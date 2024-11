Shevchuk: Inmersa en un océano de dolor, en Ucrania brota siempre la esperanza

El jefe de la Iglesia greco-católica repasa los mil días de conflicto en su país: «Tras la conmoción inicial, comenzó un reinicio. Todo estaba destruido, todo había que renovarlo». El arzobispo mayor pide que no se deje sola a Ucrania ni se la considere «un problema»: en nuestra resistencia está la solución a tantas injusticias del mundo actual

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano



El arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk habla de dolor, pero aún más de esperanza, al repasar los mil días de la guerra en la que está sumido su país, Ucrania, desde febrero de 2022. En declaraciones a los medios de comunicación vaticanos, el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana reitera su condena de una guerra estigmatizada como «insensata y sacrílega» y hace un llamamiento en nombre de la población para que no sea abandonada: «No nos dejen solos», dice. «Incluso en silencio, estén presentes a nuestro lado».



Beatitud, ¿qué sentimientos prevalecen entre la población de Ucrania después de mil días de guerra total, incluso teniendo en cuenta los ataques rusos de la última semana?



Si hablamos de sentimientos, por un lado hay un profundo sentimiento de tristeza. La gente está muy triste porque cada día tenemos que ver con nuestros propios ojos la terrible cara de la muerte, de la destrucción. Por otro lado, sólo con ver cómo hemos vivido estos mil días, prevalece el sentimiento, es más, la virtud, la capacidad de tener esperanza. Porque sin esperanza hoy es imposible seguir viviendo en Ucrania. Cuando vemos cómo los trabajadores de la infraestructura energética ucraniana después de un ataque con misiles, después de cada destrucción, vuelven a empezar y al cabo de unas horas intentan reparar los daños, cuando vemos a nuestros médicos que a pesar de los peligros ayudan a sacar a la gente de las casas destruidas, a salvar vidas, entonces junto con el dolor, hay esperanza. La esperanza de personas de diversas profesiones, de diversos sectores de la sociedad, de diversos grupos sociales de Ucrania.



Muchos ucranianos dicen que la guerra les ha cambiado mucho. ¿Qué cambios o transformaciones cree que está experimentando la Iglesia en Ucrania? ¿Y qué de esta experiencia podría compartirse con los católicos de todo el mundo?

Cuando estalló la guerra y, en un instante, nos encontramos bajo las bombas, experimentamos un profundo shock. Muchos estudiosos de la psicología y las ciencias sociales, pero también nosotros desde un punto de vista espiritual, coincidimos en que este shock fue como un momento de reinicio: en un solo instante se rompieron todas las relaciones humanas, se destruyó todo lo que habíamos entendido, conocido, experimentado hasta entonces. Este reinicio provocó una renovación porque tuvimos que renovar nuestras relaciones, en primer lugar con nosotros mismos, cada uno tuvo que entender «¿quién soy? ¿qué tengo que hacer?». Cayeron todas las máscaras, las apariencias, se reveló un sentido profundo del ser humano en su grandeza y también en su debilidad. Esta conmoción provocó también otro fenómeno: perder y recuperar la relación con Dios. Cuando experimentas el bombardeo, ves temblar tu casa y oyes el horrible estruendo de las bombas, es como si estuvieras en una noche espiritual y gritaras: «Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?», como Jesús en la cruz. Pero entonces este Dios, que en un momento parecía haberse oscurecido, se hace presente y la Iglesia asiste a un fenómeno de profunda conversión. Una conversión de sacerdotes, obispos, monjes, fieles, pero también la conversión de personas alejadas de la Iglesia. Redescubrir a Dios como fuente de la propia vida y en medio del desastre, de una noche de dolor. Este es el sentido de la vida espiritual y eclesial: perder y volver a encontrar, pasar por la destrucción y luego encontrarse en un mundo diferente, en una sociedad diferente, en un país diferente. Por eso todos dicen que esta Ucrania que muchos conocían antes del 24 de febrero de 2022 ya no existe. Debemos cubrir este pueblo, este país, redescubrir la Iglesia de Cristo presente entre la gente.



El don más precioso de Dios es la vida. Tantas familias en Ucrania lloran la pérdida de seres queridos que cayeron en el frente o murieron en los bombardeos. ¿Cómo puede la Iglesia seguir ayudando a la gente a amar y proteger la vida?

En estas circunstancias experimentamos la sensación de estar inmersos en un océano de dolor. El dolor humano es un misterio y la Iglesia sigue las huellas de Jesucristo, que supo entrar en las profundidades del dolor humano y luego mostrar el camino de salida. Hemos aprendido algunas cosas. La primera, no tener prisa en decir «te comprendo». Muchas personas del extranjero, incluso amigos, nos dicen: «Os comprendemos», pero estas palabras nos causan un profundo dolor porque no se puede decir a un niño que ha perdido las piernas: «Os comprendo». En segundo lugar, es muy importante estar presentes aunque no podamos decir nada. El sacramento de la presencia es importante. Pedimos «silencio, pero presencia a nuestro lado. No nos dejes solos». La presencia de la Iglesia es un sacramento que hace visible la presencia real del Señor en medio de su pueblo. Lo tercero y más importante es el poder de la palabra. Ella trae el poder de Dios, la vida, la esperanza, la capacidad de renovar nuestros recursos humanos y espirituales. La palabra del Evangelio es verdaderamente vida. No se trata de una frase bonita o de una metáfora: con mis propios ojos vi que, cuando proclamaba la palabra de Dios, esta palabra daba vida literalmente a las personas. ¡Un milagro!





Beatitud, en tantas entrevistas oímos decir a los ucranianos que son los primeros en desear la paz, pero lo que está sucediendo parece, por desgracia, alejar cada vez más este objetivo. ¿Cuál es la fuente de esperanza de que una paz justa y duradera pueda llegar a este atormentado país?



Hemos experimentado que esta fuente de esperanza no se encuentra fuera de Ucrania, en el extranjero, sino dentro de nosotros. Nos dieron tres días... y ahora estamos hablando del milésimo día de una guerra sin sentido, blasfema y sacrílega. Hemos visto que justo dentro de nosotros hay una fuente brotante de resistencia, de resiliencia, de esperanza, que se convierte en un problema político, militar, diplomático. El agresor quiere aniquilar esta fuente brotante, no quiere reconocer que existe, quiere destruirla con misiles, bombas, tanques. Y a veces esta fuente de esperanza también crea problemas a los políticos, muchos ven en Ucrania un problema.

Pero no entienden que ahí, en esta fuente, está la solución para tantas injusticias, para tantas situaciones para el mundo moderno que está experimentando la pérdida de su humanidad.

Incluso los diplomáticos se sienten interpelados por esta fuente de esperanza y de resistencia en Ucrania, buscan diversas fórmulas de paz, fórmulas de negociaciones políticas, pero hasta ahora no las han encontrado. Creo que esta fuente no tiene ciertamente un origen meramente humano: cada día vemos cómo nuestras fuerzas humanas se vacían y luego se llenan. Hay una chispa de vida.



¿Desea añadir algo más?



Me gustaría añadir que, en realidad, hoy en Ucrania estamos viviendo algo que va más allá de las fronteras de una sola nación, de un solo país, incluso de una sola Iglesia. Se está revelando el auténtico rostro de la humanidad, y quienes sean capaces de reconocerlo comprenderán que Ucrania hoy no es un problema, sino parte de la solución.

