Cáritas: Mayotte tardará una década en recuperarse del ciclón Chido

En el archipiélago gobernado por Francia, es una carrera contrarreloj ayudar a los afectados por la devastación del sábado 14 de diciembre. Además del elevado coste humano, existe el riesgo de una crisis alimentaria masiva, explica Marc Bulteau, delegado de Secours Catholique - Cáritas Francia.

Alexandra Sirgant - Ciudad del Vaticano

El último balance habla de 21 muertos, pero las autoridades creen que podrían ser cientos. Los equipos de rescate siguen llegando al archipiélago francés de Mayotte con la esperanza de encontrar supervivientes bajo los escombros, 48 horas después del paso del ciclón Chido. Marc Bulteau es el delegado local de Secours Catholique-Cáritas Francia. Actualmente varado en Anjouan, una isla de las Comoras a un centenar de kilómetros de Mayotte, el delegado de Caritas lleva 48 horas en contacto permanente con sus equipos sobre el terreno, que han descrito la situación como «apocalíptica».

¿Qué reacciones están recibiendo desde Mayotte?

La situación ya no es catastrófica, es apocalíptica, no hay que tener miedo a las palabras. Algunos comparan el archipiélago con ciudades bombardeadas. Teníamos unas 100.000 personas viviendo en viviendas precarias, es decir, chabolas, y todo fue arrasado, no quedó nada en pie. Esto significa que hoy en día hay al menos 100.000 personas sin hogar, y una gran proporción de ellas son inmigrantes «ilegales», por lo que a menudo son reacios a acudir a los espacios de seguridad organizados por el Estado, porque tienen mucho miedo a ser expulsados. En cuanto a las viviendas «sólidas», incluso algunos edificios construidos según las normas antisísmicas se han visto afectados. Pienso, por ejemplo, en la sede de «Mayotte La Première». Se trata de la cadena de televisión local, cuyo edificio acababa de ser inaugurado según normas totalmente modernas, y sin embargo fue impactado de lleno. El aeropuerto de Mayotte-Dzaoudzi sufrió graves daños y la torre de control ya no está operativa, por lo que sólo pueden aterrizar aviones militares. Algunas de las vías navegables que conectan Grande-Terre y Petite-Terre, las dos islas principales de Mayotte, están inutilizables y las dos únicas que parecen funcionar se utilizan para suministros de emergencia y operaciones de rescate.

El número provisional de muertos asciende actualmente a 21, pero las autoridades temen que puedan ser cientos...

El recuento será extremadamente complicado al menos por dos razones: la primera es que los migrantes indocumentados no acudirán necesariamente a las autoridades para informar de los funerales a los que han asistido. La segunda es que, al encontrarnos en una tierra islámica, para muchas personas los difuntos deben ser enterrados en un plazo de 24 horas. Así que dependemos mucho del boca a boca para llegar a una cifra lo más cercana posible a la realidad, pero en cualquier caso será muy complicado. Desde el lunes, los servicios de rescate han podido llegar a toda la isla, y probablemente sabremos el número de personas que murieron bajo los escombros, por no hablar de los heridos graves. Son muchos y el hospital está actualmente desbordado por los casos urgentes. La situación es realmente apocalíptica, con cortes de agua y electricidad y saqueos. Han surgido dos grandes problemas: el acceso al agua potable y a los alimentos.

Lea también 16/12/2024 Mayotte: la devastación del ciclón Chido hace temer una catástrofe Es una tragedia cuyas dimensiones aún no se conocen bien, que ha afectado al archipiélago de esta región de ultramar francesa situada en el Canal de Mozambique. Los vientos ...

Los servicios de emergencia se encuentran ahora en una carrera contrarreloj, ¿por qué después de un suceso así cada hora cuenta?

Son absolutamente importantes, es complicado, y nunca hay que olvidar que los primeros en ayudar son los propios lugareños. Hablamos de algunas decenas de equipos de rescate y de bomberos llegados de la Francia continental, o de otros lugares, pero nunca debemos olvidar que los primeros en responder son los propios lugareños. He visto a nuestros voluntarios de Secours Catholique, que apenas han encontrado tiempo para ocuparse de lo que ocurre en sus casas. A esto se añade el problema de la insularidad de Mayotte. Ante semejante cataclismo, disponemos de medios de seguridad pública totalmente insuficientes. El puente aéreo está actualmente en malas condiciones y sólo pueden aterrizar aviones militares. Los barcos tardarán días en llegar. Así que realmente tenemos que confiar en el compromiso y la resistencia de la población porque, en cualquier caso, si queremos salvar vidas, no podemos actuar dentro de tres días, sino ahora.

¿Cómo intervienen los voluntarios de Secours Catholique en Mayotte?

Sobre el terreno contamos con cinco empleados y unos 80 voluntarios, y tenemos que asistir a entre 300 y 400 personas. Así que, poco a poco, empezamos a tener noticias y, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido que lamentar heridos graves ni muertos entre nuestros voluntarios. Por otro lado, muchos de ellos vivían en chabolas y ya no tienen un techo bajo el que cobijarse. Nuestra prioridad es restablecer el contacto con cada uno, evaluar sus necesidades, y lo mismo ocurre con las personas que acogemos.

¿Temen una crisis alimentaria masiva?

Los suministros aquí son extremadamente escasos. Los aviones traerán medicinas y todo lo esencial, en cuanto a alimentos, la necesidad es enorme, pero sólo se pueden traer por barco, pero la distancia es tan grande, estamos al otro lado del mundo, y se tarda mucho en llegar. Creo que tardaremos una década en recuperarnos, porque es el mayor ciclón desde al menos 1934. También está todo lo relacionado con la seguridad alimentaria: la producción agrícola ha sido arrasada. No queda nada. Toda la producción de alimentos, todos los árboles frutales se han derrumbado. Es una auténtica catástrofe. Y no podría ser peor, ya que el ciclón pasó justo por encima de Mayotte.