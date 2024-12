Belén, el agricultor Daoud: Me niego al odio, rechazo la lógica del enemigo

Una conversación con la familia Nassar, fundadores de la granja Tent of Nations. El propietario de la empresa, un palestino cristiano, habla de lo expuesta que está desde hace décadas a la intimidación de los colonos israelíes y de cómo promueve la resistencia no violenta gracias a voluntarios que vienen de todo el mundo: Jubileo significa cambio, que comienza una nueva era. Espero que traiga justicia y paz a nuestra región.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Ser fraternos. Es más fácil desde la zona de confort, menos cuando uno experimenta de primera mano situaciones repetidas de injusticia, abuso y violencia. Desde alrededor de Belén, el testimonio de Daoud Nassar y su familia es la prueba de que, cuando todo contribuye a reaccionar con espíritu de venganza, se puede emprender el camino del diálogo, de la resistencia pacífica, encarnando el estilo auténticamente evangélico de Jesús, que caminó, enseñó y sanó en esa tierra.

Romper las cadenas de la violencia y la estrategia del enemigo

Nacido en Belén en 1970, cristiano palestino de rito luterano, octavo de nueve hijos, Daoud era un adolescente durante la primera Intifada. En su ciudad natal se licenció en Economía de la Empresa y obtuvo un posgrado en Gestión Turística Internacional en Alemania. Al regresar a Belén, trabaja en la granja familiar, en el contexto de la segunda Intifada. Casado con Jihan y padre de tres hijos, hoy es responsable del proyecto "Tienda de las Naciones" en su empresa agricola, situada a 9 kilómetros al sur de Belén y situada en una zona montañosa rodeada de asentamientos pertenecientes al distrito de Gush Etzion. En los últimos tiempos se ha convertido en escenario de numerosas peregrinaciones a Tierra Santa, con miles de visitantes al año y cientos de voluntarios internacionales: de hecho, desde aquí irradia una energía vital que pretende romper el agotador ciclo de violencia y lanzar una audaz propuesta de esperanza contra toda esperanza.

Audiencia general del Papa Francisco

La defensa de la tierra

Nos reunimos con Daoud, con su esposa y su hija Shadin, en Roma a finales de noviembre, al día siguiente de un breve saludo que pudieron intercambiar con el Papa Francisco en la audiencia general en la Plaza de San Pedro y que fue el preludio de un encuentro en la iglesia de San Ignacio con una ciudadanía atenta, curiosa, participativa y entusiasmada por escuchar una historia dolorosa, pero a la vez muy luminosa. Es la historia de más de un siglo de la empresa fundada en Cisjordania, entre Belén y Hebrón, en un terreno adquirido por los Nassar en 1916. A pesar del muro de separación y del avance de la colonización, ha intentado desde el principio promover un clima de amistad. En los años 1990, el gobierno israelí declaró la tierra propiedad del Estado de Israel: fue el comienzo de un proceso que aún continúa mientras, el último hace apenas unos días, innumerables episodios intimidatorios como decenas y decenas de rocas rodadas que bloqueaban las vías de acceso.

El incentivo implícito de mudarse a otro lugar no es aceptado por la familia Nassar, que se aferra a las costumbres de la legalidad. Mientras tanto, continúan las prohibiciones de construir en la granja, de fabricar sistemas de canalización de agua y de traer electricidad. Para el cultivo de plantas el agua de lluvia se recoge en cisternas, mientras que para uso doméstico se compra. La electricidad se obtiene a través de paneles solares instalados gracias a las preciosas donaciones de voluntarios extranjeros.

La red que separa la granja familiar

"Nos negamos a ser enemigos"

“Nos negamos a ser enemigos” es el lema de la «Tienda de las Naciones», un proyecto nacido en 2002 para ser un signo de apertura precisamente allí donde la tentación hubiera sido la de retirarse a la resignación y la desesperación. "La estrategia del enemigo" es la más fácil, explica Daoud a los medios vaticanos, pero "me niego a odiar, no quiero dejarme absorber por esta negatividad, porque me destruye. Quiero actuar de otra manera y no porque sea débil", afirma. El suyo es un testimonio considerado una “piedra viva” en medio de los conflictos que aquejan a esa tierra. Las confiscaciones continúan, al igual que la devastación de los árboles. La respuesta no es estar devastados internamente: "está en juego una cuestión de justicia, vivimos en una mala situación política, estamos bajo ocupación, sin derechos sobre nuestra tierra". Y afirma que “antes de alcanzar la paz es necesario erradicar la injusticia, necesitamos gente que trabaje para ello”.

Testificando el Evangelio fuera de la zona de confort

Daoud ha ganado numerosos premios por defender los derechos humanos y promover la paz. Su labor pasa por el trabajo constructivo, la valorización de las peculiaridades de cada uno, la oración ecuménica e interreligiosa. "Dios creó el bien, el hombre creó el mal. Cada uno es responsable de sus propios actos. Resistir es muy difícil y muchas veces caemos, nos sentimos solos. Sin embargo, ante todo esto no quiero aceptar decir: La historia es "Somos capaces de tener un futuro mejor, incluso si no sucede de inmediato". Observa que su sufrimiento "se está convirtiendo en una bendición. Esto es esperanza. Mucha gente me dice: mi hijo vino a verte por un tiempo y volvió motivado... así que, aunque vivamos en una situación terrible, debemos pensar que puede ayudar a otros. "Esto nos da esperanza. Sí, muchos dicen 'basta', ya no quiero criar a mis hijos aquí. Puedo quedarme en la tierra donde nací y crecí" y tratar de ser un reflejo de Dios, en mi trabajo por ejemplo".

Trabajadores en la empresa agricola de Nassar

Activar la esperanza

Con el tiempo, la finca se ha ido estructurando para ofrecer alimentación, alojamiento y servicios durante todo el año, gracias a las tiendas de campaña y apartamentos creados a partir de las cuevas del cerro. En invierno los voluntarios se alojan en la casa principal. "Cuando hablamos de esperanza no hablamos de una condición pasiva, de vivir sentados. La nuestra es una esperanza activa. Creamos campamentos con niños en estado de gran miseria, sientes que será muy difícil devolverles la sonrisa. En los campos de refugiados sus ojos están hipnotizados. Necesitamos abrir nuevas perspectivas, nuevas dimensiones. Esto lo hacemos dejándoles dibujar, pintar, tocar música y tener talleres, expresar sus sueños, y ganan autoestima. Porque el problema es justamente eso, que ellos no tienen sueños, tratamos de hablar con ellos durante horas y horas. No podemos sentarnos y esperar - insiste Nassar - cada uno debe aportar su propia contribución".

Formar liderazgo liberando talento

Shadin Narras, hija mayor de Daoud, licenciada en Derecho Internacional y Derechos Humanos, trabaja en campañas de incidencia y en proyectos de escritura artística y creativa dirigidos a jóvenes locales para transformar los traumas de la ocupación de los territorios en expresiones de reconstrucción interior y de vínculos. "Necesitamos superar la mentalidad de ser considerados víctimas. Los jóvenes están ausentes de los procesos de toma de decisiones. Viven demasiado en la incertidumbre. En Tent of Nations intentamos desviar la atención, creando una plataforma en la que, a través de la música, el dibujo, el teatro valoramos nuestros talentos", afirma. "Esta es una buena manera de desarrollar también habilidades laborales para los líderes. Para que sean conscientes de sus propias luchas, y aprendan de ellas encauzándolas por el camino del diálogo y la convivencia pacífica". Shadin describe un trabajo a través del cual intentamos formar ciudadanos que desarrollen una capacidad de narración personal y no inducida. "Se trata de transformar las frustraciones y el dolor en una fuerza positiva para el bien personal y de toda la comunidad", subraya.

También recuerda cuando tenía 14 años y cientos de árboles frutales fueron destruidos apenas diez días antes de la cosecha. "Para todos nosotros fue un shock, para los niños y niñas, porque es el período en el que estamos llamados a cosechar. Nos habían ensuciado el corazón. Pero con la ayuda de muchos voluntarios volvimos a plantar el doble o el triple de esas mismas plantas. Fue como replantar la esperanza".

Cada uno aporta lo suyo

"Si no tienes paz en tu corazón no la puedes dar"

Los discípulos no permanecieron encerrados en sus habitaciones, continúa Daoud, sino que salieron a proclamar la buena nueva. Muchos fueron mártires. Debemos continuar su trabajo, como lo hace el Papa. "Una vez una niña me escribió: 'mi sueño es estar viva'. Pensé que era una broma, pero fue exactamente así. Tenía doce años. 'Vaya, eres tan hermosa... Dijo llorando que a su padre lo habían matado cuando ella era niña. Entonces cambié de tema, le di una cámara y le dije: 'ahora tu trabajo será tomar fotos de las actividades aquí'. Lo hizo observando todo. Me fue devuelto que ella había cambiado, se había dado cuenta de que era capaz de hacer cosas. Si no tengo paz en mi corazón no puedo dársela a los demás, no puedo prometerles a mis hijos lo que no tengo. La paz se hace construyendo puentes para entenderse unos con otros".