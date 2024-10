El neo cardenal, arzobispo de Perú agradece al Papa y le ofrece su servicio y fidelidad

A la hora del Ángelus, del domingo 6 de octubre, mientras el Papa Francisco daba la noticia de su próximo consistorio en el que nombra a otros 21 nuevos cardenales venidos de todo el mundo, en Perú era de madrugada. El neo cardenal, Mons. Carlos Castillo le ofrece su servicio y fidelidad al Papa en la misión encomendada

Patricia Ynestroza-Vatican News

El neo cardenal Carlos Castillo dormía cuando lo despertó los distintos reflejos que hacía su celular. Desde Roma, le escribían para darle la nueva noticia, que el Papa lo había nombrado nuevo cardenal. Una sorpresa agradable la del neo purpurado, una sorpresa que da un padre a un hijo, afirmó Castillo, porque todos los obispos “lo amamos filialmente”. Mons. Castillo se convierte en el sexto cardenal en la historia del Perú. Vatican News lo ha entrevistado.

Gratitud, fidelidad y servicio

Gratitud, fidelidad y servicio, es lo que le ofrece el neo purpurado al Papa Francisco. Seguidamente recordó los tiempos de gobierno de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los pastores que fundó la iglesia peruana, para recordar que “nuestra misión principal es la del servicio, especialmente, en los márgenes del mundo”. Por tanto, afirmó que el sentido misionero es la vocación de la Iglesia de Lima. La Iglesia camina, dialoga, conversa, responde al clamor de su pueblo y siempre tiene en cuenta el rostro del Otro.

En conferencia de prensa el día de su nombramiento

“El Papa quiere que se avance como Iglesia misionera”, Castillo expresó que todos nos hemos estancado después de las maravillas del Concilio Vaticano II, de Puebla, de Aparecida, de tantas otras iniciativas; en cambio la Iglesia debe seguir hacia adelante:

“[ “No puede mirar al pasado, tiene que mirar al camino que Dios nos ha abierto hacia el Reino de Dios, y en la apertura del futuro de la venida de Dios, el futuro de Dios, nosotros tenemos que preparar esta Iglesia para poderlo acoger. Este nombramiento significa, sobre todo, para mí, una responsabilidad de una misión que completa la que ya tenemos. Es una misión, evidentemente, más cercana al Santo Padre para poderlo ayudar más directamente en las cosas que Él necesite y ayude a todos los cristianos a resolver muchos problemas que existen ]"”

El arzobispo de Lima recordó que todos estamos llamados a participar sinodalmente en el gobierno de la Iglesia para que juntos podamos hacer un trabajo muy interesante tanto en la Iglesia de Roma como en las iglesias locales.



Este nombramiento: un don de Dios

Para el arzobispo, este nombramiento lo considera un don de Dios, no un merecimiento, un don, una misión, la que “nos hace crecer en el modo de compartir la dirección de la Iglesia”.

Ser cardenal son dos cosas:

“cardines, o sea, “bisagras”, para poder establecer mejores lazos, cada vez mejores entre el Papa y el Pueblo de Dios, las iglesias concretas y las distintas tareas que tenemos delante. Y, en segundo lugar, además de “bisagra”, de intermediador, de ayudante. Nuestra tarea es dar testimonio de Cristo, de la sangre de Cristo. La expresión “eminencia”, en realidad, es la gran eminencia de derramamiento de sangre de Jesús hasta la última gota por nosotros. Por tanto, somos testigos de su sangre, por eso el color rojo del cardenal”

El mayor desafío que tienen los cardenales, dijo más adelante, es que son testigos del Señor desde la Cruz, desde su entrega generosa, desde su sangre derramada para que, por medio de esa experiencia de regeneración de lo alto de la Cruz, de parte de la Iglesia, podamos ser un signo de esperanza para la humanidad en medio de tantas crisis y tensiones que existen en el mundo hoy día.

Disponibilidad y fidelidad

Por esa razón, el neo cardenal dijo que “la mejor colaboración debe ser la disponibilidad, y el desafío más grande es hacer las cosas fielmente al camino del Señor, como lo está haciendo el Papa Francisco, con una responsabilidad enorme en un mundo muy difícil, en donde su palabra insistente de paz, de solidaridad, de hermandad entre la gente para que todos podamos vivir una vida en paz en el futuro de la humanidad, es central”.

Mons. Carlos Castillo, neo cardenal

Mons. Castillo ofrece al Papa toda su disponibilidad para colaborar con él en todo aquello que ayude en “su camino de pacificar este mundo con el amor de Dios”.

Dios bendiga a todos ustedes y al Santo Padre en especial, agradecido por su confianza, su cariño, y por darme misiones que me permiten también ensanchar el corazón, la mente y todo el ser para poder abrirse a las tareas que son necesarias y que, a veces, nosotros no hemos podido desarrollar porque no tenemos todavía la madurez suficiente. Si ahora se nos pide, hemos de ponernos a esa altura.

Escuche la declaración completa del neo cardenal:

El arzobispo de Lima, neo cardenal, Mons. Carlos Castillo

Desde América Latina, irán a Roma a recibir el birrete cardenalicio: Monseñor Carlos Gustavo Castillo, arzobispo de Lima (Perú); Monseñor Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina; Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil (Ecuador); Monseñor Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile; y Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre (Brasil)