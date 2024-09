Sor Beatrice de Kenia: la discapacidad no es incapacidad

Los niños con discapacidad poseen un universo de potencialidades sin explotar y un coraje extraordinario. La experiencia de sor Beatrice Jane Agutu en una escuela en Kenia confirma que la discapacidad no es incapacidad y que cada niño merece la oportunidad de brillar.

Sor Roselyne Wambani Wafula, fsp

“Como monjas católicas, y sobre todo como franciscanas de Santa Ana, estamos llamadas a servir a los más vulnerables. Nuestro compromiso de aliviar el sufrimiento y promover un cambio positivo continúa obligándonos a dejar que nuestras voces hablen por las muchas personas vulnerables que se nos han confiado", dijo la hermana Beatrice Jane, quien dirige la escuela especial S. Martino Di Porres en Kisumu, Kenia, al servicio de más de 300 niños con diversas discapacidades. La suya no es solo la narración de una experiencia, sino una invitación a un cambio de paradigma en la prestación de asistencia, apoyo y compasión a las personas vulnerables.

El viaje de sor Beatrice comenzó como profesora en las escuelas normales. Sin embargo, una llamada profundamente arraigada la llevó a explorar la educación especial, una experiencia que comenzó en 2003 cuando fue llamada a trabajar en una escuela para sordos. “A pesar de no tener experiencia previa con el lenguaje de señas”, dijo a Vatican News, “mi determinación y compasión me impulsaron hacia adelante”. Hoy es una comunicadora fluida con los sordos.

Sor Beatriz actúa como su confidente, guía, tutora y figura materna. Su papel va mucho más allá de la adquisición del lenguaje. “Supervisan a una comunidad de más de trescientos niños que luchan con diversas discapacidades, que van desde parálisis cerebral, discapacidades físicas, discapacidades intelectuales y más”.

El camino para entrar en su escuela no es fácil. Para que los niños reciban un diagnóstico correcto y un lugar apropiado en las escuelas, los padres deben navegar por un complejo sistema de evaluaciones médicas y educativas antes de que sus hijos puedan ser admitidos. -Nuestra escuela es un hogar para estos niños -explicó. “Muchos de ellos están confinados en sus hogares, tratados como cargas, invisibles para el mundo; este aislamiento agrava las vulnerabilidades de los niños y limita sus oportunidades”.

La escuela sirve de salvavidas para muchos, un lugar donde dentro de sus muros los niños encuentran aceptación, libertad, amistad, sentido de pertenencia, oportunidad de aprender y crecer y, lo más importante de todo, amor. La firme convicción de Sor Beatriz en el potencial de sus estudiantes ha demostrado ser contagiosa. Ella no ve discapacidades, sino habilidades no explotadas. Su actitud positiva es una prueba de su filosofía: “La discapacidad no es incapacidad”. Ve más allá de sus retos, reconociendo el potencial que se encuentra en cada niño.

Los alumnos de S. Martino di Porres, dibujan imágenes y juegan después de haber participado en un Festival Nacional de Música en el Condado de Nyeri.

“Gestionar la escuela es una constante batalla cuesta arriba”, observó, señalando los inmensos retos a los que se enfrenta su escuela. El apoyo gubernamental inadecuado, la falta de recursos y las necesidades apremiantes de sus estudiantes son evidentes. La sociedad a menudo considera a estos niños como cargas, poniendo a prueba a Sor Beatriz y a su equipo.

Muchos padres no pueden permitirse los artículos de primera necesidad, por no hablar de los costes de la asistencia y la educación especializada. Sus padres, abrumados por los desafíos de criar a un niño con discapacidad, a menudo recurren a los abuelos en busca de apoyo. “El gobierno”, observó sor Beatrice, “ofrece un apoyo mínimo, dejando que instituciones como la nuestra asuman por sí mismas el peso de estos desafíos”. Su congregación religiosa también lucha por satisfacer las necesidades apremiantes de sus estudiantes. Sin embargo, sor Beatriz y su equipo perseveran, brindando no solo educación sino atención esencial, incluida comida, ropa y atención médica.

Quizás el desafío más desgarrador es la indiferencia de la comunidad en general. En lugar de ofrecer apoyo, la escuela a menudo se ve como un recurso para explotar. La escuela y sus estudiantes están invitados a contribuir a las actividades de la Iglesia, pero a veces reciben poco apoyo financiero. En una entrevista con Vatican News, la señora Claris Achieng Olare, una madre cuyo hijo sufre de parálisis cerebral, afirma que el estigma que sufren como padres es el hecho de que la gente piensa que los padres deben haber hecho algo mal y que esa es la consecuencia. Hace un llamamiento a la sociedad para que acepte el hecho de que tales casos existen, y lo importante es aceptar y brindar el cuidado y el apoyo necesarios a tales niños sin prejuicios.

A pesar de estos obstáculos, hay momentos de extraordinario triunfo. Una joven, una vez incapaz de leer o escribir, se ha convertido en una predicadora y en una fuente de inspiración para sus compañeros. “Estas historias alimentan mi pasión y me impulsan a seguir cuidando a estos niños, a crear un mundo en el que cada niño, independientemente de sus habilidades, sea apreciado y apoyado”, dijo Sor Beatrice y agregó: “Estos niños deben ser celebrados, no compadecidos”

En conclusión, la religiosa invita a todos a cultivar los sueños y las potencialidades de los niños con discapacidad. “Únete a nosotros”, instó, “en la construcción de un mundo donde la discapacidad no es incapacidad, sino un catalizador para resultados extraordinarios”.