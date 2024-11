Iglesia italiana, concluyó la Asamblea sinodal: El sentido de caminar juntos

El encuentro celebrado en Roma, en San Pablo Extramuros, concluyó el 17 de noviembre. Conclusiones del arzobispo Castellucci: «Hemos tenido cuidado de no olvidar a los últimos, a los que viven en las periferias existenciales, a los pobres. Ahora el compromiso será traducir las reflexiones recogidas en las fases de escucha y discernimiento en decisiones y opciones concretas».

Giovanni Zavatta - Ciudad del Vaticano

Ningún texto escrito, por ahora, porque «incluso antes y quizás aún más» el Camino Sinodal es la belleza de ser un «pueblo profético», celebrando, rezando, interactuando juntos, en la misma mesa. Así resumió el arzobispo Erio Castellucci, presidente del Comité Nacional del Camino Sinodal, la conclusión de la primera Asamblea Sinodal de las Iglesias de Italia, celebrada del 15 al 17 de noviembre en la basílica romana de San Pablo Extramuros. Una conclusión marcada por el mensaje que los participantes quisieron enviar al Papa Francisco, agradeciéndole sus palabras de aliento y apoyo. Durante estos días «hemos captado la vivacidad que sigue habitando en las comunidades de nuestros territorios. Nos hemos preocupado de no olvidar a los últimos, a los que viven en las periferias existenciales, a los pobres. Hemos rezado con ellos y por ellos [...]. Nuestra gratitud se convierte ahora en un compromiso para traducir las reflexiones recogidas durante las fases de escucha y discernimiento en decisiones y opciones concretas». Una misión a realizar «en el estilo de la proximidad» como las primitivas comunidades cristianas: «También nosotros sentimos esta vocación a una misión realizada no en soledad, sino juntos, para llevar el Evangelio con valentía y esperanza, sobre todo a través del testimonio del amor fraterno».

Caminar con la humanidad de este tiempo

En su discurso, monseñor Castellucci destacó cuatro estilos que han marcado los testimonios contenidos en las síntesis diocesanas: la escucha, el diálogo, la participación y una «mirada más profunda» que ha permitido «escrutar los pliegues de nuestra historia, captando con humildad tanto las heridas dentro y fuera de la Iglesia, como los rayos de esperanza y de vida que habitan la cotidianidad de los hogares y de las calles y que a menudo quedan sepultados bajo el manto de las malas noticias». Un texto final, señaló, «será ciertamente necesario» y será discutido y votado en la segunda Asamblea del Sínodo (31 de marzo-4 de abril de 2025) y en la próxima Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (26-29 de mayo): «Evidentemente -explicó Castellucci- no podrá contener todos los temas pastorales y sociales, pero deberá tenerlos presentes porque constituyen el horizonte misionero con el que debe medirse la reforma de nuestras Iglesias; si a algunos les parece que los temas propuestos en las fichas son demasiado intraeclesiales, es porque el Camino sinodal serpentea en torno a lo que debe «cambiar» dentro de la Iglesia, para poder caminar más expeditivamente con la humanidad de nuestro tiempo, cosechando los frutos del Espíritu y anunciando de forma más ágil el Evangelio de Jesús». El texto final, por tanto, «no será un grueso manual de temas pastorales, sino un intento de desbloquear ciertas cargas que ahora nos afligen, porque estamos heridos por el pecado».

Junto a los pobres

En la homilía de la misa conclusiva, el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Maria Zuppi, centró sus reflexiones en la Jornada Mundial de los Pobres celebrada ayer: «Se nos juzga por lo que hacemos con los pobres, no por ideas sobre ellos o declaraciones. No son una categoría, sino personas que hay que encontrar, tocar, ver, elevar. Es una cuestión de amor que se convierte en respuestas, hogares, una red de seguridad, una visita, incluso una economía renovada». Los pobres, «en una cultura que ha antepuesto la riqueza y a menudo sacrifica la dignidad de las personas en el altar de los bienes materiales, nos enseñan que lo esencial de la vida es otra cosa». Zuppi, refiriéndose al «caminar juntos» que distingue el estilo del sínodo, nos instó a encontrar formas (formales, abiertas o espontáneas) de expresarlo «con los muchos mendigos de la vida que encontramos, todos frágiles aunque lo olvidemos. Es una fragilidad para ser amado y no para ser juzgado, huido, escondido, maldecido. Ser amado para que se convierta en fuerza, recordando que cuando somos débiles es cuando somos fuertes».

Las celebraciones

La jornada del sábado, abierta por el debate en las mesas sinodales, continuó con la Lectio divina «La fuerza del Espíritu y la oración concordante» , a cargo del P. Dionisio Candido, responsable del apostolado bíblico de la CEI, y la presentación, con Cáritas Roma, por parte de los delegados de proyectos en favor de los últimos. Otro momento central fue la celebración de las Vísperas y la oración por las víctimas de abusos dirigida por el secretario general de la CEI, el arzobispo Giuseppe Andrea Salvatore Baturi.