El Obispo de Phoenix señala tres elementos cruciales para la salud mental

La educación de sacerdotes y laicos, el acompañamiento en las parroquias a las personas con problemas de salud mental y la sensibilización institucional y social para garantizar una atención psicológica o psiquiátrica profesional a quienes la necesitan son los tres componentes esenciales del ministerio de salud mental en la Iglesia, así lo subrayó monseñor John Dolan, Obispo de Phoenix, hablando en Radio Vaticano – Vatican News.

Don Paweł Rytel-Andrianik – Vaticano

Monseñor John Dolan, que participa personalmente en este ministerio, comenzó enfatizando la importancia de eliminar el estigma que rodea a los problemas de la salud mental. "No es ninguna vergüenza tener problemas de salud mental. Es como alguien que tiene un brazo roto".

Educación

Según el monseñor Dolan, un componente crucial del ministerio de salud mental es la capacitación. Ha subrayado la necesidad de que tanto el clero como los laicos estén bien informados sobre los servicios de salud mental. "El ministerio de salud mental se centra en capacitar a la gente común en los bancos... pero también capacitar a sacerdotes, religiosos y diáconos sobre el valor de los servicios de salud mental, incluidos el asesoramiento, la psicología, la psiquiatría y la neurología". El obispo señaló que esta capacitación permite al clero hablar sobre estos temas y derivar a los feligreses a ayuda profesional cuando sea necesario.

Acompañamiento

Otro aspecto crítico del ministerio es el acompañamiento. Monseñor Dolan explicó que esto implica crear espacios donde las personas que luchan con problemas de salud mental, así como sus familias, puedan reunirse para compartir sus experiencias. “Tenemos acompañamiento, que permite a las personas reunirse, compartir sus luchas con la salud mental o incluso permitir que los familiares cuyos seres queridos viven con problemas de salud mental puedan afrontar la vida en casa”.

El obispo también destacó el papel de la dirección espiritual como forma de apoyo a la salud mental. "No diagnosticamos, prescribimos ni tratamos. No podemos hacerlo por razones legales y no está dentro de nuestro alcance. Podemos ofrecer orientación y asistencia espiritual".

Sensibilización

Finalmente, monseñor Dolan subrayó la necesidad de una sensibilización en este ámbito. Además, el Prelado habló sobre alentar el apoyo del gobierno a los profesionales de la salud mental y aumentar el acceso público al tratamiento. "Buscamos alentar al gobierno a garantizar una financiación adecuada para educar a los estudiantes de psicología, psiquiatría y neurociencia". También destacó que la falta de suficientes consejeros y psicólogos es un problema global y añadió: "Necesitamos apoyarlo".

Monseñor Dolan concluyó compartiendo el impacto positivo de este ministerio en las vidas de quienes participan. "Miles de personas han respondido maravillosamente a este ministerio de salud mental".

La Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental

El obispo de Phoenix también destacó el trabajo crucial de la Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental (CMHM), una organización secular que apoya significativamente el ministerio de salud mental. La CMHM se describe a sí misma como una "Asociación Laica de Cristianos Fieles cuyos miembros están llamados a ser una presencia sanadora en la vida de las personas con enfermedades mentales".

El diácono Ed Shoener, presidente de CMHM, presentó al Papa Francisco el libro “Pautas para la implementación del Ministerio Católico de Salud Mental”, disponible en línea de forma gratuita en: https://files.ecatholic.com/31862/documents/2024/2/Guidelines_Ebook.pdf?t=1707056822000