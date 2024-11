Misioneros en Chad: El pueblo no se beneficia del dinero del petróleo

Desde uno de los países más pobres, la petición de condonación de la deuda, como quiere el Papa, para apoyar los servicios básicos y las actividades agrícolas, crear infraestructuras que frenan el daño medioambiental. Los Combonianos denuncian la explotación por parte de las multinacionales y piden a la comunidad internacional "despertar". "Eternizar la ayuda es sólo una solución provisional: necesitamos desencadenar procesos de paz, justicia y promoción humana".

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Con más del 40 por ciento de su población por debajo del umbral de pobreza, el Chad vive en un sufrimiento crónico exacerbado por daños climáticos a una situación nunca antes vista en las últimas semanas, por violentos enfrentamientos con los grupos armados del fundamentalismo islámico de Boko Haram, por la dificultad de gestionar un flujo continuo de personas desplazadas que huyen de la sangrienta guerra civil en el vecino Sudán. Los misioneros Combonianos presentes en el país hablan del enorme esfuerzo que hay que hacer en una tierra que está al límite de la habitabilidad, especialmente en los meses de verano, de lo contrario es imposible resistir.

El dinero del petróleo se destina a las armas o a las multinacionales

Chad es un país que desempeña un papel importante en el equilibrio del Sahel, también por la voluntad demostrada de acoger a los refugiados, y sus esfuerzos deben ser reconocidos. Así lo afirmó la representante especial de la Unión Europea para el Sahel, Emanuela Del Re, en la inauguración de la reunión convocada en Yamena con los enviados especiales de la UE en la región, y con los de EE.UU., Canadá, Reino Unido, Noruega, Suiza y Japón. Sin embargo, es un hecho que se encuentra entre los países más pobres del mundo y que desde 2003 Chad se ha convertido en un exportador de petróleo, a pesar de seguir siendo el segundo país menos desarrollado del planeta precedido por Sudán del Sur, es una vulnerabilidad que ha estado abierta durante décadas y preocupan a quienes han estado en el lugar en varias ocasiones durante décadas para apoyar a una población exhausta.

La pobreza de las periferias

Uno de ellos es el padre Renzo Piazza, que llegó aquí en 1982; estuvo allí nueve años, seguidos de otros nueve años de ausencia y regresó en el año 2000 por diez años. Después de 14 años, en septiembre, encontró una capital irreconocible para él: desproporcionada, caótica. Además, nos explica que en las capitales africanas la población se duplica cada diez años. "Al no encontrar más espacio en el centro, nos detenemos en los suburbios, donde la vida es difícil, sin carreteras ni electricidad. Sin embargo, la gente prefiere quedarse allí porque el terreno cuesta menos y pueden construir una pequeña casa con el riesgo de que se destruyan cuando tienen que hacer algún trabajo de infraestructura". El misionero dice que "aquí todo es trabajo duro, viajes, trabajo bajo el sol abrasador, con traslados en camionetas que son enormes. Si no puedes luchar no puedes sobrevivir aquí. De marzo a mayo es inhabitable por el calor. Casi todo el dinero va a las multinacionales - señala - que habían previsto que una parte de los beneficios de la venta del petróleo iría a parar a las generaciones futuras, pero en esencia sigue habiendo una situación de gran pobreza".

Apoyo al llamamiento del Papa para la reducción de la deuda

Para un país como Chad, la cancelación de la deuda podría tener repercusiones importantes y positivas, aunque dependerán de la gestión de los fondos liberados. Así, una mujer, feligresa del padre Renzo y con un cargo de responsabilidad a nivel ministerial, comenta el llamamiento del Papa Francisco en el mensaje a la Cop29 para la reducción de la deuda de los países pobres. Una operación de este tipo para un país como Chad, explica, debería funcionar teniendo en cuenta el fortalecimiento de los servicios básicos (acceso al agua potable, atención sanitaria y educación); apoyar la agricultura y la seguridad alimentaria, sectores bajo presión debido a la sequía y la degradación de la tierra (con menos deuda que pagar, el gobierno podría invertir más en mejorar los sistemas de riego o las técnicas de cultivo); invertir en infraestructuras (transporte, energía y comunicación) para poder desarrollar el comercio, pero también la conexión entre las zonas rurales y las urbanas; reducir la pobreza y la desigualdad con una mejor atención social, particularmente en regiones aisladas donde el acceso a recursos y oportunidades económicas es limitado.

Inundaciones y basura, indignación en una tierra desfigurada

Lo que ha empeorado enormemente un contexto de privaciones como el de Chad han sido las recientes inundaciones que, como informa el padre Piazza, siguen afectando a muchas familias y que han afectado a 16 países de África occidental y central. El clérigo afirma que en la capital "la vida es bastante tranquila, no hay señales tangibles en comparación con lo que ocurrió en las regiones del lago Chad". Explica, sin embargo, que el riesgo de acabar inundado se produce cada vez con más frecuencia ya que Yamena es donde confluyen los dos grandes ríos del país y, cuando el período es más crítico, si no se protege con bolsas de arena las inundaciones de muchos barrios. "En algunas zonas vi camiones con arena para crear barreras. En el sur, donde había campos cultivados, la fruta se desperdició. La Iglesia puso a disposición terrenos que tenía para acoger a los que tenían que abandonar sus casas. Recibieron bolsas de arroz. En los últimos días nos estamos organizando precisamente para ayudar a los necesitados. Son soluciones provisionales - observa - pero hay que hacerlo en sentido previo". Está claro, añade, que "nos enfrentamos a los daños del cambio climático". El agua va acompañada de otro efecto desestabilizador que afecta a los residuos: "Las calles están llenas de canales para el drenaje del agua, pero están llenos de basura porque la recogida no funciona. Y con el viento, como ahora, también espesa la arena. Con el resultado de que todo está bloqueado". A este respecto, ACNUR, comprometido con la asistencia inmediata y el apoyo a largo plazo a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida, expresó su máxima aprensión: "Los efectos catastróficos de las inundaciones están destinados a extenderse mucho más allá de la temporada de lluvias de este año, exacerbando las dificultades ya afrontadas" por comunidades vulnerables”.

Los efectos de los cambios climáticos

Ataques de Boko Haram e inestabilidad interna

En el Ángelus del 1 de noviembre, el Papa Francisco expresó su cercanía a los chadianos afectados por las inundaciones, al mismo tiempo que mostró su dolor por las víctimas del grave atentado terrorista de los días inmediatamente anteriores que costó la vida a decenas de personas cuya muerte el ejército había asegurado que había sido acusado de local que supuestamente mató por error a decenas de pescadores en un intento de atacar a los yihadistas de Boko Haram. Desde que en 2009 este grupo armado somalí inició su campaña de violencia en el noreste de Nigeria, la insurrección se ha extendido rápidamente a los países vecinos, entre ellos Níger, Camerún y Chad, con una amenaza que está todo menos latente. Para intentar bloquear estos repetidos ataques, las naciones cercanas a Chad "pidieron ayuda al ejército local, muy experimentado, que sufrió pérdidas, aunque Boko Haram sufrió pérdidas mayores", explica el padre Piazza. El clérigo dice que ha conocido a varias personas que perdieron a familiares en los enfrentamientos. "Boko Haram ciertamente no será derrotado porque está demasiado arraigado en muchas zonas", admite y denuncia el estado de ánimo, en su opinión falso, de ciertos sectores de la población convencidos de que en realidad no se trata de Boko Haram sino de movimientos rebeldes. Ciertamente, los grupos yihadistas se han reorganizado y relanzado sus operaciones aprovechando la inestabilidad política interna de Chad, donde la transición presidencial de 2021 sigue marcada por protestas y disturbios.

Los colaboradores del misionero comboniano

La dolorosa acogida de los refugiados sudaneses

Desde la frontera con Camerún, donde se encuentra la capital, hasta Abéché, hacia el noreste, hay aproximadamente 700 kilómetros. El hermano Enrico Gonzales, también comboniano, vive aquí desde hace tres años. Junto con un hermano y un sacerdote diocesano, anima la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, que cubre el territorio fronterizo con Sudán. Se trata de una zona muy delicada y que sufre constantemente, la puerta de entrada para los refugiados de Sudán. Los campos de refugiados albergan hasta cincuenta mil personas, mientras el desierto que se avecina. "El agua es un problema muy grave. Casi todas las agencias humanitarias del mundo han intervenido para intentar aliviar la situación, pero es verdaderamente muy, muy difícil. Intentamos hacer lo que podemos", confiesa el misionero. La parroquia insiste en el vicariato de Mongo, una ciudad a 400 kilómetros de Abéché: "aquí la Cáritas diocesana está interviniendo en algunos campos para construir refugios, pozos, pero es complicado. No es tanto la cuestión de la seguridad lo que crea un problema, porque aquí la situación es relativamente tranquila, pero desde el punto de vista logístico hay cuestiones críticas. Por ejemplo, aquí hay un aeropuerto, pero, al ser militar, es para uso exclusivo de las fuerzas chadianas. El transporte con convoyes lleva demasiado tiempo, especialmente durante la temporada militar "algunos refugiados han sido trasladados a la ciudad, aquí, esperando el reconocimiento. Yo estuve en Sudán hace veinte años y ahora me encontré con los hijos y nietos de los refugiados de la guerra de Darfur", dice.

Uno de los campos de refugiados

"Llegué a Chad hace diez años y todavía encontré a los sudaneses desplazados que ahora se han asentado aquí. Creo que definitivamente se quedarán aquí porque, a pesar de todo, todavía es seguro", continúa Gonzales, satisfecho de que al menos el gobierno no cierra la frontera, de lo contrario los sudaneses quedarían atrapados en un destino de muerte segura debido al conflicto civil que prevé las treguas. El hermano Enrico utiliza el arma de la ironía para exorcizar el cansancio y la ira que siente ante una guerra civil, la del vecino Sudán - hacia la que el Papa también dirige continuamente su pensamiento - que define como "aterradora" y en la que el Comboni College ella misma pagó el precio, saqueó e incendió. Gonzales también tuvo que lidiar con refugiados sudaneses cuando vivió en Egipto hace algún tiempo, pero nunca se acostumbró a la matanza y el sufrimiento en los campos, ahora olvidados por la comunidad internacional. "Necesitamos una llamada de atención", advierte. "Las grandes organizaciones intentan hacer lo mejor que pueden, pero aquí el problema es siempre el mismo: eternizar la ayuda en lugar de resolver el problema de raíz, que sería desencadenar procesos de paz, reconciliación y justicia. Pero es extremadamente complejo".

Por una pastoral sinodal que supere el clericalismo

La zona de Abéché está habitada por una minoría muy pequeña de cristianos, donde "las relaciones con los musulmanes son formalmente buenas", informa el hermano Enrico. El padre Piazza vuelve a hablar de la colaboración interna en la vida de la Iglesia de la capital, involucrada en la pastoral carcelaria y en los suburbios "donde no hay nada, pero hay personas, gente de buena voluntad que se ha organizado para encontrar un lugar donde rezar el domingo". Habla de cómo se implican en la animación, tratando de cuidar la formación en este ámbito que poco a poco se transformará en vicariato y luego en parroquia. "Actualmente sólo hay un albergue que acoge a los que rezan. En la celebración comboniana había 1.500 personas. Un hermoso cambio que he visto - dice el misionero - es que ahora en las comunidades se encuentran personas que se han hecho mayores, cristianos que han crecido en fidelidad a la Iglesia y que garantizan los servicios, dando continuidad aquí ya se ponen en práctica la sinodalidad y la ministerialidad con un trabajo en equipo predominantemente en manos de laicos, sin los cuales el sacerdote realmente no podría hacer nada". Su último pensamiento se dirige al Papa Francisco, "un don que el Espíritu Santo ha dado hoy a la Iglesia, un don también para la Iglesia del Chad. Mi deseo - subraya finalmente - es que sea más escuchado en esta Iglesia que a replegarse en el clericalismo. Habrá que tener paciencia para que crezca en ambos pulmones, en la oración, pero también en la dimensión de la promoción humana". La glosa de una anécdota que vale años y años de misión, la mayor recompensa: “una vez la esposa de un catequista me dijo 'Tú eres mi hermano'”.

Catequesis después de la Misa en la zona pastoral de S. Daniele Comboni en Kilwiti, en las afueras de Yamena.