"Paz y bien" en Tierra Santa: La invocación de San Francisco resuena en Jerusalén

Mientras la guerra hace estragos y divide, niños y jóvenes estudiantes de la Custodia celebran la memoria litúrgica del Poverello de Asís

por Ibrahim Faltas *

¡Paz y bien! Así saludó Francisco de Asís, el joven convertido al amor de Cristo, el santo de la paz que deseaba e imaginaba la paz en los tiempos oscuros de la guerra. Con el mismo saludo franciscano acogí en nuestra iglesia de San Salvador a los niños y jóvenes de la Escuela de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén, celebrando la Misa por la fiesta de San Francisco en el día de su tránsito. Nuestros niños y jóvenes viven la tragedia de la guerra con muchas dificultades, pero juntos rezamos para renovar de nuevo la esperanza de la paz. Después de un año doloroso, la guerra sigue gritando en Tierra Santa y la paz lucha por hacer oír su voz. San Francisco se encontró con el sultán al-Malik al-Kamil en Damietta; se presentó pobre, humilde, armado sólo con su fe en Cristo, y el sultán lo escuchó porque lo reconoció como un hombre de Dios. Otro Francisco, hombre de Dios de nuestro tiempo, busca el camino del diálogo para afirmar la necesidad, la exigencia y el deseo de paz. Estuve presente en Abu Dabi el 4 de febrero de 2019 cuando el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, firmaron el Documento sobre la Fraternidad Humana. Fue una declaración histórica que el Papa Francisco había deseado firmemente. Junto con Al-Tayyeb, les pidió que se sintieran hermanos y trabajaran juntos por una paz justa, para garantizar los derechos humanos esenciales y el respeto mutuo de la libertad religiosa. El Pontífice y el Gran Imán, unidos, pidieron a los hombres de fe que crean en la fraternidad humana, que se comprometan a trabajar juntos para vencer el odio y la violencia, especialmente cuando el odio y la violencia son causados por motivos religiosos.

El diálogo siempre aporta soluciones. Hay diálogo si hay encuentro. Y del encuentro nace el conocimiento del otro, del prójimo. El Papa Francisco siempre ha dicho que el odio y la violencia son incompatibles con la fe, con toda fe. Y pide a los creyentes, a cada creyente, que sea testigo y trabaje por la paz respetando la diferencia. Aceptando los numerosos llamamientos del Pontífice en este año de guerra, hemos pedido repetidamente a los poderosos del mundo que vuelvan al diálogo, que acudan a las conversaciones de paz con intenciones de paz. Hemos pedido responsabilidad para ofrecer oportunidades de paz mediante propuestas concretas y firmes: sin excluir toda posible mediación y sin favorecer a quienes quieren y apoyan la guerra, la muerte y la destrucción física y moral de la humanidad. Debemos creer en el hombre creado por Dios a su imagen, no podemos seguir aceptando seres humanos sordos a los gritos de dolor de sus semejantes, no podemos seguir aceptando seres humanos ciegos a los ojos desesperados de sus semejantes que piden indulgencia y paz. Hemos pedido sentido de la responsabilidad a quienes pueden detener la guerra y no lo hacen. Hemos pedido el coraje de la paz en la verdad y la justicia. Y habrá verdadera justicia cuando todo ser humano no pase hambre ni sed, si puede vivir seguro en su tierra y su hogar, disfrutar de derechos humanos esenciales como la salud física y mental, si se le ofrece un nivel de educación que le permita expresar sus pensamientos y la libertad de actuar dentro de la ley, si se le concede el respeto y la dignidad debidos a todo ser humano.



Padre Ibrahim Faltas

Hemos pedido a los organismos internacionales que apliquen las leyes ya existentes del derecho internacional para proteger a toda la «comunidad humana». Que no haya diferentes criterios de aplicación, sino que se garanticen los derechos humanos esenciales de todos los ciudadanos del mundo. Hemos pedido a la comunidad internacional más presencia, control, autoridad para evitar privilegios e intereses y detener la catástrofe. Hemos pedido limitar la fabricación, el uso y el comercio de armas para no volver a dar instrumentos de muerte a manos fratricidas. Después de un año de guerra, la esperanza se desvanece porque vivimos en la violencia cotidiana y no vemos ni oímos condenar y detener la guerra.

Trabajar por la paz significa comprometerse a afrontar y resolver la gravedad de la guerra, sin dar la espalda a un niño moribundo, sin aplazar la posible salvación de tantas vidas, sin esperar más a alimentar y rescatar a quienes lo han perdido todo pero tienen derecho al respeto de la dignidad humana. La paz hasta ahora ha sido deseada, esperada, imaginada.

Nunca hubiera pensado que la guerra que comenzó con el terrible atentado del 7 de octubre pudiera prolongarse tanto en el tiempo y extenderse desde el sur hasta el norte de esta importante zona geográfica. La querida Tierra Santa está atrapada en una espiral de violencia que comienza desde lejos y amplía su radio de acción una y otra vez. La guerra destruye hogares construidos con sacrificio y manos de hombres responsables de otras vidas. Casas que albergaban historias de familias y sentimientos, alegrías y penas, son ahora un montón de escombros. Es incomprensible alejar a un pueblo de su propia tierra, destruyendo y matando, llevando a los supervivientes a lugares desconocidos, enfrentándose a peligros e inseguridades, viviendo con miedo, sufrimiento e incomodidad.



La paz se realiza ofreciendo el derecho al estudio a los niños y jóvenes que experimentan la curiosidad y el entusiasmo de sus años. Este derecho esencial fue negado en Gaza, donde 15.000 niños y jóvenes murieron, donde la escolarización de cientos de miles de estudiantes se interrumpió bruscamente y donde 39.000 niños no pudieron realizar sus exámenes de bachillerato al final del curso escolar pasado. ¿Cuándo volverá a empezar un nuevo curso escolar en Gaza? Más de 42.000 muertos, más de 96.000 heridos y un número incalculable de desaparecidos bajo los escombros: cada muerte inocente no es sólo un número en el triste balance de esta tragedia. Hay historias de vida detrás de tan elevado número de muertos, heridos, desaparecidos y supervivientes que se enfrentarán al dolor y al sufrimiento durante el resto de sus días. Sólo podemos y debemos implorar al Dios de todos, que es Dios de amor, que ilumine las mentes de todos los gobernantes del mundo. Que cada uno de ellos sea responsable y se haga cargo realmente de las necesidades básicas de la vida de las personas.



Las guerras deben ser abolidas, eliminadas, porque la guerra no puede formar parte de la historia de la humanidad y de sus valores universales. La guerra es siempre una derrota como dice el Papa Francisco. Es un escándalo no parar la guerra y es inmoral destruir el futuro de muchos por los intereses del presente de unos pocos. Desear la paz es un derecho y, al mismo tiempo, un deber de la humanidad, y la paz es su proyecto de vida más valiente.



* Vicario de la Custodia de Tierra Santa