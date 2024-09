Ucrania, sor Oleksia: La alegría y la sencillez de los niños de Járkiv

La religiosa de la Congregación de San José, lleva desde el 2018 cerca de los más pequeños de una de las ciudades más castigadas por los bombardeos rusos. En su relato, los momentos de terror vividos durante el atentado del 15 de septiembre, su agradecimiento a quienes, incluso desde lejos, rezan y se solidarizan, y su especial agradecimiento al Papa Francisco.

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

«Cuando empezó a sonar la alarma antiaérea estábamos jugando con los niños en el patio de la parroquia. Al cabo de unos minutos se oyó el ruido de la explosión a un kilómetro de distancia, inmediatamente llevamos a los niños al sótano de la iglesia, donde también hay una capilla». Este es el relato de la hermana Oleksia Pohrsnychna, de la Congregación de San José, que sirve en Járkiv, en la catedral greco-católica de San Nicolás, desde 2018. En Radio Vaticano - Vatican News, la religiosa describe los terribles momentos que vivió el domingo 15 de septiembre, cuando tras los ataques rusos en Járkiv, una anciana perdió la vida y 42 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños. Una tragedia que no afectó a la zona cercana a la parroquia.

Quedarse en Járkiv

Járkiv, que en 2021 tenía una población de casi 1,5 millones de habitantes, ha sufrido bombardeos constantes desde el primer día de la invasión rusa a gran escala. Al principio del conflicto, muchas personas abandonaron la ciudad y regresaron, también a medida que la línea del frente se alejaba. Además, es aquí donde se instalan las familias que huyen de pequeñas ciudades y pueblos recientemente golpeados por el ejército ruso. Por eso muchas familias con niños siguen en Járkiv, una elección dictada por la falta de recursos que hace imposible el traslado, o por el hecho de que alguien de la familia esté combatiendo cerca, o incluso porque no se quiere abandonar a familiares discapacitados o ancianos.

Trabajar con niños

En medio de las numerosas ruinas causadas por los bombardeos recurrentes y en medio del sufrimiento de la población, la hermana Oleksiya y la hermana Daria Panast, (que resultó herida en un ataque mientras llevaba ayuda humanitaria a un país vecino) intentan consolar a quienes encuentran. Uno de los servicios más importantes es, sin duda, el trabajo con niños, jóvenes y adolescentes en la parroquia greco-católica de San Nicolás. «Un gran problema - explica la hermana Oleksia - es que, por desgracia, hoy en día en la región de Járkiv apenas hay escuelas, guarderías o universidades abiertas y la enseñanza se imparte en línea. Los niños y jóvenes carecen de espacios para comunicarse y socializar. Se han abierto algunas clases en el metro, pero muy pocos niños tienen la oportunidad de asistir a ellas. Por eso intentamos implicar a los más pequeños en algunas actividades de nuestra parroquia. Los mismos padres, desde el comienzo de la guerra, nos han pedido muchas veces que organicemos algunas actividades y catequesis para sus hijos, aunque yo no lo llamaría así, porque con ellos hay que empezar de nuevo. Yo llamo a los padres de estos niños 'buscadores de Dios', son personas que quizá iban poco a la iglesia, o no iban nunca».

Los niños con los dibujos de la cruz realizados durante la catequesis del domingo 15 de septiembre

Los niños y jóvenes acuden a la parroquia dos veces por semana, los miércoles y los domingos. Sor Oleksia, que se ocupa de los más pequeños con el grupo, cuenta que ese domingo, 15 de septiembre, les explicó la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, luego vieron un dibujo animado dedicado a este tema, entraron juntos en la iglesia para ver la cruz, y también hicieron un pequeño trabajo: una cruz de papel. «Siempre están muy contentos de hacer estos pequeños trabajos -continúa la religiosa- también porque después pueden enseñárselos a sus padres. Una niña, cuyo padre está en el frente, dijo: 'Todo lo que hago, se lo envío a él'. Cuando hace buen tiempo, salimos con los niños a hacer actividades al aire libre y estábamos jugando con ellos en el patio de la parroquia cuando empezó a sonar la alarma antiaérea. Al cabo de unos minutos, el sonido de la explosión se oyó a un kilómetro de distancia e inmediatamente llevamos a los pequeños al sótano de la iglesia, donde también hay una capilla. Allí empezamos a cantar con ellos, también para distraerlos un poco porque estaban asustados. Y luego les repartimos los caramelos que habían llegado junto con la ayuda humanitaria de Roma».

Hora de probar los dulces enviados desde Roma

La ayuda del Papa

La ayuda de la que habla la hermana Oleksia llegó al exarcado greco-católico de Járkiv el 12 de agosto. Desde la parroquia greco-católica ucraniana de Santa Sofía en Roma partieron camiones cargados de alimentos, ropa, productos de higiene y medicamentos, que habían sido recogidos junto con el Dicasterio para la Caridad y cargados por la Guardia Suiza. «Quisiera expresar mi gratitud a todas las personas que no olvidan a Ucrania y no olvidan a nuestro Járkiv que resiste», dice emocionada la hermana Pohranychna. En particular, doy las gracias al Santo Padre y al cardenal Konrad Krajewski, que visitó personalmente nuestra ciudad hace dos años».

Niños y jóvenes del grupo de catequesis que recibieron termómetros para la fiebre como regalo del Papa Francisco.

La esperanza sigue encendida

La religiosa explica que la ayuda humanitaria recibida se distribuye tanto a los habitantes de la ciudad como a los numerosos desplazados que han tenido que huir de los lugares fuertemente bombardeados por el ejército ruso en los últimos meses. También está llegando un gran apoyo de la diócesis de Como y de otras partes de Italia. Por eso Italia es muy querida para nosotros», continúa la hermana Oleksia. Los niños se ponen muy contentos cuando reciben caramelos y juguetes. A menudo nos preguntan: '¿Llega hoy algún regalo?' Es una pequeña celebración para ellos. Una vez, cuando estaba explicando algo a los niños, uno de ellos me preguntó: '¿Cuánto tiempo más vas a seguir hablando? Le pregunté qué necesitaba y me contestó: 'Sabes, ya tengo un poco de hambre'. Estos episodios hacen reír a la gente, pero los niños son sencillos y abiertos. Por eso quiero agradecer a todos su apoyo material y espiritual. Sé que muchos rezan por nosotros para que podamos aguantar, superar este periodo oscuro. Con esperanza podremos llegar al final de esta guerra».

Distribución de ayuda humanitaria en el patio de la parroquia greco-católica de San Nicolás en Járkiv