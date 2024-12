Se renueva la tradicional campaña "Navidad con Jesús" en Uruguay

Desde 2016, la Arquidiócesis de Montevideo impulsa una iniciativa evangelizadora para recuperar el sentido cristiano de la Navidad en una sociedad secularizada. Este año, agrega una serie de pódcast relativos al Adviento y un calendario de Adviento.

Sebastián Sansón Ferrari - Ciudad del Vaticano

Luego de cada 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, colegios, parroquias, universidades y casas en Uruguay lucen las tradicionales "balconeras", que son carteles en tela con la imagen de la Sagrada Familia pintada con vivos colores. Se trata del componente más visible de la campaña "Navidad con Jesús", impulsada por el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, junto a otros actores desde 2016. El objetivo es retomar el sentido cristiano de la Navidad en el país latinoamericano con mayor nivel de secularización.

Pero la propuesta es más amplia e incluye otros cuatro puntos, como rezar el rosario de la aurora a las siete de la mañana en santuarios marianos durante la novena a la Inmaculada, realizar un gesto solidario en familia o con la comunidad de pertenencia, bendecir el Niño Jesús en las misas del sábado 21 y domingo 22 de diciembre y orar en familia en la Nochebuena.

La obra de misericordia sugerida es libre y no tiene un formato predeterminado. No obstante, las instituciones católicas de la capital uruguaya desarrollan múltiples actividades caritativas durante todo el año, y la Navidad no es la excepción. Por ejemplo, la Pastoral Carcelaria visita a los privados de libertad, algunas parroquias preparan canastas con productos navideños para entregar a los sectores más vulnerables y otras organizan cenas para las personas necesitadas. Estas acciones, así como tantas otras, movilizan a niños, jóvenes, adultos mayores, familias y constituyen un signo de una Iglesia misionera y vibrante.

A nueve años de su creación, en 2024 el proyecto se enriquece con la difusión de cuatro episodios de un pódcast de Adviento que permiten comprender el significado del tiempo litúrgico y la liturgia de los cuatro domingos que lo componen. Conducido por dos jóvenes integrantes del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis, ponen en diálogo al padre Daniel Kerber, vicario pastoral, y a la teóloga María Beer.

Segundo episodio del podcast de Adviento de la Arquidiócesis de Montevideo en 2024

Asimismo, la Arquidiócesis preparó un calendario de Adviento que presenta un desafío para cada día, tales como dedicar un día sin pantallas a momentos de oración y planes familiares, preparar galletas para regalar a amigos o vecinos, compartir un mensaje de esperanza en las redes sociales o llamar a una persona con la que no se tiene en contacto desde hace tiempo.

5 puntos hacia la campaña "Navidad con Jesús".