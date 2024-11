¿Cuánto pesa el hambre de un niño?

En L'Osservatore Romano la reflexión del vicario de la Custodia de Tierra Santa sobre el drama que viven miles de menores en Oriente Medio a causa de la guerra y la violencia: "Es necesario ahora, inmediatamente, considerar la paz como la única vía posible para afirmar la verdad y la justicia que este mundo necesita".

por Ibrahim Faltas *

La muerte es una de las pocas certezas de la vida. Es el final de un camino natural o sino ocurre por otras razones, a menudo trágicas: catástrofes, accidentes y enfermedades. Afecta toda muerte que no es la conclusión natural de la vida, afecta el sufrimiento y la impotencia de no poder evitarlas. Todas las guerras son injustificables, el sufrimiento y el dolor no son cuantificables para ningún ser humano de cualquier edad, raza, nacionalidad, para ningún ser humano que haya vivido en cualquier época histórica. La guerra que azotó Tierra Santa y Oriente Medio no es ni más ni menos devastadora que otras, pero sí impactante por el altísimo número de niños que murieron, resultaron heridos o discapacitados de por vida.

Esta guerra y todas las demás que hoy están presentes en el mundo son impactantes, porque las vemos y sentimos sin estar presentes. Gracias a la tecnología son impactantes porque nos enteramos en tiempo real del sufrimiento de los niños y de muchos seres humanos y no podemos hacer nada. No podemos apresurarnos a cavar para salvar a los heridos bajo los escombros, no podemos envolvernos en mortajas y enterrar los cuerpos sin vida de víctimas inocentes. No podemos sustentarnos con comida y agua, no podemos curar heridas del cuerpo y del alma, no podemos regalar una sonrisa, un juguete o un caramelo, no podemos sentarnos al lado de un niño y leer juntos un cuento.

¡Es esta impotencia la que conmociona y destruye! La historia nos ha transmitido noticias, datos y cifras de masacres, asesinatos, exterminios, genocidios: cualquier otro nombre dado a estas brutalidades nunca dará razón y justificación a la tragedia del mal. Pero no pudimos evitar esas cifras y esas brutalidades, porque fueron reveladas después de haber sido cometidas. ¡Ahora vemos, oímos y aprendemos sobre el mal en vivo y no podemos detener las armas y cambiar los corazones!

Un escritor y pedagogo escribió: «¿Cuánto pesa la lágrima de un niño? La lágrima de un niño travieso pesa menos que el viento, la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra". Todos los días vemos fotos y videos de niños que sufren, todos los días vemos lágrimas que no podemos secar. ¿Cuánto pesa en nuestras conciencias el sufrimiento de un niño? ¿Cuánto le costará a la humanidad la derrota de no haber detenido a quienes matan? En los últimos días se ha difundido un vídeo en el que se ve a algunas mujeres en Gaza corriendo, llevando una sábana sobre la que se coloca el cuerpo de una persona.

Corren para escapar de un ataque y, al mismo tiempo, para enterrar el cuerpo de un ser querido, desafían el peligro para dignificar la vida, incluso en la muerte. En esas imágenes vi la muerte y la vida, vi la carrera hacia la salvación y la inmovilidad de quienes ya no pueden salvarse, vi el amor y la solidaridad, vi los valores esenciales en los que todo ser humano debe inspirarse. Los mismos valores a los que deben recurrir los hombres y mujeres que tienen en sus manos el destino del mundo, dejando de lado, o más bien anulando, el deseo de supremacía, de poder, de autoritarismo. Es necesario ahora, de inmediato, considerar la paz como el único camino posible para afirmar la verdad y la justicia que este mundo necesita. Si todos logramos compartir juntos estos principios esenciales, seremos capaces de comprender el dolor de los demás, podremos hacerlo nuestro y podremos hacer cosas buenas, incluso derrotar las guerras.

* Vicario de la Custodia de Tierra Santa