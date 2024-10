ACN: Alarmante aumento de cristianos perseguidos en el mundo

El crecimiento registrado en los dos últimos años por el informe bienal titulado «¿Perseguidos y olvidados? Informe sobre los cristianos oprimidos a causa de su fe 2022-24», elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Dorota Abdelmoula-Viet - Ciudad del Vaticano

Las persecuciones son «más numerosas que nunca». Así lo certifica el informe de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada «¿Perseguidos y olvidados? A Report on Christians oppressed for their Faith 2022-24», en el que se han analizado los datos de los dos últimos años, de agosto de 2022 a junio de 2024. La edición más reciente del informe se presentó ante el Parlamento británico el 22 de octubre.

La investigación se llevó a cabo en 18 «países clave», explica ACN, que van desde América Latina hasta el Lejano Oriente. Una parte importante del informe está compuesta por testimonios de personas que han sufrido ataques a causa de la religión y descripciones detalladas de algunos de los hechos, que Ayuda a la Iglesia Necesitada recibió a través de contactos locales en cada país. Según se afirma en la presentación del informe, disponible en la página web de ACN «el aumento de la violencia religiosa contra los cristianos es mayor que nunca». La organización señaló que esto también se pone de manifiesto en las investigaciones realizadas por otras instituciones, como el Pew Research Centre.

Ayudar a los perseguidos: un deber de los cristianos

Ayudar a los perseguidos a causa de su fe no puede considerarse una actividad opcional de la Iglesia, afirma Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional, en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos. «La necesidad de actuar en favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo no es sólo una defensa de los derechos humanos básicos y de la dignidad, sino también la solidaridad con aquellos que son perseguidos por su fe en Cristo», recuerda.

«Como fundación pontificia, nos guiamos por las indicaciones del Papa Francisco, que apela regularmente a esta solidaridad. Más recientemente, en agosto de 2024, el Papa hizo hincapié en la necesidad de que los cristianos estén cerca de sus hermanos y hermanas en la fe, especialmente de aquellos marcados por la injusticia, el abuso y el odio», señala además Lynch. Y recuerda que ACN proporciona ayuda de tres formas: apoyo material, oración, y recogida y difusión de información sobre la situación de los cristianos en el mundo, que se refleja en los informes publicados por la Fundación: 'Perseguidos y olvidados' e 'Informe sobre la libertad religiosa'.

Perseguidos de diferentes maneras

El informe muestra no sólo la amplitud sino también la diversidad de las acciones contra los creyentes. Sus autores son tanto instituciones estatales o públicas como grupos privados, incluidos extremistas religiosos y grupos criminales. Entre los tipos de intervención y persecución citados están las detenciones, cada vez con más frecuencia por cargos de blasfemia contra otras religiones, el reasentamiento forzoso y la deportación, la devastación o confiscación de lugares de culto, la conversión y el matrimonio forzosos, la intimidación y el secuestro, y la promoción de informaciones ofensivas y falsas sobre los cristianos. También se llamó la atención sobre los casos de aplicación de leyes de doble vía que someten a los cristianos a mayores restricciones que a los fieles de otras religiones o que introducen leyes que prohíben la conversión al cristianismo.

Éxodo cristiano

Junto a los datos estadísticos, los autores del informe plantean interrogantes sobre las consecuencias de la persecución tanto para los cristianos como para las tierras en las que viven. Mencionan, entre otras cosas, que la emigración de los cristianos y la privación de sus derechos civiles «plantea interrogantes sobre la supervivencia a largo plazo de la Iglesia en regiones clave». A continuación, se señala que la persecución más intensa de los cristianos se ha desplazado de Oriente Medio a los países africanos. Al mismo tiempo, se señala que en Siria, donde había más de 1,5 millones de fieles cristianos antes de 2011, actualmente hay unos 250.000, mientras que en Irak los bautizados representan actualmente menos del 0,5% de la población. En Burkina Faso, por otra parte, uno de cada diez residentes se ha visto obligado a cambiar de residencia debido a la persecución religiosa.

Una chispa de esperanza en Vietnam

El informe incluye también observaciones positivas. Se refieren a Vietnam, donde, entre otras cosas, gracias a los «pasos dados para restablecer relaciones positivas con el Vaticano», la situación de los cristianos ha mejorado levemente. Aunque la instauración de la libertad religiosa en este país requiere aún muchos esfuerzos, «la Iglesia católica ha experimentado, no obstante, un deshielo en sus relaciones con el Estado». El principal punto de inflexión se produjo durante la pandemia, cuando las actividades de la Iglesia, incluida la distribución de alimentos, se ganaron el respeto de los gobernantes.