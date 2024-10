Chomali: Ser cardenal, una gran responsabilidad en la tarea evangelizadora

El arzobispo de Santiago de Chile, elegido por el Papa Francisco este domingo para formar parte del Colegio Cardenalicio, recibirá el cardenalato el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, comenta su nombramiento: “Estoy muy emocionado por la responsabilidad y espero ser un aporte para la Iglesia chilena. Recen por mí y yo rezaré por ustedes como siempre lo he hecho”.

“Estoy bien emocionado y espero asumir el compromiso de trabajar por la evangelización, por una sociedad donde se note que está Dios presente y pueda ser un mejor servidor. Espero hacer un aporte a la sociedad no solo de Chile sino del mundo como parte del Colegio Cardenalicio”, con estas palabras monseñor Fernando Natalio Chomali Garib, arzobispo de Santiago de Chile describió su emoción tras haber conocido la noticia de que el Papa Francisco lo eligió como cardenal de la Iglesia católica, este domingo 6 de octubre, después de rezar la oración mariana del ángelus, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Recen por mí y yo rezaré por ustedes

La creación de 21 nuevos cardenales se realizará el próximo 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, tal como lo anunció este domingo el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico. Al respecto, el cardenal electo señaló que, fue una emoción enorme conocer la noticia de su nombramiento y se encomendó a la oración del pueblo de Dios.

“El Santo Padre me nombró Cardenal. Estoy muy emocionado por la responsabilidad y espero ser un aporte para la Iglesia chilena. Recen por mí y yo rezaré por ustedes como siempre lo he hecho. ¡Dios mío, ven en mi auxilio!”

El cardenal electo, la mañana de este domingo 6 de octubre, realizó una acción de gracias junto a la comunidad de la parroquia San Luis Gonzaga, en la comuna de Macul, donde presidió la Santa Misa y celebró su nombramiento. Al inicio de su homilía, monseñor Chomali, narró cómo fue que se enteró del anuncio que realizó el Santo Padre.

“A las 7.32 me llamó un periodista español que estaba escuchando el Ángelus para decirme que había escuchado que me habían nombrado cardenal, y comencé a recibir muchos WhatsApp con mensajes: te felicito, aleluya, gracias a Dios, bendito sea Dios, amén. Me sentí muy querido”.

Al servicio de la Iglesia Universal

Don Fernando Chomali también dijo que este nombramiento es una forma de sentirse vinculado a la Iglesia universal asumiendo la tarea a la cual lo llama el Papa Francisco.

“Este nombramiento del cardenalato es una hermosa manera de sentirse vinculado al Papa, a la Iglesia universal, que es bueno que sepamos que no estamos solos, en este momento en muchas partes del mundo hay personas como ustedes celebrando una liturgia o una misa, que es un momento de alegría muy grande. Y es una gran responsabilidad”.

Estamos llamados a ser nuestra fe cultura

El cardenal electo, en su mensaje hizo un llamado a los católicos a ser más comprometidos, “a actuar de acuerdo a su fe, en su manera de ser y sobre todo en la preocupación por los más pobres y por el bien común”. El arzobispo de Santiago de Chile afirmó además que, una fe que no se hace cultura, es una fe muerta.

“Nosotros estamos llamados a ser nuestra fe cultura. Es hacer la cultura de la solidaridad, de la fraternidad que tanta falta nos hace en Chile, es la cultura de la confianza y es la cultura que busca la justicia”.

Lo acepto con mucha humildad

Finalmente, monseñor Chomali, agradeció a todas las personas y comunidades que lo han saludado por este anuncio, donde comentó, además, que es un inmenso regalo para la Iglesia Católica.

“Llegó el momento y lo acepto con mucha humildad, porque a diferencia del episcopado el Santo Padre no pregunta, él te nombra nomás, por lo tanto, lo acepto. Le he entregado toda mi vida a la Iglesia. Es un servicio que presto a la Iglesia”.