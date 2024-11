Turquía, Ilgit: Detener las masacres en Oriente Medio, el Jubileo sea un nuevo inicio

El obispo turco, nombrado administrador apostólico de Anatolia, ofrece una imagen de la Iglesia en el país e invita a los jóvenes sacerdotes que deseen gastarse como «fidei donum» en esta tierra «rica en potencial». La situación tras el terremoto sigue siendo grave: «Aún tenemos que reconstruir nuestra catedral».

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

El nombramiento de monseñor Antuan Ilgit, S.J. como administrador apostólico de Anatolia, anteriormente auxiliar, recoge el legado de monseñor Paolo Bizzeti, también jesuita, y lo relanza. Primer obispo nativo, Ilgit ha sido nombrado hoy por el Papa Francisco administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la circunscripción eclesiástica dirigida desde 2015 por el jesuita italiano Bizzeti, quien, a los 77 años, presentó su renuncia. Ilgit fue vicepárroco de la comunidad católica de habla turca en la parroquia de Meryemana en Ankara y ecónomo de la comunidad jesuita local (2010-2011); animador de la comunidad, miembro del equipo de formación y padre espiritual en el Pontificio Seminario Interregional Campaniano de Posillipo (2017-2020); profesor de teología moral y bioética en la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional (2017-2023); vicario adjunto y canciller episcopal del Vicariato Apostólico de Anatolia (desde 2022). Es portavoz de la Conferencia Episcopal Turca, así como responsable de la pastoral juvenil y vocacional y presidente de la Comisión Nacional de Catequesis.

Usted es el primer obispo autóctono, ¿cómo acoge este nombramiento?

La confianza que la Santa Madre Iglesia deposita en mí a través de este nombramiento, junto con la constante cercanía del Santo Padre a los fieles del Vicariato Apostólico de Anatolia expresada de diversas maneras, me animan a trabajar aún más. Este nombramiento significa una auténtica valoración del potencial y de la riqueza de la Iglesia de Turquía. La realidad que me rodea me interpela constantemente, me empuja siempre hacia la gente, los pobres, los desposeídos, los refugiados, los jóvenes. Ahora que se me confía la plena responsabilidad de un Vicariato tan grande como Italia, y que hasta ahora he servido como auxiliar, me siento llamado a ser cada vez más un pastor que está con su pueblo, mezclándose en su vida cotidiana con esas tres características del Señor, reiteradas muy a menudo por el Santo Padre: cercanía, misericordia y compasión. Nuestro Vicariato necesita un obispo que resida en el territorio; que no sea gestor ni funcionario, sino testigo; que no sea autorreferencial, sino sinodal, es decir, que antes de tomar decisiones escuche al Espíritu que habla a la Iglesia y a los que la componen.

¿Cómo crece la Iglesia católica en Turquía?

Como he dicho, es una Iglesia que tiene mucho potencial y mucha riqueza. Es una Iglesia frecuentada cada vez más por jóvenes deseosos de cambiar, de contribuir, de servir. Es una Iglesia cada vez más capaz de acoger... a tantos refugiados cristianos, a universitarios africanos ya católicos; a peregrinos occidentales que siguen las huellas del Apóstol de las gentes y a tantos otros confesores de la fe que han hecho de mi querida tierra la «tierra santa de la Iglesia», como solía decir monseñor Luigi Padovese, a quien me gusta citar a menudo. Es una Iglesia que no alardea, que sin clamores, buscando vivir la palabra de Dios que santifica y salva, da testimonio.

¿Cuáles son los frutos del diálogo con otras Iglesias y otras confesiones?

El ecumenismo y el diálogo interreligioso, tan estudiados, sobre los que se han escrito documentos y documentos, volúmenes y volúmenes, son vividos por nosotros en nuestra vida cotidiana. Un ecumenismo vivido en nuestra vida cotidiana entre nosotros, pastores católicos, ortodoxos, armenios apostólicos, etc., participando mutuamente en celebraciones, en eventos, compartiendo nuestros recursos sin contar, sin esperar nada a cambio. Un ecumenismo vivido también a través de las familias mixtas, que asisten a misa un domingo en la parroquia católica, otra semana en la ortodoxa. Lo mismo ocurre con nuestros hermanos musulmanes o de otras confesiones: aquí el diálogo, día a día, tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones del comienzo de la vida. Intentamos centrarnos en las cosas que nos unen, pero, desde luego, sin ignorar las que nos separan. La aceptación compasiva y el respeto, el sentido de la hospitalidad, la piedad y la caridad que caracterizan a esta tierra nos ayudan a vivir esto. Cristianos, musulmanes, judíos, yazidíes, todos somos ciudadanos iguales y todos amamos esta tierra turca que sentimos como nuestro hogar.

Su compromiso con los jóvenes es muy destacado. ¿Cómo son hoy testigos de la esperanza en el país?

Quien permanece cerca de los jóvenes, ¡permanece joven! Una Iglesia que sepa permanecer cerca de ellos seguirá siendo joven y atractiva. Pero mi experiencia con ellos me enseña que tenemos que cambiar de perspectiva. Tenemos mucho que aprender de ellos. Los jóvenes con su inteligencia, con su curiosidad, con su ingenio crecen rápido. Si como Iglesia no estuviéramos cerca de ellos no seríamos capaces de interpretar su lenguaje. Necesitan propuestas serias, de fondo, que busquen responder a esa inquietud que les distingue. Por otro lado, cada vez me llaman más la atención sus ganas de rezar, de hacer adoración eucarística, de rezar el Rosario... Dejo que organicen todo esto para que acentúen los matices que quieran, así se responsabilizan y experimentan la belleza. Y me piden repetidamente: «Padre Antuan, cuando volvamos a rezar todos juntos, queremos preparar una vez más todo, nosotros».

Hace más de año y medio del terremoto en Turquía. ¿Cómo avanza la reconstrucción y cómo le ve a usted comprometido?

Vivimos en un mundo sumido en el frenesí, en el que se suceden tantos conflictos y catástrofes que el foco de atención se desplaza fácil y rápidamente de una dirección a otra. Esto también le ha ocurrido inevitablemente a la vasta zona del terremoto, que forma parte del Vicariato Apostólico de Anatolia. Sin embargo, aunque ya no se hable de ello, la situación sigue siendo grave, con una precariedad evidente, sobre todo en la ciudad de Antioquía, en parte en Iskenderun, sede de nuestro Vicariato. El gobierno intenta hacer su parte, el terremoto ha afectado a una zona geográficamente enorme. Todavía tenemos que reconstruir nuestra catedral y estamos constantemente en contacto con las autoridades locales y centrales intentando superar cuanto antes algunas dificultades burocráticas. Debemos reconocer que la voluntad y la buena disposición están ahí, el diálogo está siempre abierto. Pero mi principal preocupación es mantener unidas las piedras vivas que son nuestros fieles, los cristianos que habitan esta tierra desde hace dos mil años, la verdadera catedral son ellos. Tras el terremoto, tuvieron que irse a otras ciudades consideradas más seguras, pero para que vuelvan, debemos ofrecerles trabajo, escuelas, centros de salud, apoyo para que puedan recuperar sus hogares destruidos. Ahora tengo una Cáritas Anatolia que tiene un nuevo director y que es más funcional, más transparente, que se centra en proyectos más pequeños, locales y orientados a las necesidades reales de la gente. Proceder de otra manera sin tener esto en cuenta sería una gran vergüenza para todo lo que significan estos lugares tan queridos por el cristianismo.

¿Cómo vive el conflicto de Oriente Medio? ¿Qué escenarios ve?

No podemos, no puedo, permanecer indiferente a los conflictos en curso también porque como país estamos en medio de ellos. Como discípulos de Cristo que tienen la paz en el corazón sólo podemos ponernos del lado de los que quieren la paz. Como repite casi desesperadamente el Papa, «la guerra es una derrota». Sólo quien luche por la verdadera paz será un verdadero vencedor. Tengo un querido amigo israelí, Misha, que a causa del conflicto ha tenido que cancelar su boda y no sabe cuándo podrá celebrarla en un ambiente de paz y alegría; una amiga palestina, Salma, que ya no puede volver a Europa para terminar su doctorado; y en Beirut tengo a mis compañeros jesuitas que, bajo los bombardeos, siguen asistiendo con entrega y sacrificio a los refugiados sudaneses. Oriente Medio es nuestra casa, el mundo es nuestro jardín común, estamos arruinando nuestra casa común. La creación que arruinamos nos fue dada para vivir en ella como hijos, como hermanos. El problema no es que ignoremos el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz para hacernos hermanos, hijos, para darnos su paz, la verdadera paz. Que no haya más matanzas, sino que todos juntos nos superemos en el amor. A esto estamos llamados

¿Hay peregrinos en los lugares de San Pablo?

Las peregrinaciones se están reanudando y eso es bueno para nosotros. Gracias a Dios, aparte de la catedral, las estructuras de nuestro episcopado no han sufrido daños, así que estoy trabajando duro para que haya grupos que se queden con nosotros en Iskenderun. En los próximos meses acogeremos ya a tres grandes grupos de peregrinos, religiosos y religiosas, seminaristas y laicos interesados en redescubrir las raíces de su fe. Este deseo es hermoso. Deseo invitar a todos a nuestra casa, a Iskenderun, con las palabras de Rumi: «Ven, ven; quienquiera que seas, ven. ¿Eres pagano, idólatra, ateo? Ven. Nuestra casa no es un lugar de desesperación, y aunque hayas traicionado cien veces una promesa... ven». Aunque haya sido destruida por el terremoto, esta tierra sigue siendo siempre bella, siempre sagrada, también porque es aquí donde se abre y se cierra la Biblia. Los que vienen a veces no quieren irse, y si por casualidad se van, siempre quieren volver. Otra invitación que quiero hacer va dirigida a los jóvenes sacerdotes diocesanos deseosos de gastar su vida como fidei donum. Todavía tengo una parroquia que lleva meses sin sacerdote donde hay un buen grupo de jóvenes necesitados de caminar. A veces hay que salir de la propia realidad, porque el Señor siempre nos llama a los confines, a las fronteras. La Iglesia en salida del Papa Francisco... Como cristianos somos siempre peregrinos.

Turquía es un país de tránsito para los migrantes que afrontan el Mediterráneo para ir a Europa, con todos los riesgos que ello conlleva, pero también es un país de acogida para las personas que huyen de las guerras, como la de Siria. ¿Cómo afronta hoy la Iglesia local esta movilidad humana tan sufrida?

Como decía, una de las características más hermosas de mi tierra es la hospitalidad; somos capaces de acoger a lo grande incluso cuando tenemos muy poco en nuestras manos. Siempre recuerdo con mucho agradecimiento y emoción todas aquellas veces en las que mis padres cedían incluso su cama de matrimonio a nuestros huéspedes que venían de Alemania, donde yo nací porque mis padres habían emigrado a Alemania. Entonces dormían en el suelo. Así que la hospitalidad es sacrosanta y toda la nación ha dado un gran testimonio acogiendo a tantos sirios, pero también a iraquíes, iraníes, afganos, incluso ucranianos y rusos. Pensar en la tragedia de Cutro y de otros lugares me hace llorar el corazón, porque me cuesta identificar el azul mar Mediterráneo de mi infancia, donde iba a pescar con mi padre, pescador, con un mar que succiona miles de vidas. No son números, todos tienen un nombre, un rostro, una historia, todos son amados, deseados por el Señor Jesús. Nos comprometemos, sí, a acoger a los que no tienen más remedio que abandonar su tierra, pero no basta. No basta con darles ropa, comida, juguetes. La Iglesia de Turquía, aparentemente pequeña y con pocos recursos, hace grandes esfuerzos, no sólo para acogerlos, sino sobre todo para que se sientan parte de la comunidad cristiana autóctona. Desgraciadamente, a pesar de todos los intentos por llegar a la otra orilla, parece que seguirán muriendo; que María, la estrella del mar, les asista para que ninguno de ellos se pierda, nunca más.

¿Cómo se están preparando para el Jubileo? ¿Hay alguna historia concreta de esperanza que crea que puede contarnos?

Mientras llevaba a Lisboa a un grupo de 40 jóvenes, un grupo que representaba a toda la Iglesia de Turquía, católicos latinos, siriacos, caldeos, armenios, neófitos y catecúmenos, también nos preparamos para el Jubileo de los Jóvenes, a finales de julio. Sin embargo, antes del viaje a Roma, en nuestro Vicariato haremos un camino de preparación con varias etapas. Hay que preparar el «corazón» de los jóvenes, y la última encíclica del Santo Padre, Dilexit nos, nos ofrece un hermoso mapa para ello, con una brújula precisa que es el Sagrado Corazón de Jesús: «Es allí, en ese Corazón, donde finalmente nos reconocemos y aprendemos a amar». Los jóvenes de hoy, capaces de tantas cosas, a menudo no se reconocen ni se aprecian. Yo les acompañaré personalmente, a su lado, para que juntos podamos descubrir el verdadero amor, como Él nos amó. ¿Una bella historia que contar? La pequeña iglesia del convento de los Capuchinos de Antioquía se prepara para celebrar la misa de Navidad. Los capuchinos han trabajado mucho para vendar las heridas de esta pequeña iglesia, dañada por el terremoto, y por eso la hemos designado iglesia jubilar del Vicariato de Anatolia. Así, la pequeña iglesia de la ciudad de Antioquía, casi totalmente arrasada por el terremoto, será el signo jubilar de un nuevo comienzo.