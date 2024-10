Ante la crisis en Bolivia, monseñor Leigue llama a fortalecer la fe

Frente a las problemáticas que aquejan al país suramericano, el arzobispo de Santa Cruz criticó la indiferencia ante el clamor del pueblo que “pareciera que nadie escucha”.

Ariana Pernía Paolini – Ciudad del Vaticano

Bolivia atraviesa un conflicto socio-político que ha afectado la economía y la paz en el territorio nacional; ante tal situación, el arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, monseñor René Leigue, reclamó que “pareciera que nadie escucha” la voz y las súplicas del pueblo boliviano.

Durante la homilía de este domingo, desde la catedral de San Lorenzo, monseñor Leigue partió de la reflexión del ciego Bartimeo, para cuestionar quién escucha el grito desesperado del pueblo afligido por la inflación, la escasez de combustible y los bloqueos, que pareciera que hace un “reclamo al aire”, dado que no recibe respuesta ni solución a su clamor.

“¿Dónde encuentran soluciones?”, preguntó el arzobispo, a lo que aseveró que, frente a al grito del pueblo, “pareciera que no hay nadie que se haga cargo de todo esto”; sin embargo, animó a los fieles a refugiarse en Dios, que está ahí, en medio del sufrimiento y del dolor, y no se marcha.

“Quienes se alejan de nosotros, somos las personas”, personas en cuyas manos podrían, admitió el padre, estar la solución a las diversas problemáticas, pero que no las solventan porque “no son del grupo, o porque no son del color político, o porque no les interesa la vida de otras personas, el sufrimiento de otras personas”, razón por la cual, el arzobispo lamentó que la realidad actual sea de indiferencia ante tantas dificultades afrontan los bolivianos hoy en día.

“Tu fe te ha salvado”

Frente a tal panorama, monseñor Leigue exhortó a los feligreses a fortalecerse en la fe, “he aquí la clave para nosotros, en medio de los momentos difíciles, en medio de tantas cosas que pasamos, la fe de nosotros no debe tambalear… Esa fe debe ser fuerte en nosotros” y, basándose en el evangelio que narra la curación del ciego de Jericó, destacó que “Jesús aquí remarca eso, tu fe te ha salvado”.

Finalmente, señaló que, a pesar de los momentos difíciles, es menester “no olvidarnos de Dios”, “cuando encontremos al Señor, no solamente lo tengamos presente porque nos sacó del momento -de las dificultades-, sino que nos invita a seguirlo”, lo cual implica un compromiso con el servicio y la ayuda a los demás; por lo tanto, el arzobispo de Santa Cruz, exhortó a los fieles a dar testimonio con las obras y a no ser indiferentes ante las necesidades del prójimo.