La Arquidiócesis de Panamá celebra la 39 JMJ con Reliquia de Carlos Acutis

La Arquidiócesis de Panamá celebra la XXXIX Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) este domingo, 24 de noviembre de 2024 con la entronización oficial de la reliquia del beato adolescente Carlos Acutis, conocido por su devoción a la Eucaristía y por ser un referente moderno para la juventud católica.

Panamá celebró esta Jornada Mundial de la Juventud diocesana con un acto significativo: la entronización oficial de la reliquia del beato adolescente Carlos Acutis, que será canonizado por el Papa Francisco el próximo 27 de abril. Este evento será presidido por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, acompañado por el Nuncio Apostólico en Panamá, Monseñor Dagoberto Campos Salas

Reliquia Carlo Acutis en Panamá

La reliquia de Acutis

Monseñor Ulloa ha señalado que la reliquia consiste en cabello y parte del cuerpo del futuro santo Acutis, cuya canonización será el próximo 28 de abril de 2025, y que luego de su entronización, y ser proclamado junto con el santo José Sánchez del Río como patronos de la niñez y adolescencia panameña, será ubicada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua para su veneración.

Un Encuentro Mundial en las Diócesis

La Jornada Mundial de la Juventud, instituida por San Juan Pablo II en 1986, alterna cada año entre celebraciones diocesanas y encuentros internacionales. Este año corresponde a la dimensión diocesana, donde cada comunidad local organiza actividades de reflexión y celebración para sus jóvenes. La JMJ internacional más reciente fue en Lisboa, en 2023, reuniendo a más de 1.5 millones de jóvenes. La próxima cita global será en Seúl, Corea del Sur, en el verano de 2027, pero antes, los jóvenes están invitados al Jubileo de los Jóvenes en Roma, del 28 de julio al 3 de agosto de 2025.

Entrega de los símbolos de la JMJ a los coreanos



Hoy en la celebración eucarística en la Basílica Vaticana, la delegación portuguesa entregó a la coreana la cruz y el icono Salus Populi Romani.



A partir de hoy, los jóvenes de Seúl, podrán llevar estos dos símbolos en peregrinación al país asiático, viajando a otros lugares de Asia, en las ciudades y en el campo, llegando a los que sufren, a los presos, a los pobres y a los jóvenes sin esperanza para ofrecerles a ellos cercanía y consuelo. Un peregrinación especialmente significativa, porque se desarrollará en países predominantemente no cristianos. El dicasterio Laicos Familia y Vida, había declarado que se espera que muchos jóvenes se conviertan en 'incansables misioneros de la alegría', de modo que incluso aquellos que nunca han participado en una JMJ en los próximos tres años recorrerán un camino, sobre todo interior, para llegar a dar un valiente testimonio de Cristo".

Acutis y Frassati santos en el Jubileo del 2025

Por último, Francisco en el ángelus recordó que el próximo 27 de abril, en el contexto del Jubileo de los Adolescentes, proclamará Santo al Beato Carlo Acutis. Además, según le informó el Dicasterio para las Causas de los Santos que está a punto de concluir positivamente el estudio de la Causa del Beato Pier Giorgio Frassati, por lo tanto, será canonizado el próximo 3 de agosto, durante el Jubileo de los Jóvenes, después de haber obtenido el parecer de los cardenales. ¡Un aplauso para los próximos nuevos santos! Exclamó el Papa

El Mensaje del Papa Francisco

El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, invita a los jóvenes a encontrar en Dios la fuente de su fortaleza y a renovar su esperanza incluso en tiempos difíciles. El lema de este año, tomado del libro de Isaías, resalta la promesa de Dios de dar fuerzas a los cansados y renovar el espíritu de quienes ponen su esperanza en Él:

"Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan". (Is 40,31).

La celebración en Panamá este domingo será un recordatorio de que los jóvenes, apoyados en la fuerza de Dios, están llamados a ser agentes de esperanza y transformación en sus comunidades.