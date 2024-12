En Bari, tras las huellas de una antigua peregrinación hacia el sur

En la Edad Media, Apulia estaba inervada por importantes vías que recorrían toda su longitud, hasta Santa Maria di Leuca: la Via Francigena y la Via Appia-Traiana. Rutas que florecieron con lugares de gran belleza y profunda fe. Entre ellas se encuentra la capital regional, una espléndida ciudad frente al mar, ligada a San Nicolás, sus historias y la basílica dedicada a él. El museo diocesano también alberga preciosos rollos del "Exsultet".

Maria Milvia Morciano, Stefanie Stahlhofen - Ciudad del Vaticano, Bari

Stefanie Stahlhofen, periodista de la redacción alemana de Vatican News, siguiendo al pie de la letra el lema que el Papa Francisco acuñó para el próximo Año Santo, "peregrinos de la esperanza", emprendió los caminos de peregrinación de la región italiana de Apulia, recorriendo la antigua Francigena del sur. Entre las etapas, Bari.

La reina de las rutas de peregrinación

La Vía Francígena es una de las antiguas vías de largo recorrido que utilizaban los peregrinos en la Edad Media para viajar a Roma procedentes del Imperio franco o de Inglaterra y llegar al lugar de sepultura de los apóstoles Pedro y Pablo. Aún hoy es una de las principales rutas de peregrinación a Roma.

La costa de Polignano a Mare, al sur de Bari

El itinerario de Sigeric

La primera documentación escrita de la Vía Francígena es de Sigeric, quien partió en el 990 como recién nombrado arzobispo de Canterbury para recibir el palio del entonces Papa Juan XV en Roma. En el camino de regreso, el arzobispo Sigeric anotó en un diario de viaje 79 etapas en las que había pasado la noche, lugares de descanso o mansiones, y gracias a ellas fue posible reconstruir el camino entre Canterbury y Roma.

Más allá de Roma, hacia el sur

En la Edad Media, Roma, en particular la tumba de Pedro, ya era un importante lugar de peregrinación, pero muchos peregrinos continuaban hacia el sur para llegar a Tierra Santa, por tierra o por mar. La Vía Francígena sigue todavía el recorrido de Roma a Santa María de Leuca, en el extremo sur de Italia. Este tramo se conoce como la Vía Francígena del Sur, atestiguada por primera vez en 1024 por el Privilegium Baiulorum Imperialium encontrado en Troia di Puglia, en la Via Appia-Traiana. A lo largo de la ruta hay numerosos lugares de peregrinación y atracciones por descubrir.

La ciudad vieja de Bari

Bari - San Nicolás y la Columna Milagrosa

Apulia está atravesada por dos antiguas vías principales. La Via Appia-Traiana, de época romana, data de principios del siglo II. AD, también en uso en la Edad Media, y la Vía Francígena. Ambos son muy importantes para la identidad cultural de Apulia: las iglesias rupestres, los restos mismos del camino imperial a lo largo de la costa y, entre otros centros, Bari, hoy capital de la región y una antigua ciudad con muchos tesoros de arte y fe.

La basílica de san Nicola de Bari

Catedral y museo diocesano

Entre los lugares más importantes de la ciudad vieja de Bari, se encuentra la basílica de San Nicola, con su fachada románica blanca construida entre 1089 y 1197, en cuya cripta se encuentra también, rodeada por una barandilla, la columna milagrosa alrededor de la cual han florecido algunas leyendas; la más antigua data del siglo XII.

Detalle de un pergamino de Exsultet

Los rollos del Exsultet del museo diocesano

El museo diocesano, en el palacio arzobispal cerca de la catedral de San Sabino, en la Piazza dell'Odegitria, alberga rarísimos rollos del Exsultet, cantos que anuncian la resurrección de Cristo durante la vigilia pascual. Se trata de pergaminos litúrgicos de la profecía pascual de los siglos XI y XII. Don Michele Bellino, director del Museo Diocesano de Bari, explica que "la producción de los rollos litúrgicos pascuales del Exultet constituye una peculiaridad que caracterizó el sur de Italia del siglo X al XIII. Es una combinación de palabra, canto y Imagen creada también para impresionar y emocionar a los fieles en el anuncio de la resurrección de Cristo. Las imágenes tienen un significado contrario a la dirección del texto, porque el diácono, desde el ambón, cantando el canto de la profecía desenrolló el pergamino delante de los presentes".

Un manuscrito antiguo

"Estos documentos, por tanto - explica don Bellino - no tienen sólo una funcionalidad material, no contienen sólo el texto de la oración, sino que son 'rollos expuestos', de gran riqueza simbólica, donde las miniaturas son la transposición del contenido del texto: cada uno de ellos remite a un momento del pregón pascual. Nuestros cuatro rollos constituyen verdaderamente una singularidad en la visita a la ciudad de Bari y son un testimonio importante no sólo a nivel documental, en términos de historia de las miniaturas, sino sobre todo son el testimonio de una comunidad cristiana que celebraba la Pascua y por eso creían en la victoria de Cristo sobre la muerte, en su resurrección", concluye el director del museo diocesano.