Educadores Mercedarios se reúnen en Perú para seguir promoviendo el Pacto Educativo

Con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre el Pacto Educativo Global que permita a la comunidad educativa asumir este compromiso, la Provincia Mercedaria del Perú, organiza del 2 al 6 de octubre, en la ciudad de Lima, el II Congreso Internacional de Pastoral Educativa Mercedaria bajo el lema “Mirando hacia adelante con valentía y esperanza”. Padre Reginaldo Roberto Luiz: “Será un gran evento de pastoral educativa internacional para toda la familia mercedaria, para la iglesia de Perú"

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“Vamos muy motivados a este Congreso, con valentía y mucha ilusión porque sabemos que podemos cambiar el mundo y el primero elemento para esto es una verdadera educación, una educación liberadora para la persona humana”, con estas palabras el padre Reginaldo Roberto Luiz, Consejero General y Secretario General de Pastoral de la Orden de la Merced, explica la finalidad del II Congreso Internacional de Pastoral Educativa Mercedaria que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre de 2024, en la ciudad de Lima, Perú.

Promover una educación liberadora

Sobre este Congreso que es dirigido a religiosos y religiosas responsables de las escuelas y colegios mercedarios, así como a los diferentes agentes educativos vinculados a la Pastoral Mercedaria, el padre Reginaldo Luiz dijo que, a partir de la experiencia del I Congreso Internacional de Pastoral Educativa que se realizó en 2012 en Chile, ahora se busca reflexionar a la luz del Pacto Educativo Global para dar una respuesta a los grandes desafíos que la sociedad de hoy pone a la educación.

“Hemos pensado realizar este II Congreso en Lima, porque la provincia mercedaria del Perú tiene casi 7000 alumnos. Por ello, el objetivo de este Congreso es reflexionar sobre el sistema de educación, sobre la situación de la sociedad actual y desde ahí pensar en una nueva educación a la luz del Pacto Educativo Global que el Papa Francisco lanzó en 2019. Luego, siguiendo el espíritu mercedario también queremos promover una educación liberadora en la escuela porque sabemos que hoy este es un desafío muy grande a nivel universal. Nuestra gran preocupación es construir una nueva sociedad, un nuevo mundo y que seguramente una de las ciencias para hacer esto es repensar los métodos, repensar el contenido, la didáctica de trabajo y que seguramente pasa por las escuelas”.

El Perú será sede del II Congreso Internacional de Pastoral Educativa

Una educación liberadora para la persona humana

Asimismo, el Consejero General de la Orden de la Merced recordó que su carisma nació hace 800 y con el paso del tiempo se ha ido adaptando para dar respuesta a los desafíos actuales, especialmente en el ámbito educativo, promoviendo una educación liberadora.

“Nosotros queremos una educación a la luz del carisma de la Merced que es educar en libertad, es decir, una educación redentora, una educación que puede sacar a la persona humana que está viviendo en ideologías, en tinieblas y muchas dificultades. Queremos elevar a los niños y jóvenes a una formación educativa, espiritual, para que puedan después formar una familia o llegar a la vocación sacerdotal o religiosa y así construir un mundo mejor, más fraterno y más justo. Entonces, nuestra espiritualidad, nuestra manera de educar, está totalmente en sintonía con ese proyecto del Papa Francisco que va nortear este Congreso en Lima y que se va a desarrollar a la luz de Pacto Educativo Global”.

Provincia Mercedaria del Perú

Los temas relacionados con el Pacto Educativo

El Padre Reginaldo Luiz también describió los principales temas que se van a afrontar en este Congreso Internacional y que surgen de la recepción del Pacto Educativo Global lanzado por el Papa Francisco en septiembre de 2019.

“Queremos abordar en este Encuentro elementos fundamentales que están en el Pacto Educativo Global, como, por ejemplo, compromisos que ponen a la persona humana en el centro de la educación, que va a recibir conocimientos técnicos, humanos, culturales, espirituales, lingüísticos. Otra cuestión será escuchar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, ante la sociedad actual ellos necesitan ser acompañadas por una verdadera educación a la luz de ese Pacto Global, y no de una educación ideológica puede llevar a otras finalidades. Y también otros aspectos que no podrían faltar, son la promoción de la mujer, la migración, el renovar la política y la economía, el cuidado de la casa común, etc.”.

Logo del II Congreso

Un evento internacional a la luz del Pacto Educativo

Finalmente, el sacerdote mercedario señaló que este II Congreso Internacional de Pastoral Educativa Mercedaria que se desarrollará en Lima, Perú, está abierta no solo a los miembros de la familia de la orden de la Merced, sino que también a todos los educadores de América Latina y El Caribe.



“Los Mercedarios estamos presentes prácticamente en los cuatro continentes, en particular, en América Latina estamos presente en 23 naciones, y tenemos varios trabajos que realizamos en la Iglesia, en la cárcel, y parroquias. Asimismo, tenemos kínderes, escuelas y universidades, por ello están invitados a participar no solo los frailes y las religiosas mercedarias, sino también laicos, operadores de la educación, pedagogos de escuelas, directores de escuelas, profesores. Seguramente un gran evento educativo a nivel de toda la Iglesia y no solamente a nivel de la familia mercedaria es un Congreso a nivel de toda la Iglesia sobre la Pastoral Educativa. Será un gran evento internacional educativo para toda la familia mercedaria, para la iglesia de Perú, pero sobre todo para toda la Iglesia”.

II Congreso Internacional de Pastoral Educativa