre, cuando - por primera vez - un Pontífice abrirá la Puerta Santa en la cárcel del Nuevo Complejo de Rebibbia. Esta vez el Papa irá como «peregrino de la esperanza»: un sentimiento demasiado frágil, en la cárcel, donde debe ser cultivado con amor y dedicación, también con la ayuda de los operadores y capellanes, dado el escaso número de conversaciones con los seres queridos que quedan fuera. La atención del Pontífice por los reclusos es siempre alta: entre los alojados en Rebibbia Nuevo Complejo ya estuvo el Jueves Santo de 2015 para el rito del lavatorio de los pies: «Los internos esperan al Papa con alegría porque sienten su cercanía, así como, por el contrario, perciben su propia lejanía y desapego de la sociedad -cuenta a los medios vaticanos el padre Lucio Boldrin, capellán de la cárcel. Colocarse entre la gente como hace el Santo Padre responde a la necesidad de un mundo en el que las personas se alejan cada vez más a pesar de las redes sociales que proporcionan una proximidad ficticia».

Atención a los detenidos durante todo el Año Santo

La esperanza es también uno de los temas centrales del Jubileo 2025 que no debe cesar, para los reclusos de Rebibbia, el día de la apertura de la Puerta Santa, es el deseo del capellán: «Todos debemos comprometernos a 'prolongar' el espíritu de la visita del Papa durante todo el Año Santo», explica, “los capellanes, por ejemplo, nos hemos puesto a disposición de los internos y de sus familias y estaremos presentes todas las mañanas en la Iglesia del Padre Nuestro, que está cerca de la zona de coloquios, para quien desee pasar por la Puerta Santa y obtener así la indulgencia plenaria, pero también para quien desee confesarse o tenga cualquier otra necesidad espiritual”.

El drama de los suicidios, un grito para decir: ¡ayúdenme, existo!

En la jornada con el Papa Francisco obviamente no estarán presentes todos los internos porque su número es siempre muy elevado: «El hacinamiento es un problema grave que se transforma en falta de respeto al hombre: en celdas de 9 metros cuadrados se pueden encontrar hasta seis internos de entre 21 y 85 años y con un solo baño», continúa el padre Lucio. Otro gran problema es el alejamiento de los afectos, porque muchos reclusos son extranjeros o, en todo caso, sus familias viven lejos de la institución: «El silencio que aumenta gradualmente a su alrededor durante la detención es un nuevo castigo», dice el capellán, «y luego está el miedo a salir de la cárcel y encontrarse en soledad, sobre todo para los que han cumplido condenas más largas». El aumento de los suicidios también se debe a esto, y luego no olvidemos los al menos dos mil internos que han intentado quitarse la vida y los numerosos actos de autolesión que son un grito que dice: '¡ayúdenme, existo!'».

¿La esperanza en la cárcel? Fe en Dios y trabajo

El capellán también habla del trabajo diario que se realiza para dar esperanza de futuro a los reclusos, implicando a Cáritas y a los empresarios locales, para que puedan ofrecer oportunidades de formación y trabajo y alojamiento temporal a los que llegan al final de su condena: «Son armas para luchar contra la indiferencia: gracias al trabajo, los reclusos salen de permiso y vuelven a la cárcel por la noche, algunos regresan con sus familias y así reconstruyen lentamente sus vidas. El trabajo es dignidad para todos, ¡no sólo para los que están dentro!». En Rebibbia, como en los demás institutos italianos, hay una gran presencia de extranjeros, aquí es del 35%: «El principal problema que tenemos que afrontar con ellos es el idioma», concluye el padre Boldrin, «desde el punto de vista religioso siempre he encontrado un gran respeto. Últimamente hay un chico árabe de 22 años que, durante una de mis homilías en misa, me preguntó por qué algunos poderosos se empeñan en hacer guerras que lo destruyen todo, empezando por el futuro de las próximas generaciones. Este chico árabe me dejó boquiabierto cuando dijo: ¡todos somos hijos del único Dios!».