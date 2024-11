Ante crisis energética, episcopado ecuatoriano llama a mantener la fe

Los racionamientos de electricidad prolongados y las próximas elecciones presidenciales provocaron una situación de tensión en Ecuador que amplifica la crisis del país en todos sus niveles.

Ariana Pernía Paolini – Ciudad del Vaticano

Frente a la situación de crisis energética, sumada a las tensiones políticas por las venideras elecciones presidenciales del 2025, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana llama al pueblo a mantenerse firme en la fe y a encontrar “esperanza en medio de la oscuridad de la violencia”.

Ecuador atraviesa una de los mayores casos de escasez de energía eléctrica, que ha causado apagones prolongados de, incluso, 12 y 14 horas; ante tales condiciones, los obispos de la nación insistieron en que no se puede “ceder a la tentación del fatalismo o la desesperanza”; aunque, la crisis social, política y económica, impacte a la sociedad y provoque que “la vida diaria se altere y que el curso normal de la sociedad se vea afectado”.

En tal sentido, el episcopado aseveró que la escasez energética “engendra más pobreza al aumentar el desempleo” y, señaló, que puede tratarse de una de las consecuencias de la “agresión constante a la creación”, dado que, el suministro energético de la nación depende, en su mayoría, de las centrales hidroeléctricas.

Encontrar consuelo a través de la fe

Ante la crítica situación que atraviesa el país, los obispos instaron a la población a mantener la fe y, afianzándose en la Palabra de Dios, recordaron que hay que “ver siempre más allá y pensar que lo imposible es siempre posible”.

“La fe nos da el consuelo y la certeza de que no estamos solos”

“La fe nos da la fuerza para superar el sufrimiento, para hacer frente a las adversidades y tener la convicción de que Dios no abandona a sus hijos”, explicaron los religiosos en el texto, a la vez en que exhortaron a los fieles a no caer en la desesperación y a no perder la esperanza a pesar de las dificultades.

A este respecto, las autoridades de Ecuador anunciaron el 17 de noviembre la compra de electricidad a Colombia, a fin de paliar los prolongados cortes de luz y reducir la cantidad de horas que pasa la población sin acceso al servicio eléctrico.

De frente a los comicios electorales

El 9 de febrero del 2025, más de trece millones de ecuatorianos estarán llamados a ejercer su derecho al voto. Las elecciones presidenciales se preparan en un contexto de crisis, donde los problemas eléctricos, la inseguridad y la tendencia a decrecer del Producto Interno Bruto (PIB) del país, parecen alinearse y acrecentar las tensiones en la nación.

Por tal motivo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana exigió a las partes políticas que se enfrentaran en los comicios electorales, la presentación de “programas viables, que muestren el rumbo que el país tomará en caso de llegar al poder”; al mismo tiempo en que atestiguó que la democracia debe imponerse como la solución y la “mejor alternativa a nuestra búsqueda de justicia, de paz, de equidad”, con el objetivo de garantizar el respeto a todos los ciudadanos, así como “la apertura al diálogo con otros, la defensa de la institucionalidad, la alternabilidad en la conducción del Estado”.