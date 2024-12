COMECE en el Parlamento Europeo: Coordinador para la lucha contra el odio anticristiano

Alessandro Calcagno, consejero de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, habló ante el Parlamento Europeo en el marco del Desayuno Europeo de Oración: "Creemos que ha llegado el momento de dar este paso, sin cuestionar la especificidad de la religión judía y musulmana, ya cubiertas por Coordinadores similares. No se trata de victimismo, sino de acceso igualitario a herramientas de protección".

Vatican News

"Ha llegado el momento de nombrar un coordinador de la Unión Europea (UE) para la lucha contra el odio anticristiano en Europa". La propuesta proviene de la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, que intervino en la 27ª edición del Desayuno Europeo de Oración el pasado miércoles 4 de diciembre en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Este es el evento que, creado en 1998, pretende ser un lugar de encuentro donde representantes de diferentes campos puedan reunirse para animarse mutuamente a buscar relaciones centradas en Jesús y sus enseñanzas.

La 27ª edición del Desayuno Europeo de Oración tuvo lugar en el marco de la conferencia sobre el tema "Salvaguardar la libertad religiosa en Europa: desafíos actuales y perspectivas de futuro". A nombre de la COMECE, Alessandro Calcagno, consejero del organismo, esbozó varias prioridades de los obispos de la UE en el ámbito de la libertad de religión. En particular, Calcagno destacó la necesidad de garantizar una protección igualitaria a todas las dimensiones de este derecho fundamental, incluido el institucional, permitiendo a las Iglesias y a las comunidades religiosas funcionar con normalidad y sin tener que enfrentar prejuicios ni obstáculos-interferencias indebidas.

Protección total de la libertad religiosa

“Con demasiada frecuencia la libertad religiosa se presenta como un derecho 'problemático' y se descuida su dimensión colectiva, en comparación con la individual. La tolerancia no puede sustituir la protección del derecho fundamental a la libertad religiosa”, afirmó el representante de la COMECE. Sobre los símbolos, mensajes y expresiones religiosas, el concejal subrayó que "hasta que no sean considerados como potencialmente ofensivos para la sensibilidad de otros creyentes o no creyentes, así como un posible medio de presión sobre otros, no se garantizará la plena protección de la libertad religiosa", asegurado".

Un paso necesario

El evento también ofreció a la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas la oportunidad de subrayar la importancia de integrar mejor la protección de la libertad de religión en las políticas de la UE, por ejemplo la protección de los lugares de culto y la protección de datos. Una vez más, Alessandro Calcagno destacó que el derecho a la libertad de religión, así como las disposiciones para combatir la discriminación por motivos religiosos, no deben considerarse como algo que afecta principalmente a las minorías religiosas: "Es necesario romper la dinámica de 'mayorías contra minorías' que sustenta la "Enfoque de ciertos actores y responsables políticos", dijo. Y en este contexto, pidió en nombre de la COMECE el nombramiento de un coordinador de la UE para la lucha contra el odio anticristiano. "Creemos que ha llegado el momento de dar este paso, sin cuestionar la especificidad de las comunidades judía y musulmana, que ya están cubiertas por coordinadores similares", afirmó. "No es una cuestión de victimismo, sino de igualdad de acceso a las herramientas de protección".

Una herramienta para abordar puntos políticos concretos

Comece reiteró el papel positivo que la alfabetización religiosa puede desempeñar en la promoción y protección de la libertad religiosa y la lucha contra la discriminación por motivos religiosos. "Esto también se aplica a las autoridades e instituciones públicas, para que puedan desarrollar políticas y medidas jurídicas bien fundadas", añadió Alessandro Calcagno. Al final de la conferencia, la Comisión subrayó que el artículo 17.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debería ser una herramienta para abordar puntos políticos concretos como los discutidos en el evento del Parlamento Europeo, en lugar de temas y principios generales.

El desayuno de oración europeo

El evento del miércoles fue moderado por el eurodiputado Paulius Saudargas (Lituania) y contó con ponentes de alto nivel como la coordinadora de la UE para la lucha contra el antisemitismo y la promoción de la vida judía, Katharina von Schnurbein; la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Gudrun Kugler; la directora ejecutiva del Observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa (OIDAC Europa), Anja Hoffmann. Durante el Desayuno Europeo de Oración, el presidente de la COMECE, Monseñor Mariano Crociata, ofreció una oración final y bendijo a todos los participantes.