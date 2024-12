Jubileo: Tiempo de garantizar la justicia social y sanar las desigualdades

Llamamiento de la Fundación Magis, obra misionera de la Provincia euromediterránea de los jesuitas, para que el Año Santo fomente la circulación de la solidaridad y contribuya a reducir la brecha entre países ricos y pobres. Presidente Bongiovanni: este período nos empuja a reducir los desequilibrios mediante la sinergia entre personas e instituciones, para que se pueda relanzar la paz.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

El Jubileo genera efectos positivos en la reducción de las desigualdades en el mundo. Este es el llamamiento que surge de la Fundación Magis, obra misionera de la Provincia euromediterránea de los jesuitas (presente en una veintena de países con una cincuentena de proyectos en América Latina, África, Asia y desde hace algún tiempo también en Europa, en Albania), de la que habla el presidente Ambrogio Bongiovanni, que espera un momento oportuno para subrayar la urgencia de garantizar la justicia social allí donde ésta no se respeta.

Momento oportuno para sanar los desequilibrios

“En la situación actual, el Jubileo puede también poner de relieve las contradicciones que existen en nuestro mundo, en el sentido de que hay un Jubileo de los ricos y un Jubileo de los pobres, de quienes tienen recursos para viajar y de quienes, en cambio, viven en condiciones extremas. pobreza diaria”, afirma Bongiovanni en un comunicado difundido por la Fundación. Resulta que el tema de este Año Santo, la esperanza, no puede separarse de la justicia.

Ser 'peregrinos de la esperanza' - continúa - significa que debemos poner en marcha la justicia y, por lo tanto, ser operadores de justicia y de paz. Es necesario detener los propios conflictos para permitir que vuelva la justicia". "El Jubileo es un momento oportuno que puede ayudarnos a vivir conscientes del desequilibrio que existe a nivel global. Y precisamente por su original referencia bíblica debe ayudarnos a reflexionar sobre el tema de la justicia incluso más allá de las rutilantes propuestas turístico-religiosas. ".

Ambrogio Bongiovanni, presidente de Magis, en una escuela apoyada por la Fundación

Pagar la deuda de los países pobres

Recordando el documento de la Comisión "Iustitia et Pax" de 1986, Bongiovanni retoma el nuevo llamamiento reciente del Papa Francisco, contenido en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz , que se refiere a la cuestión de la cancelación de la deuda externa de los pobres. países, "repropuestos a cada Jubileo pero que a nivel internacional - observa el presidente - no se tienen en cuenta en absoluto. Por tanto, invoca el destino universal de los bienes, porque la tierra es dada a todos por Dios", redescubrir las raíces, incluso las bíblicas, de lo contrario se convierte en una de tantas ocasiones de celebración que, sin embargo, no cambian la realidad. Este debate está estrechamente vinculado al tema del desarrollo, porque la deuda internacional es un enorme obstáculo para los países más pobres con consecuencias siempre desastrosas para toda la humanidad". Por lo tanto, "debemos tratar de comprender cuál es el impacto de toda la dinámica del Jubileo en estos países".

Invertir en desarrollo, no en gasto militar

Bongiovanni, que también es director del Centro de Estudios Interreligiosos de la Pontificia Universidad Gregoriana, subraya hasta qué punto ha desaparecido incluso una cierta "ética de la guerra", dejando lugar sólo al horror devastador "que pretende quitar la dignidad y la esperanza". . Sin embargo, precisa que Magis constata con sus proyectos una marcada resiliencia precisamente en contextos ya severamente probados. Esto, alimentado por la fe, se convierte en potencial para resucitar y esperar una vida nueva, y "esto es lo que nos hace sentir 'peregrinos de la esperanza'. No sólo nosotros como operadores, también lo vemos en las personas que viven estas situaciones".

El hambre, la salud, la educación... son cuestiones que en Occidente damos por sentado o hemos superado. "Hay un desequilibrio en el mundo y el Jubileo debería hacernos sentir la necesidad de reducir esta brecha", concluye el presidente de Magis que espera un esfuerzo sinérgico. entre individuos e instituciones en el despliegue de recursos, los asignados en cooperación son todavía insuficientes, de hecho, y están por debajo del objetivo internacional del 0,7% de la renta nacional bruta, fijado por la Agenda 2030 "y esto, lamentablemente, mientras se sigue invirtiendo en gasto militar. ".

Poniendo la esperanza en circulación