Líbano, Orden de Malta: cerca de un pueblo que huye de una guerra que no quiere

El dramático relato de Oumayma Farah, directora de comunicación de la Asociación Libanesa de la Orden de Malta. «Es una situación que nunca habíamos vivido: desplazados y refugiados compitiendo por una plaza en los centros de acogida. La gente no come durante días y no puede lavarse, y ha aparecido la sarna».

Francesca Sabatinelli y Marie Duhamel - Vatican News



Nunca se había visto un Líbano así, con un millón de desplazados, muchos de los cuales duermen en las aceras, otros son acogidos en escuelas que ofrecen refugio pero no están equipadas, la gente no come y no puede lavarse, y ha aparecido la sarna». Oumayma Farah habla con emoción, conteniendo las lágrimas de dolor por una situación que su país nunca había vivido antes, a pesar de que, explica, los libaneses «han vivido el trauma de dos ocupaciones, la israelí y la siria; la guerra de 2006; la explosión del puerto en 2020 y las repercusiones de una grave crisis económica social y financiera». Sin embargo, para ella, que como directora de comunicación de la Asociación Libanesa de la Orden de Malta ha hecho de la ayuda humanitaria su vida, hoy es aún más difícil. Es, cuenta, «una situación que nunca había vivido antes» que, drama dentro del drama, ve incluso competir a los desplazados internos con los cerca de dos millones de refugiados sirios que hay en el país, para poder conseguir alojamiento en las escuelas o albergues disponibles. Además, se repite lo que era un recuerdo de la guerra civil: personas que, a pesar del miedo al conflicto, no abandonan sus hogares por temor a que se instalen «extranjeros».

La ayuda de la Orden de Malta a los civiles

Los libaneses no quieren la guerra

Oumayma Farah describe el miedo a lo desconocido y la incertidumbre en la que está sumido todo su pueblo. Nadie sabe «cómo evolucionará esta guerra, pero hay que seguir mirando hacia delante», es su convicción, especialmente su labor humanitaria. Sin embargo, a estas alturas, «no se vive al día, sino de hora en hora». Todo el mundo teme que se desencadene una guerra civil, algo que la mayoría de la población no desea. Hay tantas '«tensiones interconectadas», prosigue Farah, a pesar de que el libanés es «una persona acogedora, que abre los brazos, una persona de fe, ya sea cristiana o musulmana, y que siempre ha mirado a su hermano, hoy se encuentra con el dilema de acogerlo, porque este hermano suyo ha arrastrado a toda una población, a todo un país, a una guerra que no le concierne». Lo que duele, añade, «es la deshumanización de la comunidad internacional, como la que se muestra ante las imágenes procedentes de Gaza. Y hoy la opinión pública y la comunidad internacional observan en silencio. Y esto mata por segunda vez». Su llamamiento es a no olvidarse del Líbano, un grito dirigido al mundo entero, pero también a la diáspora libanesa, que, sin embargo, «se ha movilizado tanto que quizá no pueda dar más».

El compromiso de la Orden de Malta en el Líbano

El drama de los desplazados y la llegada del invierno

El agradecimiento de Oumayma es sincero, porque los libaneses «no son un pueblo desagradecido», pero hoy es necesario ir más allá y el trabajo diario de la Asociación Libanesa de la Orden de Malta así lo atestigua: todos los equipos se han movilizado para ayudar a los acogidos, además, el invierno se acerca y la situación es de emergencia. Por el momento, las unidades médicas se han detenido, al igual que el trabajo de los centros, en el sur del país. Con la ayuda de Naciones Unidas, se ha evacuado a empleados y familias de los pueblos de la frontera con Israel, a pesar de la resistencia, sobre todo de los cristianos, a abandonar sus hogares. «Un colega mío lloraba porque tenía que dejar a su familia, que decidió quedarse en el pueblo, al menos mientras haya otros habitantes -concluye Oumayma-, y se dio cuenta de que quizá durante los próximos seis meses, o un año entero, si hay ocupación israelí en el sur, no volverá a ver a sus padres, si es que siguen vivos».