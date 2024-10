DANA. Arzobispo de Valencia ofrece parroquias para acoger a afectados y rescatistas

El arzobispado de Valencia pone a disposición parroquias - cuyas instalaciones están en condiciones - como lugares de solidaridad y acogida para los damnificados por la DANA y para los militares de las fuerzas armadas españolas que se han movilizado hasta la Comunidad Valenciana para prestar rescate.

La cifra de muertos en España provocada por la peor DANA del siglo XXI sigue aumentando, superando ya el centenar de fallecidos sólo en Valencia, según fuentes policiales, mientras las labores de rescate continúan ininterrumpidamente buscando a las decenas de desaparecidos. El fenómeno, que se conoce como “Depresión Aislada en Niveles Altos”, ha afectado principalmente a la Comunidad Valenciana.

“Ha sido una experiencia, realmente sorprendente para todos nosotros, tanto por la magnitud de la tragedia como por lo rápido que han sucedido los acontecimientos, de hecho, el martes por la noche, cuando nos fuimos a descansar, éramos conscientes de que había sido una gran DANA, pero no éramos conscientes de la magnitud de la tragedia” ha declarado para Vatican News el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent.

Las Autoridades Públicas desaconsejan aproximarse a la zona afectada

Mons. Benavent aclara que aún no ha podido acceder a la zona afectada, pues la prioridad la tienen todos los que se dedican a buscar a los desaparecidos y a ayudar a los afectados, pero en cuanto pueda, “se acercará para visitar las parroquias y sacerdotes”.

“He pedido el criterio de las Autoridades Públicas y me han desaconsejado totalmente acercarme. Desaconsejan absolutamente porque hay puentes que se han hundido, y el acceso a las zonas afectadas en algunos casos es muy difícil y complicado. Tengo que ser obediente a las indicaciones de las autoridades porque es la manera de actuar coordinadamente y de facilitar a todos el trabajo”.

El prelado también explica en nuestros micrófonos que ayer martes 30 de octubre las líneas telefónicas funcionaban intermitentemente y la comunicación no ha sido fácil: “A pesar de que las líneas telefónicas ayer todavía no funcionaban bien, anoche pude certificar que todos los sacerdotes están bien y esto ya me da una cierta tranquilidad”.

El arzobispo valenciano ofrece instalaciones de parroquias como refugio

A tan solo 48 horas del desastre, la magnitud de la tragedia sigue en evaluación, y la cifra exacta de fallecidos es incierta. Sin embargo, se ha confirmado que unidades de militares llegarán para ayudar en las labores de desescombro en los pueblos afectados. “Me han solicitado alojamiento para alguna unidad militar que viene desde Madrid, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, colaboraremos para ofrecerles apoyo”, asegura el arzobispo español.

Así mismo, ha hecho un llamado urgente a todos los cristianos para que se unan en solidaridad con quienes más están sufriendo: “Estamos arbitrando medios y posibilidades para ayudar a los que lo necesitan. Hemos ofrecido las instalaciones de las parroquias que están en condiciones para convertirse en lugares de solidaridad y acogida”.

Un mensaje de esperanza en medio del dolor

“Esta situación debe ser una oportunidad para que seamos más hermanos. Vivir con confianza en Dios es fundamental, especialmente en momentos tan difíciles”. Es la invitación de Mons. Benavent, quien exhorta a “mantener la fe y la esperanza” recordando que el dolor puede transformarse en una oportunidad de crecimiento espiritual.

El Papa Francisco envía un video mensaje al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, en el que expresa su cercanía con la población valenciana y le solicita "que desde Valladolid, se la haga llegar". "Estoy cerca de ellos en estos momentos de la catástrofe. Rezo por ellos" expresa el Papa.