Francia. Semillas de esperanza en el Círculo Laudato si’ de Villepinte

En la ciudad de Villepinte, en las cercanías de París, dos parroquias dieron inicio al Tiempo de la Creación en la misa dominica.l Cantos, oraciones y gestos particulares se hicieron notar en la celebración que es sólo el comienzo de las diversas actividades planificadas para este tiempo

Por el Movimiento Laudato Si’

Las parroquias de San Vicente de Paúl y Notre Dame de l'Ascension de Villepinte, ciudad cercana a París, en Francia, iniciaron el Tiempo de la Creación celebrando la Fiesta de la Creación. Se difundieron las actividades del Círculo Laudato Si' que se reúne en la parroquia y lo que están planificando para todo el Tiempo de la Creación.

Sylvette Loubet, Animadora Laudato Si', fue la encargada de organizar la celebración y se aseguró de que los participantes se sintieran realmente inspirados por el tema del tiempo: “Esperanzar y actuar con la Creación”.

¿En qué consiste una celebración para la creación?

Durante la celebración de la misa dominical, los feligreses participaron leyendo juntos una oración del Papa Francisco por la Creación. Se repartió a cada persona un calendario que contenía una idea de acción para cada día del Tiempo de la Creación, suscitando la esperanza durante todo el mes.

El sacerdote que celebró la misa, padre Olivier Jean Ferlin Fakiraniaina, un joven de Madagascar, se inspiró en el Tiempo de la Creación para su predicación; y al conocer la actividad del Círculo Laudato Si' que se reúne en la parroquia para rezar por la Creación, decidió unirse.

Las repercusiones de los fieles

Después de la misa, Sylvette conversó con algunos feligreses que se mostraron a gusto con la forma en que se había desarrollado la celebración. Aunque a veces sea difícil ver cómo la gente se conmueve con este tipo de iniciativas, “a menudo lo descubres después”, afirma Sylvette.

Para ella, las personas se conmueven y comienzan a actuar en casa con pequeñas cosas, lo cual, una vez nos enteramos, “nos da mucha esperanza”, dice, y continúa relatando: “El año pasado dimos semillas a la gente al final de la celebración y alguien me dijo: ‘ya sabes, crece una flor’. Y me envió una foto. Hace poco, me contó que esa flor había dado otras semillas y las estaba regalando a otras personas. Pequeñas acciones como estas demuestran que la gente es cada vez más consciente”. Un verdadero signo de las semillas de esperanza.

Más actividades para el Tiempo de la Creación

La celebración dominical fue el comienzo del cronograma del Tiempo de la Creación, que se prolongará en la parroquia hasta el 4 de octubre.

El 21 de septiembre realizarán una vigilia de oración y el 22 de septiembre habrá una celebración de la Creación en todas las misas de la parroquia, con un paseo y oración en la naturaleza.

Por último, el 5 de octubre se clausurará el Tiempo de la Creación con una conferencia sobre San Francisco de Asís y una misa con bendición de los animales domésticos. Más información de las actividades en su página de Facebook.